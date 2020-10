Chỉ cần 2 nguyên liệu đơn giản nhà nào cũng có là bạn đã có thể rã đông thịt một cách dễ dàng trong 5 phút.

Hầu như hiện tại các gia đình đều trữ đông thịt trong ngăn đá tủ lạnh để ăn dần. Khi cần thịt để chế biến, mang ra rã đông là được. Nhiều người cho thịt vào nước nóng để rã đông tuy nhiên cách này chỉ làm thịt bị chín mềm bên ngoài, còn bên trong vẫn lạnh và sống nguyên.

Còn nếu rã đông tự nhiên thì mất thời gian. Vì thế đầu bếp mách bạn một cách rã đông rất nhanh và hoàn hảo, chỉ cần có sự tham gia của 2 nguyên liệu nhà nào cũng có, đó chính là muối và giấm.

Chuẩn bị một chậu nước nhỏ, sau đó cho thìa muối với chút giấm vào. Khuấy thật đều để giấm và muối hòa tan hoàn toàn. Lúc này, hãy thả miếng thịt cần rã đông vào. Không nên cho thịt vào ngay từ đầu sẽ làm thịt bị nhạt. Đợi muối cùng giấm hòa toàn thì thịt cho vào mới tươi ngon, giữ được vị ngọt sau khi nấu.

Có điều chúng ta nên hoàn toàn yên tâm rằng cho muối và giấm không làm thịt mặn hay có mùi chua. Thậm chí thịt còn tươi hơn, bớt đi mùi tanh.

Sở dĩ cho giấm trắng vào để tăng tốc độ rã đông cho thịt đông lạnh là vì trong giấm trắng có chứa nhiều axit axetic, axit axetic có thể hạ thấp điểm đóng băng của nước và có vai trò rã đông nhanh. Rã đông thịt với giấm trắng chỉ mất khoảng 5 phút, rất nhanh, không tốn thời gian nấu nướng.

Còn muối sẽ giúp khử bớt vi khuẩn và muối còn làm chất xúc tác khiến thịt rã đông được nhanh hơn. Nước muối đóng vai trò rã đông tốt cho thịt đông lạnh. Điều này chủ yếu là do muối. Khi tiếp xúc với đá viên, nó sẽ gây ra phản ứng hóa học. Ví dụ, nếu mặt đường bị đóng băng vào mùa đông, rắc một lượng muối thích hợp lên bề mặt của nó sẽ khiến mặt đường tan băng.

Tham khảo thêm các cách ra đông khác:

Chỉ rã đông bằng muối

Trước hết chúng ta cần chuẩn bị một nồi lớn, sau đó cho nước ấm vào nồi. Nước ấm chỉ nên khoảng 40 độ C, không được vượt quá 50 độ C sẽ làm thịt bị chín tái bên ngoài. Nhiệt độ của nước cũng không được thấp hơn 30 độ C, sẽ dễ làm sản sinh ra vi khuẩn.

Ngoài việc chuẩn bị nước ấm, chúng ta cũng cần cho thêm hai muỗng muối vào nước ấm, dùng đũa khuấy muối để nó hòa tan hoàn toàn. Sau đó cho miếng thịt đông lạnh vào nồi nước để rã đông. Rã đông thịt theo cách này không chỉ làm tăng tốc độ tan băng của thịt mà muối ăn còn có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả.

Rã đông "tự nhiên”

Bảo quản thịt cần trữ đông trong những chiếc túi hút chân không sạch sẽ. Bỏ túi này ra và giữ ở nhiệt độ phòng trước khi đi làm. Về nhà sau khi tan sở, bạn đã có miếng thịt rã đông hoàn hảo, tươi ngon và hầu như… không mất thời gian!

Rã đông bằng "dòng nước mát"

Để miếng thịt đông lạnh trong túi bảo quản vào nồi. Đổ nước có nhiệt độ từ khoảng 8 -10 độ vào nồi. Lưu ý, đổ nước từ từ và không đổ trực tiếp lên thịt. Đổ nước và ngâm như vậy trong 30 phút, thịt trong túi sẽ rã đông nhanh hơn mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon, chất lượng như khi mới mua về.

Rã đông bằng lò vi sóng

Bọc thịt đông lạnh trong màng bọc thực phẩm và đặt vào lò vi sóng quay ở cấp độ thấp trong 2 phút. Chỉ trong 5 phút, một miếng thịt đông lạnh có thể được làm tan băng, và nó rất nhanh chóng và dễ dàng. Cách này khá phổ biến với nhiều người và ở các nhà hàng.

Chắc chắn với mẹo đơn giản này chị em sẽ đỡ mất thời gian hơn trong việc vào bếp.

Theo Thời đại Plus