Vào những ngày chuyển đông, các món ăn vừa tiện lợi, dễ nấu lại có đủ dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình được các bà nội trợ quan tâm.

Vừa qua, Helen Le - food blogger có 800.000 người theo dõi trên trang Helen’s Recipes đã chia sẻ 2 món ăn hấp dẫn, dinh dưỡng với cách nấu đơn giản cho các bà nội trợ tham khảo.

Thành phần chính của 2 món này là khoai tây đông lạnh của Mỹ có bán tại các siêu thị hay kênh bán hàng online. Chị Helen chia sẻ lý do chị chọn giới thiệu 2 món ăn ngon và dễ làm lần này với khoai tây Mỹ là vì khoai tây là một loại rau củ chứa nhiều dưỡng chất.

Một củ khoai tây trung bình (khoảng 148g) chứa tới 27mg Vitamin C, tương đương với 30% lượng Vitamin C cơ thể chúng ta cần bổ sung trong một ngày, nhiều hơn của một quả cà chua (27%) hay một củ khoai lang (20%). Vitamin C giúp hỗ trợ khả năng miễn dịch cho cơ thể và khoai tây là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời.

Ngoài ra khoai tây còn giàu Kali, vi chất dinh dưỡng giúp duy trì huyết áp ổn định. Một củ khoai tây trung bình có chứa tới 620mg vi chất kali, nhiều hơn lượng kali trong một quả chuối.

Bánh khoai tây Mỹ sốt mắm rong biển

Nguyên liệu

· Bánh Khoai tây Mỹ (Hashbrown)

· Rong biến sấy giòn

· 5gr ớt bột

· 3 tép tỏi

· 2 trái ớt

· Nước mắm, đường, cốt tắc, tương ớt

Cách thực hiện:

Bánh khoai tây Mỹ không cần rã đông, chỉ cần quét 1 lớp dầu ăn mỏng, nếu bạn có chai xịt dầu ăn càng tốt, xịt 1 lớp dầu ăn mỏng và chiên trong nồi chiên không dầu cho giòn ở 200 độ C khoảng 12 phút.

Cách pha nước xốt:

- 2 muỗng canh nước mắm,

- 2 muỗng canh tương ớt,

- 1/2 muỗng canh ớt bột,

- 2 muỗng canh tắc,

- 2 muỗng canh đường

Khuấy đều, cho thêm tỏi ớt băm.

Lấy bánh khoai tây ra và phết nước sốt mắm lên 1 mặt rồi cho vào chiên 1-2 phút cho sốt mắm bám vào khoai.

Rong biển giòn đem bóp vụn.

Rắc rong biển lên khoai tây, thưởng thức món ngon nóng hổi, giòn tan trong từng miếng mà ko bị ngán như cách chiên ngập dầu.

Sợi khoai tây Mỹ phủ phomai sốt cà chua cay kiểu Thái

Nguyên liệu:

· Sợi khoai tây đông lạnh của Mỹ

· Phomai cheddar cắt nhỏ

· 1 củ hành tím, 3 lá chanh thái chỉ, 1 khúc sả

· Sốt Sriracha

· Sốt mayonnaise

· Nước cốt chanh

· Đậu phộng

· Ngò rí

Cách thực hiện:

Sợi khoai tây đông lạnh của Mỹ không cần rã đông, quét 1 lớp dầu ăn mỏng hay xịt 1 lớp dầu ăn, chiên trong nồi chiên không dầu cho giòn ở 200 độ C khoảng 10 phút.

Dùng tiếp chén sốt mắm món trước, thêm ngò rí băm, 1 mcf hành tím, sả và lá chanh băm nhuyễn

Sợi khoai tây Mỹ sau khi “nướng” giòn thì cho ra đĩa sứ hay kim loại chịu nhiệt, quét một lớp sốt mắm Thái, rắc phomai cheddar vụn lên và tiếp tục cho vào nồi chiên không dầu ở 200 độ trong 2-3 phút cho phomai tan chảy và thấm sốt mắm.

Pha sốt sriracha và mayyonaise cho vào túi bắt bông kem/bình xịt phun lên trên mặt khoai tây, rắc đậu phộng rang đập dập, hành lá cắt xéo và trang trí với vài lát chanh và lá ngò rồi thưởng thức.

Sử dụng nồi chiên không dầu để “nướng” khoai tây đông lạnh Mỹ, món ăn không bị ngấy dầu và nhất là các bà nội trợ không phải đi lau dọn bếp sau khi chiên theo cách chiên ngập dầu.

Khoai tây cung cấp carb, kali và năng lượng, rất tốt cho cơ thể.

Ngọc Minh