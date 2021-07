Tác giả của bài viết là Sam Dogen, người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong 13 năm trước khi lập nên một trang web tài chính cá nhân. Sam đã nhận được bằng B.A. về Kinh tế học từ Trường Cao đẳng William & Mary, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California ở Berkeley. Anh từng được vinh danh trên Forbes, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune và The L.A.Times.