– Đời nghệ sĩ của Minh Vương hào quang nhưng cũng lắm truân chuyên. Trải qua nhiều thăng trầm, bạo bệnh, ông chọn sống bình thản, tích cực ca hát và trả ơn đời bằng cách hiến tạng khi qua đời.

Clip NSND Minh Vương chia sẻ về cuộc sống hiện tại

browser not support iframe.

Gặp NSND Minh Vương tại nhà riêng của ông trên đường Trần Quốc Toản (Quận 3), TP.HCM. Người nghệ sĩ già ra tận cửa đón tiếp với vẻ ngoài niềm nở. Ông dẫn chúng tôi lên phòng khách nhỏ ở lầu một. Không gian được bày trí gọn gàng với hàng trăm tấm ảnh của chủ nhân ngôi nhà từ khi còn trẻ đến lúc về già được treo khắp 4 vách tường.

Ở giữa căn phòng, Minh Vương treo tấm ảnh lớn ghi lại khoảnh khắc mình nhận danh hiệu NSND từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà hát Lớn Hà Nội hồi năm ngoái. Nam nghệ sĩ xem đây là phần thưởng cao quý nhất đời ông, cũng là minh chứng cho nỗ lực, cống hiến của bản thân với nghề nghiệp.

Tuy nhiên, để có được phần thưởng này, Minh Vương trải qua không ít gập ghềnh với 3 lần xét duyệt. Dù rằng ông đã từng chủ động nộp đơn xin xét duyệt song lại bị đánh trượt vì lý do không đủ điều kiện. Điều này từng khiến khán giả, các đồng nghiệp bày tỏ bức xúc thay nam nghệ sĩ.

NSND Minh Vương bên "gia tài" giải thưởng trong hơn 50 năm làm nghề.

Minh Vương bảo, ông có buồn và tiếc khi được cấp danh hiệu muộn. Dẫu vậy, ông tin rằng mọi thứ đều phải có duyên và danh hiệu đã đến với ông kịp lúc. “Tôi không mưu cầu giải thưởng để ra oai hay chứng tỏ điều gì. Tất cả chỉ để thấy được tình cảm mọi người dành cho Minh Vương lớn đến nhường nào. Giờ đã nhận được danh hiệu cao quý này nên tôi vẫn thấy rất vinh dự”, ông nói.

Minh Vương - Lệ Thuỷ: "cặp nghệ sĩ vàng" của cải lương miền Nam

NSND Minh Vương vào nghề từ năm 1964, khi còn là cậu bé 14 tuổi. Nhờ danh hiệu “Khôi nguyên vọng cổ”, nam nghệ sĩ trở thành cái tên triển vọng trong giới sân khấu đầu thập niên 1970. Suốt gần 60 năm làm nghề, ông có gia tài hàng trăm vai diễn, nổi bật như các các vai Nguyễn Trãi (Rạng ngọc Côn Sơn), Minh (Tô Ánh Nguyệt), Tùng (Pha lê và cát bụi), Luân (Đời cô Lựu)…Các nữ nghệ sĩ đã từng diễn đôi với ông như: NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Mỹ Châu,... đặc biệt nhất là NSND Lệ Thủy được xem là "cặp nghệ sĩ vàng" của cải lương miền Nam. Dành cả đời cho sân khấu, ông được khán giả ưu ái gọi với danh xưng ‘Ông hoàng cải lương”.

Dù được ngưỡng mộ, yêu mến, Minh Vương không xem đó là điều gì quá lớn lao mà đơn giản chỉ là sự may mắn mình có được. Nam nghệ sĩ nói tự hào với thành tựu nghề hát nhưng ở tuổi này ông không sống chỉ để hoài niềm về vinh quang quá khứ.

Minh Vương vốn được bạn bè trong nghề nhận xét là người kiệm lời. Nhiều năm qua, không ít lần nam nghệ sĩ vướng thị phi song ông chưa lần nào lên tiếng cải chính trên mặt báo. Điển hình trong mùa giải Chuông vàng vọng cổ vừa qua, ông gây tranh cãi khi được cho là chú trọng phần sắc mà bỏ quên giọng hát hay, dẫn đến trường hợp thí sinh triển vọng bị loại. Trong khi nhiều người cho rằng mình thiên vị, nam nghệ sĩ tỏ ra bình thản.

Ông bày tỏ bản thân đã ngồi chấm suốt 14 mùa của cuộc thi, kết quả ra sao đã thể hiện rõ nên không cần thiết phải phân bua. Đối với những tin tiêu cực trên mạng xã hội, Minh Vương bảo: “Tôi không dành nhiều thời gian sử dụng mạng bởi mọi thứ bây giờ quá phức tạp. Tôi chỉ nói mình không có gì phải xấu hổ. Chúng tôi từng này tuổi, có được vị trí trong nghề thì hiển nhiên phải ý thức được mỗi câu mình nói ra phải đúng và chuẩn xác. Đó không chỉ là trách nhiệm của chúng tôi mà còn với đàn em của mình”.

Hồi sinh sau bạo bệnh

Năm 2011, Minh Vương phát hiện mình mắc chứng suy thận. Đây là cú sốc lớn của người nghệ sĩ, căn bệnh khiến sức khỏe và tinh thần ông ảnh hưởng theo. Minh Vương buộc từ bỏ ánh đèn, sân khấu để chuyên tâm điều trị. Bệnh tật hành hạ thể xác đã đành, điều buồn nhất là những ngày nằm trên giường bệnh khiến tinh thần ông mệt mỏi, chán nản. Không thể ca hát, ông chỉ có thể nhờ người nhà mở lại các vở diễn cũ mình từng diễn để xem cho đỡ nhớ nghề. Như bao bệnh nhận khác, Minh Vương làm bạn với thuốc, chạy thận đều đặn 3 lần/tuần để duy trì mạng sống.

