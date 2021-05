Sau 3 cuộc tình dang dở, cô gái trẻ lên truyền hình tìm kiếm “nửa kia” nhưng lại bị từ chối. Trước khi chia tay, cô gọi nam người chơi là “đồ tồi” ngay trên sóng truyền hình.

Quỳnh Trang từng yêu đơn phương một người suốt 8 năm. Trước khi tham gia chương trình, Trang đã trải qua 3 lần yêu dang dở.

Cô gái yêu đơn phương suốt 8 năm

Tham gia tập 3 chương trình Ghép đôi thần tốc – Kết đôi như ý, cô gái Lê Nguyễn Quỳnh Trang (23 tuổi) hy vọng có thể tìm được “nửa kia” của mình. Trước khi đến chương trình, Quỳnh Trang đã trải qua 3 cuộc tình dang dở.

Cô gái trẻ đang là nhân viên văn phòng chia sẻ, lần yêu đầu, cô yêu đơn phương một người suốt 8 năm. Thậm chí, đến bây giờ, người này cũng chưa biết Quỳnh Trang đã yêu thương mình suốt chừng ấy năm.

“Mối tình thứ hai, chúng tôi quen nhau được 1 năm rồi chia tay. Có lẽ do tôi nhạt quá. Lần thứ ba, tôi cũng yêu đơn phương. Tuy nhiên, người ấy đã từ chối tôi”, Quỳnh Trang chia sẻ.

Thành Nguyên liên tiếp trải qua 2 mối tình lệch tuổi.

Dù đường tình duyên nhiều trắc trở, Quỳnh Trang vẫn lạc quan và kiên trì tìm kiếm mối tình đến từ hai phía. Sự cá tính từ vẻ ngoài đến suy nghĩ của cô gái trẻ gây ấn tượng mạnh với “ông mai” Hứa Minh Đạt, “bà mối” Cát Tường.

Được tạm thời ghép đôi với Quỳnh Trang, chàng trai Lê Thành Nguyên (25 tuổi) lại có tình sử thú vị. Nguyên nói, anh đã trải qua 2 mối tình lệch tuổi.

“Cả hai người yêu trước đây của tôi đều lớn hơn tôi 2 tuổi. Tình đầu của tôi là năm tôi 18 tuổi. Lần yêu này, tôi có công khai. Tuy nhiên, đến lần yêu thứ hai, tôi giấu kín vì người ấy vừa ly dị. Tôi hay nhắc đến người yêu cũ nên cô ấy giận”, Thành Nguyên thật thà chia sẻ.

Hà My là một ca sĩ.

Cặp người chơi còn lại cùng ngồi ghế màu đỏ là nam diễn viên Lê Văn Tiên (27 tuổi) và nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hà My (24 tuổi). Đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Văn Tiên và Hà My nhanh chóng bắt được “tần số cảm xúc” của nhau.

Cả hai trò chuyện cởi mở. Sau cùng, Văn Tiên, Hà My nhanh chóng tìm được nhiều điểm chung về sở thích, tính cách. Sự đồng điệu của đôi bạn trẻ khiến người xem tin rằng cả hai sẽ thuộc về nhau.

Bị "mắng yêu" vì từ chối tình cảm của đối phương

Cả 4 người chơi đều rất trẻ và thực sự mở lòng trong quá trình trò chuyện, tìm hiểu. Điều này khiến người thân nhiệt tình ủng hộ 4 bạn trẻ trao cho nhau cơ hội, hẹn hò để có được mối quan hệ xa hơn.

Nam diễn viên Văn Tiên được nhận định có nhiều nét tương đồng với Hà My.

Khi “cửa sổ trái tim” hé mở, Văn Tiên lập tức dồn mọi sự chú ý của mình về phía Hà My, cô gái được chương trình tạm thời ghép đôi cho mình. Nam diễn viên thẳng thắn bày tỏ với MC Cát Tường rằng, anh đã ngầm xác định Hà My chính là cô gái mà mình muốn theo đuổi.

Văn Tiên không chút ngần ngại xin được thử món cơm cuộn do Hà My chuẩn bị, mang đến chương trình. Khoảnh khắc Văn Tiên đút cho Hà My ăn khiến “ông mai bà mối” thích thú, ủng hộ cả hai trở thành một cặp.

Sau khi gửi tặng Hà My một ca khúc, nam diễn viên lập tức tỏ tình bằng những lời nói ngọt ngào. “Em có cần một người chở em đi hát không? Anh từng chạy Grab nên giỏi đường lắm. Anh tên Tiên nhưng không phải là tiên, sẽ không thể đến ngay khi em cần nhưng sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể”, chàng trai bày tỏ.

Cuối cùng, Văn Tiên và Hà My trở thành một cặp đúng như dự đoán của người xem.

Trong khi đó, chàng trai văn phòng Thành Nguyên lại tỏ ra bối rối. Anh vẫn chưa thực sự rung động với Hà My và Quỳnh Trang, người được chương trình tạm ghép đôi cho mình.

Dưới sự ủng hộ tinh thần nhiệt tình của “bà mối” Cát Tường, Thành Nguyên tiến đến tặng quà cho hai bạn nữ. Đáp lại, Quỳnh Trang gửi tặng Thành Nguyên cuốn sách truyền cảm hứng với hy vọng mỗi ngày của anh sẽ tràn đầy năng lượng tích cực.

Sau đó, cả 4 người chơi có thời gian lắng nghe những rung động từ trái tim để tìm ra người phù hợp nhất. Sau 3 tiếng đếm, chỉ có 3 chiếc ghế sáng đèn. Văn Tiên - Hà My chính thức trở thành một cặp khi đều chọn nhau.

Không trở thành đôi, Thành Nguyên, Quỳnh Trang vẫn tươi vui dù trước đó, cô gái khiến người xem ngỡ ngàng khi gọi nam bạn chơi là “đồ tồi”.

Chiếc ghế sáng đèn còn lại là của Quỳnh Trang. Cô gái trẻ quyết định chọn Thành Nguyên để xây dựng mối quan hệ xa hơn. Tuy vậy, nam thanh niên vẫn chưa thực sự rung động trước cô gái nên quyết định không bật đèn. Điều này đồng nghĩa với việc Thành Nguyên từ chối tình cảm của cô gái trẻ.

Trước khi cả hai chia tay nhau ra về, MC Hứa Minh Đạt đề nghị Quỳnh Trang gửi lời đến người vừa từ chối tình cảm của mình. Bất ngờ, cô gái trẻ nhìn Thành Nguyên rồi nói: “Đồ tồi”. Phản ứng lạ của cô gái khiến “ông mai” Hứa Minh Đạt không khỏi ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, sau cùng cô gái dí dỏm cho biết đây chỉ là những lời đùa vui, “mắng yêu” bạn chơi của mình. Quỳnh Trang tỏ ra hết sức lạc quan và tôn trọng quyết định của người chơi.

