Số tôi duyên phận hẩm hiu, lấy chồng được 3 năm thì chồng mất. Nay tôi có ý định tái giá nhưng mẹ chồng phản đối, bà nói với tôi những lời rất khó nghe.

Tôi lấy chồng khi mới 24 tuổi. Chồng hơn tôi 8 tuổi. Anh là người chu đáo, nhiệt tình và rất chịu khó.

Ngoài xuất thân trong gia đình khó khăn tôi không thể chê anh ở điểm nào. Nhưng hôn nhân mật ngọt của tôi chỉ kéo dài được 3 năm. Khi con trai vừa được 4 tháng tuổi thì anh bị tai nạn rồi mất.

Tôi đau như chết đi sống lại. Thậm chí có lúc nghĩ quẩn tôi còn muốn đi theo anh. Nhưng khi nhìn đứa con thơ, rồi lại nhìn bố mẹ anh già nua, héo úa tôi đã động viên và tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ để gồng gánh gia đình.

Tôi xin nghỉ làm cô giáo mầm non, ra chợ buôn bán. Cũng may, việc buôn bán của tôi thuận lợi do nhiều người biết hoàn cảnh nên thương tình ủng hộ tôi.

Nhờ thế, tôi có tiền nuôi con và thuốc thang cho bố chồng thường xuyên đau ốm.

Tính đến nay, 8 năm đã trôi qua kể từ khi chồng tôi mất. Mộ của anh tôi đã xây xong. Tôi cũng xây cho bố mẹ chồng một gian mái bằng và một công trình phụ tươm tất.

Sau đó, tôi xin được ở riêng và đưa con lên thị trấn, thuê một căn nhà mặt đường để tiện buôn bán.

Ở đó, tôi quen một người đàn ông. Anh vừa trải qua cuộc hôn nhân sóng gió và đã ly hôn vợ.

Khi đến với tôi, anh quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh cũng rất quý con trai tôi. Vì thế trái tim tôi đã bị rung động.

Gần đây, anh ngỏ ý được cưới tôi làm vợ để cùng tôi xây đắp một hạnh phúc mới. Tôi rất ưng ý nhưng chưa nhận lời anh. Sau đó, tôi về thắp hương cho chồng và xin phép bố mẹ chồng để được tái giá.

Bố chồng tôi không nói gì, chỉ lộ vẻ mặt buồn thiu trong khi mẹ chồng tôi giãy nảy. Bà ra trước ban thờ của chồng tôi khóc lóc thảm thiết.

Bà bảo, khi còn sống con trai bà đối với tôi không tệ. Vậy mà anh mất chưa lâu, tôi đã vội quên tình nghĩa, đòi lên xe hoa với người đàn ông khác.

Bà còn kể ra rất nhiều tấm gương ở vậy nuôi con sau khi chồng mất. Rồi bà kết luận, chỉ có những kẻ lẳng lơ mới đòi tái giá. Và nếu tôi quyết tái giá thì phải đưa cháu trai của bà về cho bà. Sau đó, không bao giờ được bước chân về nhà bà nữa.

Tôi rất bất ngờ và đã khóc vì những lời luận tội của mẹ chồng. Bây giờ, tôi không biết phải quyết định như thế nào.

Chẳng lẽ suốt đời này tôi không thể có hạnh phúc thêm một lần nữa?

Độc giả Thu An