Han Sara là một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021 từ 7-14/4 tại Hội An.

MV 'Đã xem đấy là yêu' - Han Sara

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2021 từ ngày 9-11/4/2021 tại TP. Hội An.

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021 có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc như ca sĩ Han Sara, ca sĩ Seok Hun, nghệ sĩ violin JMI Ko, nhóm nhảy K-pop Lucifier. Không những vậy, đến với Hội An, Quảng Nam lần này, du khách và người dân Quảng Nam sẽ còn có dịp trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, Hội An như làm đồ thủ công Hàn Quốc, chơi trò chơi và nhận quà may mắn, khám phá du lịch, văn hóa Hàn Quốc qua hình ảnh, hoạt động chợ phiên Hội An….

JMI KO

JMI KO là nữ nghệ sĩ violin Hàn Quốc nhưng lại có tình cảm đặc biệt với đất nước Việt Nam. JMI KO được khán giả Việt Nam biết đến với phiên bản violin Xin chào Việt Nam được thực hiện tại nhiều thắng cảnh nổi tiếng tại Việt Nam, trong đó có phố cổ Hội An. Nữ nghệ sĩ đã từng lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Cuối cùng, cô đã chọn Việt Nam như quê hương thứ hai của mình, cô đã sinh sống và làm việc tại TP.HCM gần 10 năm qua.



Han Sara là nữ ca sĩ trẻ Hàn Quốc đang hoạt động âm nhạc tại Việt Nam. Cô từng tham gia Giọng hát Việt mùa 4 và đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả Việt Nam bởi ngoại hình xin xắn cùng giọng hát đầy nội lực. Các sản phẩm âm nhạc của cô mang màu sắc tuổi trẻ học đường, với giai điệu dễ thương như: Tớ thích cậu, Tận cùng nỗi nhớ, Mình hẹn hò nhau đi… đã nhanh chóng được khán giả đón nhận, đặc biệt là các khán giả trẻ tuổi.

Han Sara

Sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam Hội An 2021 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Nam và Hàn Quốc nói riêng.

Hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước Hàn Quốc, tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đất nước. Hội An đang là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là du khách đến từ Hàn Quốc. Hoạt động lần này nhằm góp phần thu hút ngày càng đông khách du lịch đến với Hội An sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nhóm nhảy K-pop Lucifier cũng góp mặt tại sự kiện.

