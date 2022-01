Sự kiện đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 “Hành trình Vàng son Tết Việt” mở cửa tự do 9h-21h hàng ngày từ 23/1 đến 6/2 tại Splendora Mailand Hanoi City, Hoài Đức, Hà Nội. Du khách tham quan đường hoa cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn, đón năm mới bình an. Đường hoa có tuyến xe buýt đưa đón người dân và khách tham quan đến trải nghiệm một mùa Xuân đậm bản sắc theo lịch trình như sau: Thời gian: Từ ngày 23/01/2022 - 06/02/2022 Chiều đi 2 chuyến 9h và 11h: Nhà hát lớn - Vincom Bà Triệu - Royal City - 17T6 Hoàng Đạo Thúy - Vinmart Trung Hòa - Big C - Keangnam - The Garden - Splendora. Chiều về 2 chuyến 18h và 20h: Splendora - The Garden- Keangnam - Grand Plaza - Vinmart Trung Hòa - Vincom Nguyễn Chí Thanh - Lotte Đào Tấn - Tháp Hà nội - Tràng Tiền Plaza - Nhà hát.