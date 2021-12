Thương Tín và Duy Phương đều là những tài tử nổi danh, danh hài đình đám thập niên 80-90 nhưng tuổi già đối diện với cuộc sống thiếu thốn, bệnh tật, phải "kéo cày" trả nợ.

Duy Phương bán bánh bèo, Thương Tín làm shipper

Duy Phương là nghệ sĩ hài đình đám trong thập niên 90 cùng thời với những cái tên như Hồng Tơ, Hồng Vân, Bảo Quốc, Bảo Chung… Ngoài lĩnh vực sân khấu ông còn tham gia hát cải lương, đóng phim điện ảnh, truyền hình.

Nghệ sĩ Duy Phương trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu của ông là nữ diễn viên Hải Lý. Người vợ thứ 2 là nghệ sĩ hài Lê Giang. Cặp đôi ly hôn vào năm 1999. Cả hai có chung con trai Duy Phước và con gái Lê Lộc. Một thời gian sau ông gặp và kết hôn cùng người vợ hiện tại và có chung 2 người con.

Danh hài Duy Phương cùng vợ bán bánh kiếm sống (Ảnh: ST).

Đầu năm 2020, khán giả bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ Duy Phương làm ăn thất bát, rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Nhà hàng do Duy Phương làm chủ bị thua lỗ nhiều tháng liền và cuối cùng phải đóng cửa. Sau đó, vợ chồng ông mở một quán cơm nhỏ nhưng cuối cùng nợ chồng thêm nợ, ông cũng đành dừng bán cơm.

Giờ đây để trang trải cuộc sống, vợ chồng ông xoay sang làm bánh bèo. Theo nam nghệ sĩ, nghề này tuy lời lãi không nhiều nhưng vốn ít, phù hợp với điều kiện thực tế của hai vợ chồng.

"Hàng ngày tôi bắt đầu công việc từ lúc 5 rưỡi sáng, bán tới 6 giờ chiều. Sau đó, tôi về và đổ mẻ bánh mới tới 1-2 giờ đêm cho kịp sáng sớm hôm sau lại đi giao bánh cho khách. Thu nhập từ việc bán bánh bèo giúp tôi trang trải sinh hoạt phí, tiền nhà, trả nợ. Tôi mướn nhà một tháng hết 10 triệu đồng, thu nhập đủ trả tiền nhà là mừng lắm rồi. Lâu lâu cũng có người mời tôi đi hát tiệc, cho tôi 3-5 triệu đồng" nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ với PV Dân trí.

Thương Tín giờ làm shipper mưu sinh (Ảnh: ST).

Cũng từng là tên tuổi đình đám của điện ảnh Việt một thời, nghệ sĩ Thương Tín từng tham gia gần 200 bộ phim. Thương Tín đã khắc họa thành công một hình tượng đẹp trai, bụi bặm và phiêu lãng trong lòng công chúng. Khán giả sẽ không bao giờ quên một Sáu Tâm của "Biệt động Sài Gòn", với tướng cướp Bạch Hải Đường của loạt phim "Săn bắt cướp", với Tám Thương của "Bài ca không quên" và với Quang trong "Ám ảnh"…

Tuy nhiên vì ánh hào quang đến quá sớm khiến nam diễn viên mắc không ít sai lầm . Đã có khoảng thời gian, ông bỏ nghiệp diễn trở về quê sống chuỗi ngày mất phương hướng, cùng cực. Không chỉ sự nghiệp tuột dốc, cuộc sống tình cảm của Thương Tín cũng chưa bao giờ trọn vẹn. Thương Tín từng cảm thán rằng, cả đời ông có một đám cưới thì là đám cưới "giả", cả đời có một lần đăng ký kết hôn thì đó là cuộc hôn nhân không tình yêu.

Ở cái tuổi gần 60, Thương Tín bất ngờ có thêm cô con gái với người phụ nữ ngoài 20 tuổi. Cô con gái nhỏ chính là động lực để Thương Tín mấy năm gần đây tích cực trở về với nghiệp diễn, cố gắng làm việc.

