Tristan Lee nói rằng lối sống lành mạnh và thói quen chăm sóc da là bí quyết cho vẻ ngoài trẻ trung của anh.

Tristan có ngoại hình trẻ trung như một chàng trai 20 tuổi.

Tristan Lee, tới từ London, Anh là một người đam mê thể dục. Anh luôn phải mang theo giấy phép lái xe, hộ chiếu và thậm chí cả giấy khai sinh để tránh rắc rối vì ngoại hình quá trẻ trung của mình.

Người đàn ông 50 tuổi thừa nhận có tiêm botox vài tháng một lần và tiêm chất làm đầy vào má, nhưng chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn.

Chia sẻ bí quyết của mình, Tristan tiết lộ, đó là kết quả của 35 năm chăm sóc da hàng ngày kể từ khi mặt anh bắt đầu có mụn năm 16 tuổi. Anh cũng thường xuyên thực hiện các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp như cấy vi điểm, mài da vi mô để giữ cho mình có vẻ ngoài trẻ trung.

“Hãy chăm sóc da một cách cơ bản nhưng phải làm thường xuyên”, Tristan nói.

“Tôi đã làm việc đó mỗi ngày trong 35 năm, chỉ bỏ lỡ 5 ngày suốt thời gian đó. Tôi có thể bị ốm, say rượu, nhưng vẫn làm việc đó. Ngoài chăm sóc da, bạn cần có một giấc ngủ sâu, sau đó là chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, kiểm soát căng thẳng. Cuối cùng mới là những thứ khác như tiêm botox”.

Tristan nói rằng chìa khoá then chốt là sử dụng kem dưỡng da một cách thường xuyên và cẩn trọng.

“Bởi vì tôi đã tiêm một chút botox nên mọi người luôn nói rằng 'ồ, đó là do anh đã can thiệp và là lý do tại sao anh trông trẻ trung' nhưng tôi cho rằng việc tiêm thuốc chỉ giúp ích một phần. Bởi vì không phải tất cả những ai tiêm botox đều trông như 25 tuổi”.

Tristan đã theo chế độ ăn thuần chay trong 7 năm. Anh tin rằng việc tránh đường tinh chế và thực phẩm chế biến cũng là chìa khóa cho ngoại hình trẻ trung của anh.

Về tập thể dục, anh đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày và có một huấn luyện viên cá nhân hướng dẫn 3 buổi/ tuần.

“Bạn có thể bôi một lọ kem dưỡng ẩm trị giá 300 bảng Anh lên mặt nhưng nếu bạn ăn nhiều đường, uống nhiều rượu và hút thuốc thì cũng chẳng ích gì”, anh nói.

Không chỉ có ngoại hình, Tristan còn có tính cách trẻ trung.

Mặc dù có ngoại hình vô cùng săn chắc và những bức ảnh chụp trên Instagram đầy hấp dẫn, nhưng Tristan nói rằng việc duy trì cơ bắp và giữ sự nhanh nhẹn để chống lại lão hóa là mục tiêu chính của anh, chứ không phải là vẻ ngoài trông đẹp đẽ. Anh cho rằng vẻ ngoài trẻ trung của mình là một “phước lành về nhiều mặt”.

“Mọi người không tin tôi, họ nghĩ tôi lừa đảo. Tôi từng tham gia nhiều cuộc họp và bị hỏi, 'cậu bé này là ai?'. Khi tôi đến phòng phẫu thuật của bác sĩ để lấy đơn thuốc, họ biểu cảm giống như 'cái này là dành cho bố bạn phải không?'".

“Nếu tôi không mang giấy tờ tùy thân khi vào quán bar thì trước đây họ sẽ không bán cho tôi. Mọi người không tôn trọng tôi vì họ nghĩ rằng tôi đang nói dối. Vì vậy, không phải trẻ trung lúc nào cũng tốt”.

Một yếu tố đặc biệt khác, Tristan tin rằng tư duy trẻ trung cũng giúp mọi người có ấn tượng rằng anh trẻ hơn tuổi.

“Tôi rất vui tươi, cởi mở. Để có năng lượng trẻ trung, tích cực thì những gì chúng ta ăn, cách chúng ta di chuyển và cách chúng ta kiểm soát căng thẳng là rất quan trọng. Bởi vì căng thẳng cực kỳ ảnh hưởng tới việc lão hóa, nó không chỉ tác động tới làn da của bạn mà cả tâm hồn bạn”.

Tristan từng là một người nghiện rượu nhưng bây giờ anh chỉ thưởng thức một ly vang đỏ khoảng 5 lần mỗi năm. Tuy nhiên, anh lại có một tình yêu mãnh liệt với cà phê đen, thứ mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Chia sẻ mẹo chăm sóc da của mình cho những người khác, Tristan nói: “Tôi cố gắng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên và tôi không tốn nhiều tiền cho nó. Lý tưởng nhất là những loại không có mùi thơm vì hương thơm có thể làm nặng da thêm. Tôi là một fan hâm mộ lớn của axit hyaluronic, nó có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, về cơ bản nó giống như nước trong tay bạn. Đó có lẽ là sản phẩm yêu thích của tôi”.

Đăng Dương(Theo Mirror)