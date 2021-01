Quay trở lại nhà vợ tương lai lấy chiếc điện thoại bỏ quên, Hùng sốc không đứng vững khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ đẻ của mình.

Hùng quen Oanh trong một lần đi cà phê với bạn, cô chính là người chủ động kết bạn và tán tỉnh anh. Yêu nhau được khoảng hơn tháng thì họ đã quan hệ lần đầu tiên. Lúc đó, Hùng cũng không nghĩ ngợi nhiều vì đã xác định sẽ cưới Oanh.

Ngày Oanh đưa Hùng về ra mắt, cô vui vẻ dẫn anh thăm thú cơ ngơi của gia đình mình. Nhà Oanh giàu có thực sự. Riêng nhà ở đã rộng hơn 200m2, được thiết kế theo kiểu biệt thự mái Thái, xung quanh có vườn hoa và một cái hồ nhỏ để thả cá.

Bố mẹ Oanh nhanh chóng giục giã chuyện đám cưới để tránh đêm dài lắm mộng, lỡ phát sinh nhiều chuyện không hay. Hùng được bố vợ tương lai hứa hẹn sẽ cho làm quản lý 1 chuỗi nhà hàng ăn. Không chỉ thế, anh còn được tiếp quản 1 phần chuyện làm ăn của gia đình vợ nếu có năng lực.

Tự nhiên yêu được cô gái ngoan (mọi người trong nhà Oanh thường nói về con gái mình như vậy), lại giàu có, quyền thế như thế nên Hùng vui vẻ lắm. Gia đình anh cũng rậm rịch chuẩn bị các khâu cho ngày trọng đại. Theo như kế hoạch, sang tháng sẽ ăn hỏi và đám cưới được tổ chức sau đó 1 tuần.

Tuần trước được nghỉ Tết dương những 3 ngày, Hùng đưa Oanh đi thử váy cưới, sau đó có ăn tối ở nhà cô. Buổi tối ấy sẽ thật sự vui vẻ và ấm cúng nếu như không có sự cố xảy ra.

Theo đó, sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện với bố vợ tương lai được 1 lúc thì Hùng xin phép ra về. Do có uống vài ly rượu vang nên anh cũng ngà ngà say. Để cho an toàn, Hùng gọi taxi đi về. Không rõ lúc đó may rủi thế nào anh lại quên điện thoại ở nhà Oanh. Đi được 1 đoạn thì mới nhớ ra nên Hùng đành nói với tài xế cho mình quay lại để lấy.

Hùng nhanh chóng chạy vào nhà thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ tương lai và mẹ đẻ của cô. Mẹ Oanh hỏi: "Thằng Hùng nó có phát hiện ra mày mang bầu không? Nó mà biết mày yêu nó chỉ để con mày có bố thì liệu hồn".

Oanh ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt dán vào cái điện thoại đang cầm trên tay, thái độ hờ hững đáp lại mẹ: "Ôi dào không nhận ra đâu mẹ. Yêu được có mấy tuần là con rủ anh ta quan hệ. Với lại con cũng không nghén, bụng còn bé sao mà phát hiện ra được. Đợi vài hôm nữa con giả vờ phát hiện mình có bầu. Có khi anh ta còn vui phát khóc.

Mà phát hiện ra thì cũng có sao đâu. Lấy con anh ta còn hời quá ấy chứ. Tự nhiên được thành giám đốc quản lý nhà hàng, đi đâu thì có xe đưa xe đón...".

Mẹ Oanh nghe con gái nói thì cũng gật gù: "Ờ cũng phải. Nó lấy con như chuột sa chĩnh gạo. Chỉ mang mỗi cái danh là nuôi con thằng khác thôi. Nó ngoan ngoãn thì sau nó cũng được hưởng lợi. Không thì mày bù lu bù loa lên đòi lị dị, đổ cho nó vũ phu này kia. Tao chỉ cần cháu tao có bố, không mang tiếng mày ăn chơi ra sản phẩm để ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của bố mày là được".

Oanh đáp lại: "Mẹ không cần lo, mọi thứ con đã nắm trong bàn tay. Anh ta say con như điếu đổ ấy chứ".

Bà mẹ bĩu môi: "Cái gì cũng nắm trong bàn tay mà chửa bĩnh ra không đứa nào nó nhận. Mày cũng phải rút kinh nghiệm mà bớt ăn chơi đi. Tháng rồi tiêu hết của bố mày mấy chục triệu. Bố còn chưa động tới đấy. Mẹ có bao che cũng chỉ được 1 phần nào thôi, đến lúc bố mày biết được thì tao cũng chịu. Mà gì thì gì tao thấy thằng Hùng này nó cũng hiền lành, tử tế đấy".

Hùng sững người, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Cô vợ tương lai bấy lâu nay vẫn tỏ ra hiền lành, ngoan ngoãn hóa ra lại là đứa con gái ăn chơi trác táng đến độ "ra sản phẩm" không biết ai là tác giả. Đau lòng hơn, anh cứ nghĩ Oanh yêu mình, hóa ra anh chỉ là chỗ để cô ta "đổ vỏ" sau những cuộc chơi sa đọa.

Thật uổng công Hùng lại yêu Oanh hết lòng. Ngày đêm nghĩ về tương lai tươi sáng của 2 người. Chưa bao giờ Hùng cảm thấy giận đến như vậy. Không nhịn được nữa nên anh cứ thế đẩy cửa bước vào phòng.

Nhìn thấy Hùng, cả Oanh và mẹ cô đều luống cuống. Mẹ Oanh nhanh chóng lấy lại nét mặt tươi cười hỏi Hùng quay lại làm gì thế. Cố hít thở giữ lại chút bình tĩnh, Hùng nói: "Tôi quay lại để biết mình chỉ là thằng khờ trong toan tính của nhà giàu mấy người. Tôi không ngờ cô lại là người như thế Oanh ạ? Những gì cô thể hiện trước mặt tôi hóa ra chỉ là đóng kịch à? Công nhận cô diễn rất tròn vai, chút nữa thôi là tôi không thể phát hiện ra rồi.

Mẹ con các người được lắm. Nghĩ mình có tiền nên muốn là gì cũng được à? Nghĩ mình có tiền để rồi coi thường người khác à? Tôi không phải thằng hám danh hám lợi. Mẹ con cô giữ lại cái chức đó mà lừa thằng khác, còn thằng này thì đừng hòng".

Lấy lại chiếc điện thoại của mình, Hùng bỏ đi trong giận dữ, mặc cho mẹ con Oanh níu kéo, khóc lóc. Ngay ngày hôm đó anh tuyên bố hủy hôn. Nhà gái được phen nhốn nháo, xôn xao khi biết sự thật.

Bố Oanh khi đó cũng mới biết chuyện. Ông nhắn tin xin lỗi Hùng vì không ngờ con gái mình lại hư hỏng như vậy. Tuy nhiên Hùng chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời lại. Anh không muốn liên quan gì cái gia đình đó nữa. Nghĩ lại cái lưới mẹ con Oanh giăng sẵn cho mình, Hùng rùng mình. Anh không ngờ 28 tuổi rồi mà suýt bị lừa trắng trợn như vậy!