Hồi tháng 2, ông nguy kịch vì bị đột quỵ, được nghệ sĩ Kim Cương, Trịnh Kim Chi... kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh, sức khỏe yếu; số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ cũng cạn dần…

Không muốn bị chỉ trích chỉ biết than vãn, sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác - để mưu sinh kiếm sống, hiện tại Thương Tín làm shipper còn vợ trẻ đi làm giúp việc. Sau khi điều trị khỏi Covid-19, nam diễn viên đi giao phá lấu cho chủ một quán ăn ở Hóc Môn.

"Thời gian qua, người ta đồn tôi chỉ ở nhà, sống ăn bám vào tiền của mạnh thường quân. Tôi buồn lắm. Từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn muốn kiếm việc gì đó để làm, để thu nhập sống qua ngày. Chứ cứ để người khác giúp đỡ mãi, cũng kỳ lắm", Thương Tín nói.

Theo Thương Tín, công việc shipper thu nhập không cao nhưng ông thấy tinh thần thoải mái.

Nghệ sĩ Mạc Can, Hoàng Lan bệnh tật, sống chật vật

Dù luôn đau đáu với nghề, "chừng nào còn sống là đi đóng phim" nhưng hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can không cho phép để ông có thể theo đoàn phim.

Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, ông nhiều lần phải nhập viện vì bị viêm loét dạ dày, thấp khớp, gút... Nghệ sĩ Mạc Can từng có nhiều năm sống neo đơn trong căn nhà thuê rộng hơn 20m2, chống chọi với rất nhiều căn bệnh mãn tính. Ở tuổi 75, sức khỏe suy kiệt, không thể tự chăm sóc bản thân, năm 2020 nam nghệ sĩ phải dọn đến sống nương nhờ ở nhà em gái út tên Lê Ngọc Yến ở Hóc Môn, TP HCM.

sức khỏe yếu, sống chật vật ở tuổi ngoài 70 (Ảnh: TL).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về bệnh tình của nghệ sĩ Mạc Can, bà Ngọc Yến cho biết nam nghệ sĩ bị nhiều bệnh như bệnh gout, bệnh tim mạch tái phát.

"Anh Mạc Can bị bệnh gout, bệnh tim mạch. Năm 2020, anh phải nhập viện điều trị nhiều lần. Sau khi ở viện về, anh Mạc Can ở nhà tôi gần năm nay. Mấy tháng trước anh nằm một chỗ, chân đau nhức, không đi lại được. Giờ sức khỏe của anh khá hơn, tập đi được rồi nhưng phải chống gậy, có người dìu, đỡ. Tuổi già mà, lắm bệnh, thi thoảng bệnh lại tái phát", bà Ngọc Yến kể.

Theo bà Ngọc Yến, anh trai bà hiện đã hàn gắn, về sống với vợ. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn khó khăn. Bà nói: "Cuộc sống của anh Can vẫn rất chật vật, nhà cửa chật hẹp, vợ anh Can cũng lớn tuổi, không đi làm được để kiếm tiền. Con cái anh Can cũng lo lắng, đỡ đần bố mẹ nhưng chúng cũng không giàu có gì, đi làm công nhân thôi. Anh Can nhiều bệnh, sức khỏe yếu, cũng cần nhiều chi phí thuốc thang…".

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan hồi tháng 11 (Ảnh: NSCC).

Hoàn cảnh có phần còn thảm thương hơn Bác Ba Phi phim "Đất Phương Nam", nghệ sĩ Hoàng Lan đang phải vật lộn với nhiều căn bệnh ở tuổi 62.

Ngoài Parkinson, bà bị chấn thương cột sống lâu năm, di chuyển bằng xe lăn. Mắt phải của bà hỏng hoàn toàn, mắt trái mờ dần do di chứng của tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước. Năm ngoái, lưng của bà hoại tử trầm trọng, lan gần đến xương, phải phẫu thuật đắp da tay vào…

"Sức khỏe của chị Hoàng Lan bình thường, nhưng vì chứng bệnh parkinson đã kéo dài nhiều năm nên chân tay chị ngày càng bị co rút nhiều hơn. Chị Hoàng Lan chỉ có thể nằm một chỗ, không ngồi dậy được nữa. Hai tay chị có thể nhấc nhẹ lên được nhưng chân thì không thể...", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Theo thông tin từ Trịnh Kim Chi, hiện nghệ sĩ Hoàng Lan nằm nhà sau thời gian dài ở bệnh viện điều trị hoại tử lưng. Bà cũng rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có tiền chữa bệnh…

