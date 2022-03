Khi lời bài hát Let It Go do một bé gái thể hiện cất lên, không ít người đàn ông có mặt trong hầm trú ẩn ở Kiev lặng lẽ rơi nước mắt.

browser not support iframe.

Bài hát được cô bé trình bày khi đang cùng mọi người trú ẩn dưới hầm ở thủ đô Kyiv và được lan truyền mạnh mẽ trong khi chiến sự Ukraine vẫn đang trong hồi căng thẳng.

Video quay cảnh bé gái Amelia hát lần đầu tiên được đăng lên Facebook vào ngày 3/3 bởi Marta Smekhova sau khi đã được mẹ bé gái cho phép.

“Khi cô bé cất tiếng hát, mọi người bỗng nhiên im lặng, gác mọi việc sang một bên để lắng nghe. Ngay cả những người đàn ông cũng không cầm được nước mắt” - Smekhova viết.

Đoạn video thu hút 99.000 lượt chia sẻ trên Facebook và được đăng lại trên nhiều trang mạng xã hội, với mỗi lần đăng thu về hàng chục nghìn lượt xem.

Xung quanh Amelia, có người nằm, người đứng, người ngồi. Nhiều người ghi lại màn trình diễn của cô bé bằng điện thoại của mình.

Nhiều người ghi lại màn biểu diễn của cô bé bằng điện thoại.

Bài hát Let It Go được thu âm làm nhạc nền cho bộ phim hoạt hình Frozen của hãng Disney và được hát bởi nữ diễn viên Idina Menzel, sáng tác bởi Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez. Nó từng giành được giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất.

Năm , Disney đã phát hành 42 phiên bản tiếng nước ngoài của “Let It Go”, bao gồm cả bản dịch sang tiếng Ukraine và tiếng Nga.

Khi cô bé Amelia kết thúc bài hát, đám đông xung quanh vỗ tay không ngớt trong tiếng reo hò. “Hoan hô! Hoan hô!” - má cô bé ửng hộ và bối rối nắm chặt 2 tay.

Smekhova cho biết, cô đã quay lại màn trình diễn mà không hỏi tuổi của Amelia. “Cô bé rất thân thiện, hay nói. Ngoài vẽ, cô bé còn rất thích ca hát và thì thầm chia sẻ ước mơ được hát trên một sân khấu lớn có nhiều khán giả”.

Ngay lập tức, Smekhova đề nghị Amelia hãy hát trước những người đang có mặt trong căn hầm. Ban đầu, cô bé tỏ ra lo lắng vì lần đầu tiên biễn diễn trước đông người.

Trong phần chia sẻ trên Facebook, Smekhova cũng nói rằng: “Tôi đã cho mọi người ở các thành phố khác nhau xem video này, cả những người nước ngoài ở khắp nơi trên thế giới. Amelia, không ai có thể thờ ơ với tiếng hát của cháu”.

Đăng Dương(Theo The Daily Mail)