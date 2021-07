Trương Nghệ Mưu là đạo diễn đại tài của làng giải trí Hoa ngữ khi phát hiện tài năng và giúp nhiều nữ diễn viên tỏa sáng thành ngôi sao. Song, "cô gái nuôi lợn" Ngụy Mẫn Chi lại không may mắn như vậy.

Tên tuổi của Trương Nghệ Mưu gắn liền với dàn diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết, Nghê Ni, Châu Đông Vũ...

Nhờ khả năng phát hiện tài năng và đánh giá năng lực của các diễn viên, đạo diễn họ Trương giúp nhiều người đẹp một bước thành sao chỉ sau một đêm hoặc sau một tác phẩm của ông.

Ngụy Mẫn Chi là "nàng thơ" có nhan sắc mộc mạc nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và hợp tác với ông trong tác phẩm duy nhất "Không thể thiếu một em".

Tuy nhiên, trong số những "Mưu nữ lang" (tên gọi dành cho các nữ diễn viên được Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng và giúp trở thành ngôi sao), cô gái chăn lợn Ngụy Mẫn Chi từng được truyền thông và người hâm mộ xem là "nàng thơ" có nhan sắc khiêm tốn và kém nổi nhất của Trương Nghệ Mưu.

Ngụy Mẫn Chi, sinh năm 1985, là nữ chính trong phim Không thể thiếu một em (Not One Less) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Năm 1999, bộ phim gây tiếng vang tại Trung Quốc và quốc tế với nhiều giải thưởng lớn bao gồm giải Sư Tử Vàng hạng mục Phim xuất sắc tại LHP quốc tế Venice, Italy.

Bản thân Ngụy Mẫn Chi được giải thưởng nghệ sĩ thanh thiếu niên Mỹ vinh danh ở hạng mục Diễn xuất xuất sắc trong phim quốc tế. Khác với nhiều "nàng thơ" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Ngụy Mẫn Chi sở hữu vẻ ngoài mộc mạc.