1900 Le Théâtre, một trong những club đình đám trong giới trẻ Việt, thông báo tham gia cuộc bầu chọn Top 100 Clubs của tạp chí DJ Mag.

1900 Le Théâtre còn được giới trẻ Hà Nội nhắc đến với cái tên Club 1900 hay “Nghìn chín”. Trước đó, năm 2019, Club 1900 dành thứ hạng 68 và năm 2021 là lần thứ 2 Club 1900 tham gia bảng xếp hạng này.

Là một trong những tạp chí trong ngành âm nhạc điện tử, DJ Mag hàng năm tổ chức chiến dịch bầu chọn Top 100 Clubs và Top 100 DJs để tôn vinh những câu lạc bộ về đêm và những DJ hàng đầu trên toàn thế giới. Thứ hạng được quyết định bởi 100% lượt bầu chọn đến từ những người hâm mộ.

Các bạn trẻ có thể tham gia bầu chọn cho Club 1900 trước 7h ngày 14/7/2021.

Bước 1: Click vào link https://vote.djmag.com/

Bước 2: Chọn ngôn ngữ English, chọn đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc gmail của bạn (1 trong 2) (nếu có nhiều email các bạn có thể vote được nhiều lần).

Bước 3: Điền tên, email, chọn thành phố Hanoi, quốc gia Vietnam

Bước 4: Điền 5 club yêu thích của bạn trong 5 ô. Điền "1900" vào tất cả 5 ô club và "Hanoi" trong ô “city” đều được tính lượt bầu chọn.

Bước 5: Ấn tiếp vào mũi tên sang phải cho đến khi trang hiện thông báo "Thank you for voting" tức là bạn đã bầu chọn thành công.

Binz trong show 1900 Future Hits

Club 1900 là một địa điểm “đi đu đưa” được yêu thích của giới trẻ phía Bắc, cũng là điểm hẹn của hàng loạt DJ, ca sĩ trong và ngoài nước, là nơi diễn ra nhiều buổi hoà nhạc, sân khấu kịch và hội thảo. Đây cũng là nơi các nghệ sĩ có thể cống hiến hết mình trên sân khấu và nơi mà nguồn năng lượng đến từ khán giả bùng nổ có một không hai.

Hải Bột và Hoà Bình Bros tại 1900 Concerts

Lệ Thanh