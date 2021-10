Chiếc đèn giao thông xanh đỏ được lắp đặt ngày 5/10 ở nút giao thông Hoàng Văn Thụ - 3 Tháng 2 - Trần Phú (Đà Lạt) đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, giới trẻ Đà Lạt và những du khách yêu mến thành phố cao nguyên này rầm rộ chia sẻ hình ảnh về chiếc đèn giao thông xanh đỏ đầu tiên xuất hiện ở đây. Nhiều người tiếc nuối khi Đà Lạt sẽ mất "danh xưng": "thành phố không đèn xanh đỏ".

Hình ảnh cột giao thông đang được lắp đặt (Ảnh: Trương Hoài Nam)

"Ôi, mọi thứ thay đổi thật rồi, 30 năm nay chưa từng nghĩ sẽ có ngày Đà Lạt có đèn xanh đỏ"

"Tuy vẫn thích Đà Lạt của tôi là thành phố không đèn xanh đỏ nhưng có chiếc đèn cũng yên tâm hơn. Ngày lễ, Tết, giao thông phức tạp quá, nguy hiểm lắm"

"Đúng là thành phố ngàn hoa, đến chiếc đèn giao thông cũng nở đầy hoa luôn. Đáng yêu ghê!"

"Cột đèn xanh đỏ - điểm checkin mới nổi của giới trẻ Đà Lạt"

Có nhiều ý kiến khác nhau về sự xuất hiện của cột đèn giao thông xanh đỏ tại Đà Lạt nhưng đa phần mọi người tán thành khi nhiều năm gần đây, mật độ giao thông của thành phố này rất lớn, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Chiếc đèn giao thông có thiết kế lạ mắt với viền hoa (Ảnh: xuannguyen)

Từ ngày 5/10, các ngành chức năng TP Đà Lạt đã bắt đầu lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông trọng yếu thường xuyên bị ùn tắc. Theo UBND TP Đà Lạt, vào cuối năm nay, 7 nút giao thông trên địa bàn sẽ có đèn xanh đỏ theo dự án chống ùn tắc giao thông.

Việc cải tạo, nâng cấp các nút giao thông này nhằm nhằm chủ động ứng phó, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt; phục vụ an ninh, quốc phòng; đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vào các dịp lễ Tết, Festival hoa Đà Lạt 2022...

Hình ảnh lắp đặt trụ đèn (Ảnh: tangotin)

Cụ thể, 7 nút giao trên địa bàn TP Đà Lạt sẽ được cải tạo, nâng cấp và lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ gồm:

- Nút giao thông Kim Cúc: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm: Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, Khởi Nghĩa Bắc Sơn và đường xuống Quảng trường Lâm Viên.

- Nút giao thông Trần Phú - Bà Triệu - Đào Duy Từ: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm: Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu, đoạn nối đường Trần Phú với đường Bà Triệu.

- Nút giao thông Ngã 5 Đại học: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm: Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân.

- Nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm Hùng Vương, Trần Quý Cáp, đoạn nối Hùng Vương với Trần Quý Cáp.

- Lắp đặt đèn xanh đèn đỏ tại các nút giao Hải Thượng - Ba Tháng Hai, Hoàng Văn Thụ - Ba Tháng Hai, Phan Chu Trinh...

Trang Vũ