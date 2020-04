Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra thông tư hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2564 - dương lịch 2020.

Ngày 16/4/2020, Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ký thông tư số 076/TT-HĐTS hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh PL.2564 - DL.2020.

Thông tư của HĐTS GHPGVN nêu rõ, mùa Phật đản PL.2564 năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp ở hầu khắp các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thời gian tổ chức từ ngày 8-15/4 năm Canh Tý (tức 30/4 - 7/5/2020), chính lễ ngày 15/4 năm Canh Tý (tức 7/5/2020).

Do đó, GHPGVN yêu cầu các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thành kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh trang nghiêm, tôn kính Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni theo nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện, tại tư gia; không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người.

Việc cử hành Đại lễ Phật đản với thành phần không quá 20 người.

Thông tư của HĐTS GHPGVN cũng hướng dẫn cụ thể về hình thức kỷ niệm đại lễ Phật đản tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các cấp, tại các chùa, cơ sở tự viện.

Cụ thể, đúng 6h sáng 8/4 năm Canh Tý (tức 30/4/2020), tất cả trụ sở các Ban Trị sự GHPGVN các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, tụng Nghi thức Khánh đản và Kinh Chuyển pháp luận để kính mừng Phật đản PL.2564 và cầu nguyện nạn dịch Covid-19 được tiêu trừ; cầu nguyện đất nước Việt Nam quốc thái dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Việc cử hành Đại lễ Phật đản với thành phần không quá 20 vị, yêu cầu các đại biểu tham dự lễ phải theo dõi y tế, thân nhiệt, sức khỏe trước ngày diễn ra Đại lễ 2 tuần; phối hợp với cán bộ y tế địa phương (phường, xã) tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi diễn ra đại lễ; giữ khoảng cách 2m, thường xuyên đeo khẩu trang và bố trí nước sát khuẩn.

Đúng 6h sáng 15/4 năm Canh Tý (tức 07/5/2020) tất cả trụ sở các Ban Trị sự GHPGVN các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật đản.

Chính thức cử hành Đại lễ Phật đản tại Trụ sở Trung ương GHPGVN với thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (không quá 20 vị), truyền trực tuyến online (livestream) trên internet thông qua dịch vụ của mạng xã hội và website: Youtube, Facebook, Zalo, Butta, Phatsuonline... và trực tiếp trên Kênh truyền hình An Viên (An Viên TV phát trên VTV Cab, AVG, SCTV, VTVcab ON, Onme).

Thông tư của HĐTS cũng yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc tụng kinh kính mừng Phật đản và cầu an cho đại dịch chấm dứt; Chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Không tập trung Phật tử; Khuyến khích các chùa, cơ sở tự viện, Tăng Ni có điều kiện tổ chức trực tuyến online lễ kính mừng Phật đản kết nối với cộng đồng Phật tử và nhân dân.

Đối với cư sĩ, Phật tử, GHPGVN đề nghị thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và của Giáo hội trong việc giãn cách xã hội tránh dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Mỗi gia đình tôn trí kính mừng Phật đản tại nơi trang nghiêm tại tư gia, không tập trung nhiều gia đình, không tổ chức đồng người; Kết nối trực tuyến online với các chùa, cơ sở tự viện và với Trụ sở GHPGVN các cấp để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an.

Tình Lê