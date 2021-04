Sản phẩm “sạch” và “xanh” ngày càng được ưa chuộng khi người tiêu dùng quan tâm hơn đến môi trường. Sau thực phẩm và đồ uống đóng gói bằng bao bì có thể tái sử dụng, hay tự hủy, nước khoáng dùng chai nhựa tái chế cũng được săn đón.

Sản phẩm thân thiện môi trường lên ngôi

Nếu trước đây, lợi ích đối với sức khỏe, giá cả và niềm tin vào nhãn hàng là những quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, thì nay có thêm yếu tố “xanh” do lo ngại về tác động đến môi trường. Một báo cáo của công ty Nielsen Việt Nam cho thấy thân thiện với môi trường đã trở thành một trong 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng Việt.

Vì thế, không bất ngờ khi các sáng kiến “xanh” vừa ra đời đều được người tiêu dùng đón nhận, từ ống hút tre, ống hút làm từ bột mì, hộp bã mía, … và mới đây nhất là nước khoáng La Vie dùng chai nhựa tái chế.

Nước khoáng thiên nhiên đựng trong chai nhựa tái chế được bày bán tại GO!/ Big C.

Chị Thanh - khách mua tại siêu thị GO!/ Big C cho biết rất thích thú khi lần đầu thấy nước khoáng thiên thiên đựng trong chai nhựa tái chế.

“Quả thực dùng nước đóng chai rất tiện, dễ mang theo, luôn có sẵn nước để uống, đặc biệt lúc trời đang nắng nóng như thế này. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy áy náy vì chai nhựa rất khó phân hủy. Khi biết có chai nhựa tái chế, tôi rất ủng hộ vì muốn góp phần bảo vệ môi trường”, chị Thanh nói.

Đại diện ngành hàng thực phẩm nước của GO!/ Big C cho biết, hệ thống bán lẻ này thực hiện nhiều chiến dịch khuyến khích khách lựa chọn sản phẩm “xanh” vì sự bền vững của môi trường. Điều đáng mừng, trên toàn hệ thống GO!/ Big C hiện ghi nhận sự gia tăng doanh số ngày càng lớn của những sản phẩm có bao bì thân thiện môi trường, mà mới nhất là nước khoáng thiên nhiên La Vie dùng chai nhựa tái chế. Có thể thấy tiêu dùng “xanh” đang trở thành một lựa chọn chứ không phải xu hướng nhất thời.

Thực phẩm và nước uống sử dụng chai nhựa tái chế hiện phổ biến tại nhiều nước, như tại Bắc Mỹ và châu Âu. Đây cũng là xu hướng mới trong ngành đồ uống trên thế giới. Vì thế, với chiến lược bền vững về môi trường, nhiều hệ thống bán lẻ, như AEON, GO!/ Big C, 7-Eleven, chủ động đưa sản phẩm này đến tay người tiêu dùng.

Thông tin về chai nhựa tái chế được ghi rõ trên bao bì sản phẩm để khách hàng có thể dễ dàng phân biệt và lựa chọn.

Giới trẻ ưa chuộng chai nhựa tái chế

Theo bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng Bộ phận Thu mua tại 7-Eleven, sản phẩm nước khoáng La Vie dùng chai nhựa tái chế hiện đã có mặt trên toàn hệ thống cửa hàng 7-Eleven. “Chúng tôi nhận thấy khách hàng trẻ là đối tượng đón nhận sản phẩm này nhanh nhất”.

Mới đây, người mẫu kiêm “travel blogger” Trần Quang Đại chia sẻ, trong những chuyến du lịch ngoại quốc, anh để ý chai nhựa tái chế được người dân, đặc biệt là giới trẻ, ưu tiên dùng ở nhiều nước châu Âu. Họ chủ động bày tỏ ý thức với môi trường, và luôn mong muốn góp một phần nhỏ vào quá trình làm “xanh” Trái đất.

“Đối với Đại, phải nói rõ nhựa trong nhiều trường hợp vẫn là vật liệu tốt nhất cho bao bì thực phẩm và đồ uống vì rất an toàn và tiện lợi. Hạn chế sử dụng nhựa là đúng, nhưng suy cho cùng lỗi không phải ở nhựa, việc quan trọng là chúng ta phải thu gom và tái chế chúng.” - Quang Đại nói, đồng thời kêu gọi mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, vừa giữ không gian sống sạch sẽ, vừa tăng khả năng tái chế sau khi sử dụng.

La Vie là nhãn hiệu nước khoáng tiên phong tại Việt Nam dùng chai được làm từ nhựa tái chế, mở đầu với sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie 700ml - chai 50% nhựa tái chế. Lúc bắt đầu ra mắt vào cuối năm 2020, sáng kiến nhận được hàng ngàn thảo luận tích cực từ giới trẻ và các nhóm cộng đồng mạng quan tâm đến môi trường.

Tại Việt Nam, nhựa tái chế hiện khá quen thuộc, nhưng nhựa tái chế chuyên dùng cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) chỉ mới được sử dụng gần đây. Hiện chính phủ nhiều nước khuyến khích dùng chai nhựa tái chế vì giúp thúc đẩy tỷ lệ chai nhựa được thu gom và tái chế, hạn chế đưa thêm nhựa mới vào môi trường.

Tại sao nhựa tái chế an toàn để đựng nước uống?

Theo các chuyên gia, hiện nay có nhiều loại nhựa tái chế, được dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhựa chứa nhiều tạp chất thường được tái chế thành những sản phẩm như thau, chậu…

Ngược lại, nhựa nguyên sinh (như PET, PP) có thể được tái chế thành chai mới dùng trong ngành F&B. Nhờ vào sự phát triển của khoa học và quy trình tái chế nghiêm ngặt, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh và gần như không có khác biệt so với nhựa mới.

Tại Việt Nam, bất kể chai làm từ nhựa mới hay nhựa tái chế dùng trong ngành F&B đồ uống đều phải đạt các tiêu chuẩn theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp” do Bộ Y tế ban hành (QCVN 12-1:2011/BYT), người dùng có thể yên tâm sử dụng.

