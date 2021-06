Trẻ em dễ tổn thương và có thể gặp nguy hiểm ngay trong chính nhà của mình. Hãy lưu ý những nguyên tắc sau để bảo vệ sự an toàn cho trẻ.

1. Nhìn mọi vật với ánh mắt của trẻ

Việc nhìn vạn vật bằng con mắt của trẻ sẽ giúp bạn bảo vệ con cái của mình khỏi những nguy hiểm rình rập trong nhà. Một ví dụ đơn giản là bạn hãy bò khắp nhà, kiểm tra các góc cạnh ở tủ, bàn, ghế... có thể khiến con bạn bị thương để đảm bảo an toàn cho con.

2. Kiểm tra

Đừng coi thường những đồ vật tưởng như vô dụng nhưng có thể khiến con bạn bị ngạt thở. Hãy sử dụng một phương pháp thử đơn giản như dùng giấy vệ sinh: bất cứ đồ chơi hay đồ vật nào có thể lọt qua ống lõi giấy vệ sinh, hãy đặt xa tầm tay của trẻ.

3. Giữ cho cũi rỗng không

Điều quan trọng nhất là trẻ ngủ ở nơi an toàn, không có nhiều chăn, gối, đồ chơi... đặt trên giường hoặc cũi có thể khiến cho trẻ bị ngạt thở. Vì lý do an toàn, hãy để chỗ ngủ của trẻ luôn trống và chỉ sử dụng một tấm chăn mỏng giữ ấm cho trẻ mà thôi.

4. Tránh trẻ xa những đồ vật lạ

Nếu bạn có khách đến chơi nhà, hãy đảm bảo đồ đạc của khác như túi xách, ví... được treo hoặc cất ở nơi riêng. Trẻ có thể tò mò mở những đồ vật lạ, khi đó những đồ đạc của khách như thuốc, chìa khóa... có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

5. Bảo quản máy móc

Trẻ con không có khả năng tự bảo vệ mình, do đó hãy che chắn các loại thiết bị máy móc, bộ tản nhiệt... trong nhà giúp trẻ không bị bỏng, bị thương.

6. Treo tivi thật cao

Tivi luôn kích thích sự chú ý của trẻ bởi các chương trình vui nhộn, thú vị, khiến trẻ tò mò. Để tránh gây nguy hiểm cho trẻ, hãy treo tivi ở nơi cao, xa tầm với cho trẻ, giúp trẻ luôn an toàn.

Theo VOV