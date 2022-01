11. Biểu tượng nào của nước Mỹ được sản xuất phần khung ở Nga?

A.Cổng vòng cung Gateway Arch, St. Louis

B.Cầu Cổng Vàng, California

C.Tượng Nữ thần Tự do, New York

Đáp án: Có lẽ nhiều người biết rằng, Tượng Nữ thần Tự do tại New York là một món quà của Pháp dành tặng Mỹ. Nhưng sẽ không nhiều người biết phần khung làm bằng kim loại của biểu tượng nổi tiếng này lại được sản xuất tại Yekaterinburg, Nga.

D.Tượng Cổng Mây, Chicago