Không lâu sau, cô gái nhận ra giải thưởng xổ số 100 triệu nhân dân tệ (hơn 357 tỷ đồng) thực ra là một "trò lừa đảo".

Xin Xiaodai - người trúng số 15,5 triệu USD cách đây 3 năm.

Cách đây 3 năm, Xin Xiaodai trở thành một trong những người trúng xổ số nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô đã đánh bại hàng trăm triệu người sử dụng mạng xã hội để “rinh” về giải thưởng trị giá 100 triệu nhân dân tệ (hơn 357 tỷ đồng).

Mới đây, cô đã có những chia sẻ công khai về việc “món hời” này liệu có đáng hay không.

“Có lẽ nhiều người tò mò về cuộc sống của tôi sau khi trúng số 100 triệu nhân dân tệ. Thành thật mà nói, cuộc sống của tôi không được tốt lắm. Năm tới, tôi bước sang tuổi 30 và tôi vẫn đang thất nghiệp. Mới đây, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm”.

Được biết, khoản trúng số 100 triệu nhân dân tệ của Xin không phải là tiền mặt, được trả dưới dạng quà tặng: Các bữa ăn miễn phí, vé máy bay, khách sạn. Đây là vé xổ số do Alipay - nền tảng thanh toán di động lớn nhất Trung Quốc tổ chức và trao tặng. Giải xổ số đặc biệt này có cái tên là “Cá koi may mắn của Trung Quốc”, ám chỉ một khái niệm thông dụng lúc bấy giờ liên quan tới vận may.

Sau khi giải xổ số được phát động, khoảng 3 triệu người dùng nước này đã đăng ký tham gia. Sau khi được thần may mắn gọi tên, tài khoản Weibo của Xin ngay lập tức có 800.000 người theo dõi.

“Điều này có nghĩa là tôi không phải làm việc suốt quãng đời còn lại của mình phải không?” - cô viết trên tài khoản Weibo của mình sau khi biết tin cách đây 3 năm.

Trong các video gần đây, Xin thừa nhận câu hỏi này vô tình là một lời tiên tri.

“Tôi từng làm việc trong ngành công nghiệp IT, nhưng sau từng ấy năm, tôi đã bị tụt lại phía sau và không thể vượt qua cuộc phỏng vấn nào”.

Xin phàn nàn rằng, thay vì tiền mặt, giải thưởng này giống như những “tờ phiếu mua hàng” nhiều hơn - thứ chỉ có thể sử dụng ở những địa điểm nhất định. Các sản phẩm miễn phí này được cung cấp bởi Alipay và hơn 200 nhà tài trợ khác ở khắp nơi trên thế giới, với tổng giá trị lên đến 100 triệu nhân dân tệ.

Trước đây, Xin tốt nghiệp ĐH Hàng không và Vũ trụ. Cô từng là kỹ sư công nghệ thông tin cho một doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi trúng số, Xin nghỉ việc để đi du lịch vòng quanh thế giới. Người ta thấy cô tuần này ở Hàng Châu, tuần sau đã ở Tokyo, Paris… Trong mắt mọi người, cô đang sống một cuộc đời lý tưởng, không lo toan.

Nhưng sau 3 năm, cô nhận ra mình mắc nợ hàng trăm nghìn tệ. Cô gọi giải thưởng “cá chép koi” này là một trò lừa đảo, bởi vì cô phải trả nhiều tiền hơn để nhận được giải thưởng có giá trị không bằng số tiền. Ví dụ như một số giải thưởng không bao gồm vé chiều về, còn một số khác yêu cầu phải tiêu dùng thêm. Không lâu sau, Xin nhận thấy số tiền tiết kiệm của cô không đủ để giúp cô nhận thêm giải thưởng.

Cô bắt đầu ghi lại quá trình nhận giải thưởng trực tiếp trên mạng xã hội. Với sức ảnh hưởng lớn của sự kiện này, Xin thu hút hàng triệu người hâm mộ và trở thành một người dẫn chương trình hút khách. Một nhà quảng cáo đã tận dụng cơ hội này để hợp tác với Xin. Họ chèn các sản phẩm quảng cáo vào video trực tiếp của cô. Cô nhanh chóng giải quyết được vấn đề túng thiếu lúc đó.

Tuy nhiên, khi tần suất nhận giải ngày càng nhiều, Xin không những khá hơn mà còn lâm vào tình trạng không đủ sống. Cô từng chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội rằng, kể từ khi nhận giải, cô phải đến bệnh viện nhiều hơn 20 năm trước cộng lại.

Đến khi sức nóng của sự kiện tan biến, sự chú ý của người hâm mộ dành cho cô cũng giảm dần. Các nhà quảng cáo cũng dần rời xa, tốc độ nhận giải của Xin lại chậm lại.

Cho đến tận bây giờ, sau 3 năm, Xin vẫn chưa nhận hết các giải thưởng. Ngoài số nợ 200.000 tệ, cô còn nhận về một cơ thể kiệt quệ.

Mệt mỏi với cách nhận giải như thế này, cô dừng lại. Cô sử dụng sự nổi tiếng ít ỏi còn sót lại của mình để mở một cửa hàng online nhỏ nhưng không mấy thành công.

Gần đây, cô xuất hiện trở lại trước công chúng với thông tin “bán Koi giá 1 tệ”.

Tuy nhiên, kế hoạch này thất bại và vận may của Xin đã qua. Nhìn lại thời gian qua, cô nhận ra mình không phải là người chiến thắng, thậm chí còn là kẻ thất bại.

Đăng Dương(Theo The Sixth Tone, News)