Sienna và George đã vượt nửa vòng Trái Đất để ở bên nhau. Tuy nhiên, cả hai đối mặt với nhiều lời gièm pha, chế giễu chỉ vì có ngoại hình khác biệt.

Lúc đang chơi cùng con trai, Oliver, trong công viên, Sienna Keera dừng lại và hôn lên má chồng của cô, George Keywood.

Ngay sau đó, Sienna nghe thấy một đứa trẻ hét lên: "Nhìn người đàn ông béo ú đó kìa".

Điều đáng buồn hơn là tất cả phụ huynh đứng gần đó đều cười khúc khích sau khi nghe câu nói này. Họ tỏ ra khinh bỉ khi nhìn chằm chằm vào Sienna, một phụ nữ nhỏ người, và George, người đàn ông quá khổ.

Trên mạng xã hội, cặp đôi phải đối mặt với những thứ còn tồi tệ hơn. Nhiều người gọi Sienna là "kẻ đào mỏ" khi cô bắt đầu mối quan hệ tình cảm với George (27 tuổi), nam diễn viên góp mặt trong loạt phim hài People Just Do Nothing.

Sienna và George bị nhiều người đàm tiếu vì ngoại hình khác biệt.

Sienna (26 tuổi) vốn là hot girl khá nổi tiếng trên mạng. Cô có gần 300.000 follower trên mạng xã hội.

"Chúng tôi nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực. Họ nói rằng tôi chỉ muốn tiền của George vì anh ấy là một diễn viên. Thế nhưng, nếu tôi là một 'kẻ đào mỏ', tôi đã theo một người giàu có! George chỉ là người bình thường nên những nhận xét đó thật vớ vẩn".

Sienna cho rằng chính những định kiến đã khiến nhiều người không thể chấp nhận được sự khác biệt ngoại hình của cô và bạn đời.

"Họ không tin chuyện tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của George. Tôi cảm thấy cả hai sẽ ít bị phán xét hơn nếu tôi cũng to lớn. Họ sẽ chẳng nói gì khi nhìn thấy hai người thừa cân ở bên nhau".

"Tôi yêu chiếc bụng mỡ của anh ấy"

Sienna, cô gái sinh ra ở Sydney, Australia, ngay lập tức bị thu hút bởi George, người không muốn tiết lộ cân nặng chính xác của mình, khi cô xem People Just Do Nothing vào đầu năm 2018.

"Bạn của tôi nói đùa rằng, 'Anh ấy là mẫu người của bạn', vì cô ấy biết tôi luôn thích những người đàn ông to lớn. Tôi nói, 'Đúng, anh ấy thực sự là người mà tôi tìm kiếm'".

Tháng 6 năm đó, Sienna quyết định nhắn tin cho George trên Instagram. "Bạn là nhân vật yêu thích của tôi trong chương trình" là tin nhắn đầu tiên cô gửi đến George.

"Tôi bị thu hút bởi nụ cười, ánh mắt và tất nhiên là cả chiếc bụng mỡ của anh ấy nữa. Tôi yêu cảm giác khi ở cạnh một người đàn ông to lớn", Sienna nói.

Vài tháng sau đó, cả hai nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Sienna nói rằng cô dần nhận ra George không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn có khiếu hài hước, cách nói chuyện tự tin, lôi cuối và nhiều sở thích giống cô.

Tháng 1/2019, Sienna bay từ Australia đến Anh để gặp George. Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt và trò chuyện trực tiếp. Họ đã dành hàng tuần để cùng nhau đi du lịch khắp các thành phố lớn của châu Âu.

Tình cảm dần gắn bó, Sienna quyết định bỏ công việc huấn luyện viên cá nhân ở Australia và chuyển đến Surrey, Anh để sống cùng George.

Tháng 6/2019, Sienna được bạn trai cầu hôn trên một chiếc thuyền gondola ở thành phố tình yêu Venice (Italy).

Mối quan hệ của cả hai không được gia đình Sienna ủng hộ. Bố mẹ cô không muốn con gái chuyển đến sinh sống ở một nơi quá xa cùng người cô chỉ hẹn hò được vài tháng.

Sienna nói rằng George đáp ứng tiêu chuẩn bạn đời lý tưởng của cô từ ngoại hình cho đến tính cách.

"Nhưng tôi đã nói, 'Con yêu anh ấy và thực sự chắc chắn về điều này, vì vậy con sẽ đi theo sự mách bảo của trái tim'. Thấy được sự quyết tâm của tôi, bố mẹ cuối cùng đã ủng hộ".

Không thay đổi chỉ vì những bình luận ghét bỏ

George nói rằng anh đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Sienna. "Những cô gái từng chủ động tiếp cận tôi đều có ngoại hình to lớn. Chính vì vậy, ban đầu tôi tự hỏi liệu Sienna có đang bị ảm ảnh quá mức bởi bộ phim mà tôi tham gia không. Nhưng khi bắt đầu trò chuyện, tôi nhận ra cô ấy rất chân thành".

Nhiều năm sống chung với căn bệnh béo phì, George đã quen với những lời gièm pha, phán xét từ những người xung quanh. Thế nhưng, anh không muốn điều đó xảy ra với vợ con mình.

"Một số chàng trai đã nhắn tin cho Sienna và hỏi, 'Tại sao bạn lại ở bên anh ấy?' và mọi người gọi bộ ngực của tôi là 'thứ kinh tởm'", George nói.

Sienna không muốn George thay đổi ngoại hình chỉ vì những bình luận ghét bỏ trên mạng.

George từng hỏi Sienna rằng cô cảm thấy như thế nào nếu anh giảm cân. Sienna đã trả lời ngoại hình giờ đây không còn quan trọng nữa, cô sẽ ủng hộ mọi quyết định của chồng miễn là anh hài lòng với sự lựa chọn của mình.

"Tôi chắc chắn không khuyến khích anh ấy ăn nhiều hơn và nếu George muốn gầy đi thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Bởi đó là con người của George và anh ấy phải tự cảm thấy hài lòng với chính mình trước đã".

Câu trả lời của Sienna khiến George nhận ra rằng anh không cần phải thay đổi chỉ vì những bình luận ghét bỏ. "Chúng tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Người khác có thể không, và đó không phải lỗi của chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau và chỉ muốn làm những điều tốt nhất có thể cho con trai và cho bản thân", George nói.

