Tiếp tục chương trình “Cùng NutiFood tăng sức đề kháng cho người cao tuổi”, những ngày cuối tháng 3/2020 đại diện Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood đến 3 bệnh viện ở Đồng Nai và Bình Dương để trao tặng bệnh nhân 5.400 chai sữa EnPlus Diamond.

Theo Bộ Y tế, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 204 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn một triệu người nhiễm bệnh và hơn 53.000 người tử vong. Trong đó, tỷ lệ người cao tuổi nhiễm SARS-CoV-2 và tử vong cao hơn nhiều so với giới trẻ. Sở dĩ như vậy là do người cao tuổi thường mắc sẵn một số bệnh mãn tính như hen, tim mạch, huyết áp, ung thư, đái tháo đường, sức đề kháng lại yếu do ăn kém, thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến điều trị lâu, dễ nhiễm bệnh dịch... Khi nhiễm SARS-CoV-2, sẽ khiến các bệnh mãn tính chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, dễ dẫn đến tử vong.

Để hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi nâng cao sức đề kháng phòng ngừa bệnh dịch, từ đầu tháng 3/2020, đại diện NutiFood đã đến nhiều bệnh viện lớn ở TP.HCM để trực tiếp tặng quà và thăm hỏi các cô bác đang điều trị tại đây.

Những ngày cuối tháng 3, chương trình “Cùng NutiFood tăng sức đề kháng cho người cao tuổi” tiếp tục diễn ra tại Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đoàn công tác của NutiFood đổi mới cách trao quà cho bệnh nhân cao tuổi. Theo đó, trao gửi mỗi bệnh viện 1.800 chai sữa EnPlus Diamond để y bác sĩ nơi đây phát tận tay bệnh nhân.

Lễ trao quà NutiFood tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương diễn ra nhanh gọn, giản dị với lời cảm ơn chân tình của đại diện bệnh viện. Đại diện bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ, những phần quà nhỏ của Nutifood là sự động viên thiết thực và kịp thời nhất với bệnh nhân cao tuổi giữa lúc dịch bệnh vào giai đoạn căng thẳng; vừa tiếp thêm động lực cho các cô bác phấn khởi yên tâm điều trị, vừa hỗ trợ sức khỏe, tăng sức đề kháng cho bệnh nhân mau bình phục.

Đại diện đoàn công tác của NutiFood, ThS.BS Trần Thị Hồng Loan - Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao cho rằng, niềm vui của các bệnh nhân cao tuổi cũng là niềm vui của cán bộ nhân viên NutiFood. “Khi thay mặt công ty trao đi những lốc sữa EnPlus Diamond, dù chỉ là những phần quà nhỏ, chúng tôi hiểu mình được góp phần gieo niềm tin cuộc sống nơi mà cả cộng đồng cùng nắm tay hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh. Và đó cũng là động lực để cán bộ nhân viên NutiFood nỗ lực thực hiện những chương trình từ thiện tương tự tiếp theo”.

Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2018, Việt Nam có 15 triệu người cao niên (trên 55 tuổi), chiếm 16% tổng dân số. Theo tính toán, mỗi năm người cao tuổi tại Việt Nam sẽ tăng thêm 670.000 người, và đến năm 2030, số người cao tuổi tại Việt Nam sẽ lên mức 23 triệu, chiếm 23% tổng dân số.

EnPlus Diamond là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế có thể thay thế các bữa ăn chính, bổ sung dinh dưỡng, giúp duy trì sức khỏe. EnPlus Diamond bổ sung cholin hỗ trợ hoạt động não bộ, MUFA, PUFA kết hợp với vitamin K2 tốt cho tim mạch; MCT, bifidobacterium lactis giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ táo bón; các dưỡng chất canxi, vitamin D3, phốt pho, vitamin K2 giúp giảm nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, EnPlus Diamond còn giúp duy trì sức khỏe cơ và hạn chế tình trạng mất cơ thường gặp ở người cao tuổi nhờ bổ dung protein chất lượng cao từ đạm sữa, kết hợp đạm đậu nành. Đặc biệt hơn, sản phẩm được bổ sung dược liệu quý đông trùng hạ thảo, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khỏe mạnh.

Tú Uyên