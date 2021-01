Dự án khu căn hộ dành cho người trẻ sáng tạo DIYAS SKY gây ấn tượng với nam ca sĩ Quang Vinh nhờ mô hình mới lạ: cư dân được thỏa sức DIY, trang trí không gian sống độc đáo, sáng tạo, tự do thể hiện cá tính.

Không gian tràn ngập sức trẻ và sự sáng tạo

Nằm tại khu phố trung tâm, gần chợ, trường học ở khu dân cư lâu năm tại quận Tân Bình (TP.HCM), DIYAS SKY là không gian sống cho cho cộng đồng DIY (Do it yourself - Tự tay làm mọi thứ cho bản thân). Cái tên DIYAS được viết tắt từ “Cộng đồng liên minh DIY 4.0” - cộng đồng những người trẻ và đầy sáng tạo. Đại diện tập đoàn C.T Group cho biết, nơi đây sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên.

Dự án không chỉ thu hút giới trẻ mà còn gây thích thú với những cái tên quen thuộc. Ngày 15/01/2020, tại lễ mở bán 337 căn hộ DIYAS SKY, “hoàng tử sơn ca” Quang Vinh đã có mặt từ sớm và bày tỏ sự quan tâm với dự án.

Ca sĩ Quang Vinh chia sẻ: “Tự tay lựa chọn và mua sắm nội thất, sau đó thỏa sức DIY căn nhà của mình vừa là một sở thích, vừa là một thói quen của Vinh từ những năm Vinh còn học ở nước ngoài. Việc bản thân mình được quyền quyết định, được chọn thứ mình thích và tự do thể hiện "gu" thẩm mỹ riêng giúp Vinh cảm thấy mình trưởng thành và tự lập hơn hẳn. Chưa kể, Vinh còn biết có nhiều bạn trẻ 9x kinh doanh trí tuệ trên nền tảng DIY, với những sản phẩm sáng tạo độc đáo, bản thân Vinh cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ các bạn trẻ có cùng sở thích như mình.

Chỉ cần tham gia vào cộng đồng DIYAS và có công việc ổn định, thì bạn có thể mua được một căn với giá chỉ từ 800 triệu đồng. Tại căn hộ đã hoàn thiện này, người trẻ chúng ta có thể dọn vào ở ngay và còn được phép DIY nhà theo cách riêng mà không phải mất nhiều chi phí, nhờ sự hỗ trợ đến từ phòng SKY Lab và đội ngũ “nice supporter” (đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình).”

HD Bank là 1 trong 2 ngân hàng chấp thuận cho khách mua dự án DIYAS SKY vay đến 90% giá trị căn hộ

Cộng đồng liên minh DIY 4.0 ra mắt với mục đích liên kết và tạo sân chơi cho cộng đồng các bạn trẻ có niềm đam mê DIY trong chính ngôi nhà của mình, với mong muốn mở rộng ra cả thế giới. Đại diện chủ đầu tư - C.T Group chia sẻ, DIYAS là chuỗi thương hiệu BĐS đầu tiên ở Việt Nam mang phong cách DIY, đây là món quà C.T Group dành cho các bạn trẻ.

Buổi mở bán thu hút nhiều người trẻ quan tâm

Đại diện chủ đầu tư - C.T Group cho biết, hiện nay, thành viên liên minh là 60 group liên quan đến hoạt động DIY; tổng số lượng thành viên theo dõi lên đến 5 triệu lượt follow. Đại diện C.T Group dự đoán, trong 6 tháng đầu năm 2021 sẽ tăng lên 100 group với số lượng thành viên dự kiến là 10 triệu người. Dự án là nơi để người trẻ thỏa niềm đam mê, tạo sân chơi cho cả cộng đồng với 20.000 căn hộ DIYAS C.T Group sẽ triển khai.

DIYAS SKY là dự án căn hộ tiên phong ở Việt Nam được thiết kế từ cảm hứng DIY. Các căn hộ DIYAS SKY của C.T Group ra đời nhằm đáp ứng đúng mong muốn sáng tạo của các bạn trẻ. Đại diện chủ đầu tư - C.T Group cho biết, tại DIYAS SKY, những căn hộ studio 32m2 được xây sẵn, với giá từ 800 triệu đồng. Người ở được thỏa sức trang trí theo cách riêng. DIYAS SKY còn xây dựng phòng lab, cung cấp không gian và các dụng cụ, vật liệu cần thiết để cộng đồng dân cư trẻ ở đây thoả sức sáng tạo. Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/355845055687577

T. Tường