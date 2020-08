Luôn hợp tác cùng Bộ Y tế, đồng hành cùng người dân Việt Nam trong việc nâng cao điều kiện vệ sinh và sức khỏe nói chung, Lifebuoy đã thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ, tiếp sức cho nhiều nhóm đối tượng trong cuộc chiến chống dịch mới.

Tiếp sức tuyến đầu vững vàng chặn dịch

Trong các khuyến cáo phòng chống bệnh lây nhiễm đặc biệt là Covid-19 của Bộ Y tế, việc rửa tay thường xuyên với xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn luôn được nhấn mạnh hàng đầu. Vì vậy, ngay khi dịch quay trở lại, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp này khiến không chỉ nhu cầu khẩu trang, mà cả các sản phẩm rửa tay chất lượng cũng gia tăng.

Trước tình hình đó, Lifebuoy đã huy động nguồn lực cố gắng góp sức bình ổn thị trường, cung cấp đủ nguồn sản phẩm phục vụ người dân.

Để tiếp sức cho các tuyến đầu, Lifebuoy đã nhanh chóng ưu tiên tiếp ứng sản phẩm vệ sinh sạch khuẩn miễn phí cho các điểm nóng như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi thông qua chương trình chung “Vững vàng Việt Nam” thuộc Unilever.

Hơn 3.000 chai xà phòng rửa tay 700g và 6.000 chai gel rửa tay khô Lifebuoy 235ml (tổng giá trị 705 triệu đồng) đã nhanh chóng được gửi ngay đến hơn 12.000 người là các bác sĩ, y tá, người dân đang cách ly tại bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, bên cạnh các thương hiệu khác thuộc Unilever, với mục tiêu hỗ trợ ngành y tế tăng cường điều kiện vệ sinh tại vùng có nguy cơ cao.

Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch Phát triển Bền vững và Đối ngoại, Unilever Việt Nam cho biết: “Tại Việt Nam, Unilever tự hào là đơn vị đồng hành cùng các Bộ, ban ngành thực hiện nhiều chương trình phát triển bền vững, nâng tầm cuộc sống cho người dân Việt Nam suốt 25 năm qua. Đặc biệt khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thông qua chương trình "Vững vàng Việt Nam”, chúng tôi hi vọng giúp nâng cao điều kiện vệ sinh, giúp hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng, nhằm tiếp sức Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, vững vàng vượt qua đại dịch”.

Tiếp sức sĩ tử vững tâm vượt ải vũ môn

Không dừng lại ở việc ghé vai tiếp sức tuyến đầu, ngay khi kỳ thi THPT Quốc gia được quyết định vẫn diễn ra theo đúng dự kiến, Lifebuoy đã kịp thời phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, hỗ trợ khẩn cấp số lượng lớn gel rửa tay khô sạch khuẩn miễn phí tại tất cả các điểm thi, nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất để không chỉ thí sinh yên tâm tập trung “vượt vũ môn”, mà ngay phụ huynh cũng như các sinh viên tình nguyện cũng được bảo vệ an toàn.

Lifebuoy đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi” bằng việc tài trợ gel rửa tay khô tại tất cả các điểm thi (283 điểm) thuộc 3 thành phố lớn, đông thí sinh nhất. Trong đó, tại Hà Nội và TP.HCM là 12.384 chai gel, và chuẩn bị cho đợt thi (lần 2) diễn ra ở Đà Nẵng là 1.512 chai gel, với tổng giá trị sản phẩm gần 1,5 tỷ đồng.

“Ngay khi bước vào điểm thi, tất cả mọi người đều được đo thân nhiệt, và hướng dẫn rửa tay sát trùng bằng gel rửa tay khô Lifebuoy để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người. Điều này giúp em cảm thấy rất an tâm, vững lòng hơn phần nào. Hi vọng rằng năm sau, em cũng có thể trở thành một sinh viên tình nguyện của Tiếp sức mùa thi để giúp đỡ, các bạn học sinh như vậy” - Kiều Diễm, lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám chia sẻ.

Chị Nguyễn Quỳnh Trâm - phụ huynh có con tham gia kì thi năm nay bày tỏ: “Khi đưa con đi thi tôi cũng rất lo vì đây là kì thi quan trọng và đang trong tình hình dịch bệnh như thế này. Ngoài việc tự chuẩn bị khẩu trang, nhắc nhở con cẩn thận, tôi thấy tại điểm thi các cháu được kiểm tra nhiệt độ, cháu nào có thân nhiệt hơi cao đều sẽ được đưa vào phòng nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Gel rửa tay cũng được trang bị đầy đủ, sử dụng loại có uy tín, miễn phí, để tiếp sức các cháu nữa thì cũng gọi là yên tâm, kịp thời và chu đáo”.

Tiếp sức hậu phương

Trong cuộc chiến chống dịch trường kỳ, không thể bỏ quên những người dân bình thường nhưng đóng vai trò quan trọng trong vận hành xã hội. Vì mỗi người là một mắt xích được kết nối với nhau chặt chẽ, nên chỉ cần từng người thực hiện đúng và đủ những trách nhiệm cá nhân, bảo vệ sức khỏe của bản thân thật tốt, thì mới có thể chăm sóc người thân, cổ vũ cộng đồng, rút ngắn thời gian tiến đến ngày thắng dịch.

Các trụ rửa tay Lifebuoy công cộng với nước sạch và xà phòng miễn phí, hoặc gel rửa tay khô tại các chung cư, văn phòng đặc biệt là tại phần lớn hệ thống siêu thị trên cả nước, cũng như tại ga xe lửa Hà Nội, TP.HCM cũng được triển khai lắp đặt sớm, tạo điều kiện cho bất kỳ người dân nào cũng có thể rửa tay sạch khuẩn, vững chắc thêm “lá chắn virus Corona”.

Người trong tâm dịch vững vàng vượt khó khăn, người ngoài tâm dịch nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm. Việt Nam đã vượt qua làn sóng dịch lần thứ nhất với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và ý thức phòng chống dịch bệnh luôn trong tinh thần cao độ, Lifebuoy tin tưởng tình hình dịch bệnh sẽ có những chuyển biến tích cực, và luôn đồng hành hỗ trợ bảo vệ sức khỏe mọi người.

Kim Phượng