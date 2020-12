Môi trường làm việc tại Việt Nam đang được đánh giá ngày càng cao. Trong nước hiện có nhiều doanh nghiệp lớn, thu hút nhân sự chất lượng cao về đầu quân.

Môi trường làm việc “nâng cấp”, dễ dàng “hút” nhân tài

Năm 2019, HSBC công bố danh sách những nơi sinh sống và làm việc tốt nhất, theo đó Việt Nam nằm ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Như vậy, từ vị trí thứ 19 năm 2018, sau một năm, Việt Nam đã vươn lên top 10, khẳng định thế mạnh trong việc tạo môi trường sống và làm việc thuận lợi.

Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp được công nhận có môi trường làm việc lý tưởng. Năm 2019, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019" do tạp chí HR Asia Magazine tổ chức đã vinh danh nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, trong đó có Sun Group.

Liên tục những thông tin tích cực về môi trường làm việc tại Việt Nam đem lại niềm tin, sự phấn chấn cho đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Giờ đây, những người giỏi không cần phải tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài, mà có thể làm việc ở những doanh nghiệp “chuẩn” ngay tại Việt Nam.

Nguyễn Tuấn Anh (du học sinh Singapore) sau khi tốt nghiệp loại ưu đã quyết định về nước lập nghiệp. Anh tâm sự: “Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, các tập đoàn tư nhân lớn trong nước đang phát triển rất mạnh và nỗ lực tạo môi trường làm việc vừa cạnh tranh, vừa nhân văn. Như Sun Group, dù mới hoạt động ở Việt Nam hơn 13 năm, nhưng tập đoàn này đã xây dựng được những công trình kỳ vĩ nổi tiếng quốc tế, có những nhân sự luôn gắn bó suốt nhiều năm. Tôi rất ngưỡng mộ và muốn đầu quân vào đây”.

Nơi nhân sự vui sống, làm việc hăng say

Một môi trường làm việc lý tưởng ngày nay được nhiều người hình dung bởi cả 2 đối trọng: đầy áp lực nhưng rất nhân văn. Có áp lực mới thì nhân viên có cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân, và có nhân văn mới chinh phục được nhân sự, để họ gắn bó đường dài.

Ở Việt Nam, không ít doanh nghiệp cũng đã tạo được sự cân bằng giữa 2 vấn đề này, ví dụ như Sun Group. Sun Group là cái tên sáng giá trên “bản đồ” tìm kiếm việc làm của các nhân sự hiện nay, đặc biệt là đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Phía sau “bộ sưu tập” những công trình được thế giới vinh danh như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Sun World Fansipan Legend… Sun Group còn có hàng nghìn nhân sự tài năng làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nhiệt huyết.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group chia sẻ: “Hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi luôn có sự đồng hành của những nhân sự đầy tâm huyết và tình yêu với Sun Group. Nhiều người đã kinh qua hầu hết những công trình khó nhất, ở những nơi hiểm nguy nhất cùng với Tập đoàn. Với họ, được làm việc, cống hiến cho quê hương là niềm hạnh phúc”.

Bằng những hành động cụ thể, Sun Group đã và đang chứng minh cho triết lí: doanh nghiệp lấy yếu tố con người làm trung tâm. Nhiều cán bộ nhân viên Sun Group chia sẻ, họ coi nơi làm việc chính là ngôi nhà thứ 2, nơi họ vui sống và làm việc. Ở đó có áp lực, yêu cầu cao trong công việc, nhưng bù lại họ được làm việc ở môi trường tiện nghi, trong các công trình đẳng cấp, được sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe với các hoạt động thể thao, hay các hoạt động văn nghệ sôi động.

Không những vậy, các cán bộ nhân viên làm việc xa nhà ở Bà Nà, Phú Quốc, Fansipan… được bố trí nhà ở chung cư tiện nghi, có xe đưa đón, có trường mầm non Sunkid cho con em, bể bơi, sân thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Đó là lý do góp phần giúp chỉ số hài lòng của nhân viên đối với Sun Group đạt mức cao so với điểm trung bình của ngành, theo khảo sát của HR Asia. Theo kết quả khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020” do Anphabe thực hiện tháng 10/2020, Sun Group cũng cùng lúc giành 3 giải thưởng: Top 5 ngành BĐS/dịch vụ BĐS; Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020; Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn. Đồng thời, Vietnam HR Awards cũng xướng tên Sun Group trong Top 2 “Doanh nghiệp có ứng biến hiệu quả trong môi trường biến đổi” trong lễ trao giải vào ngày 25/11/2020.

Cùng với Sun Group, nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng đang không ngừng nâng cao tiêu chuẩn môi trường làm việc để thu hút nhân tài. Giờ đây, không cần phải tìm kiếm việc làm tốt ở những quốc gia xa xôi, người tài dễ dàng có cơ hội được làm việc trong những doanh nghiệp có môi trường lý tưởng ngay trên quê hương mình.

Doãn Phong