Minh Vương từng lâm cảnh bạo bệnh và hồi sinh nhờ quả thận của một người đàn ông.

Khi cuộc sống chỉ đếm từng ngày, Minh Vương may mắn được một người thanh niên hiến tặng mình quả thận. Đón nhận món quà giúp mình cải tử hoàn sinh, nam nghệ sĩ xem đó là cơ hội mà trời ban, giúp ông được sống cuộc đời lần 2. Ông ngậm ngùi kể: “Trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ nói: Kể từ bây giờ anh là Minh Vương thứ hai. Lúc rời viện về nhà, tôi đùa với vợ hay là tôi đổi tên thành 'Minh Vương Hai'. Sự thật, từ khi nhận quả thận hiến tặng, tôi sống một cuộc đời khác”.

Ghép thận được 7 năm, NSND Minh Vương vẫn thường xuyên mỗi tháng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc. Suốt nhiều năm, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trở thành địa điểm quen thuộc, nơi người nghệ sĩ già đều đặn đến khám bệnh mỗi tháng. Hình ảnh một người đàn ông trạc 70 tuổi, cao lớn, dáng đi nhẹ nhàng cùng kiểu tóc mang “dấu ấn riêng” từ lâu đã trở nên quen thuộc với từng bác sĩ, y tá tại đây.

Tuổi 70, Minh Vương vẫn nhận lời biểu diễn khắp nơi khi điều kiện sức khỏe cho phép. Trên sân khấu, ông hát hăng say, phong độ vẫn mạnh mẽ. Những năm gần đây, ông cũng tự làm mới mình với các bản nhạc mới, trẻ trung. Những ca khúc chỉ dành cho khán giả trẻ được ông suy nghĩ biến tấu vừa kết hợp cải lương, vừa hát để khán giả cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp cận cải lương.

Nhìn ông vừa ca hát, nhún nhảy theo nhạc, không ai nghĩ rằng người nghệ sĩ ấy đã từng suýt phải tắt đi tiếng hát vĩnh viễn vì bạo bệnh. Nam nghệ sĩ tâm niệm hát để trả ơn tổ nghiệp đã phù hộ mình còn được sống, khán giả đã yêu thương, dõi theo nhiều năm.

Sau cơn “thập tử nhất sinh” và sống cuộc đời mới, Minh Vương tự nhận bản thân thay đổi nhiều. Ông vui vẻ, mở lòng và nói nhiều hơn trước. Cũng vì suy nghĩ này, từ người vốn nổi tiếng khép kín và không ưa ồn ào, ông dần hòa nhập với đám đông.

“Tôi quan niệm mình hãy sống như đứa trẻ, cứ lạc quan, không lo nghĩ quá nhiều về ngày mai. Đừng để những ràng buộc về tuổi tác làm mình trở nên già nua, sầu muộn bởi cuộc sống xung quanh mình vẫn đang có rất nhiều niềm vui mỗi ngày”, ông nói. Nam nghệ sĩ nói sở dĩ ông có được năng lượng tích cực này là bởi bản thân ý thức đang sống thay cho một cuộc đời của người đàn ông 44 tuổi - người đã hiến tặng cho ông quả thận trước khi mất.

Minh Vương cách đây nhiều năm từng ấp ủ về kế hoạch làm hồi ký như các đồng nghiệp Kim Cương, Lệ Thủy... Song vì sức khỏe không cho phép, lại thêm hoàn cảnh đơn chiếc nên ý định mãi không được thực hiện.

Cho đến gần đây, ông bắt đầu lên kế hoạch thực hiện một buổi triển lãm về sự nghiệp và cuộc đời mình. Những tư liệu tổng hợp chặng đường làm nghề với các đĩa hát, bài báo, tranh ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp, khán giả... được ông dự kiến cho ra mắt vào đúng Lễ giỗ Tổ nghề năm nay. Do số lượng tư liệu khá lớn, Minh Vương hy vọng sẽ có một đơn vị có thể nhận và treo vĩnh viễn để khán giả có dịp có thể nhìn ngắm.

Minh Vương có một cuộc đời đầy hào quang, đáng tự hào nhưng đời tư cũng thăng trầm. Ông từng trải qua hôn nhân đổ vỡ cho đến khi tìm được niềm an ủi tuổi xế chiều bên vợ hiện tại - bà Đỗ Thị Hồng. Chung sống hơn 30 năm, cả 2 ngoài nghĩa vợ chồng giờ đây xem nhau là bạn bè, tri kỷ.

Minh Vương luôn tự hào về người vợ của mình. Ông bảo bà xã chăm sóc ông như đứa trẻ, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Trước mỗi buổi diễn của chồng, bà cũng tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục, là ủi thật phẳng phiu và thường thức chờ cửa ông về.

“Cuộc đời tôi quá nhiều biến cố, truân chuyên nhưng may mắn vượt qua hết nhờ sự tận tình, thương yêu của bà xã. Trong thời gian nằm viện, bà đã cho tôi niềm tin, nghị lực để vượt qua, sống tiếp. Quả thật đâu phải dễ gì nghệ sĩ tìm được người tâm đầu ý hợp. Tôi xem đó là một niềm hạnh phúc, may mắn lớn”, ông nói.

Và cuộc sống viên mãn bên vợ hiền

Bước qua tuổi thất thập, cuộc sống của NSND Minh Vương giờ đây khá nhẹ nhàng. Mỗi ngày của ông trôi qua êm đềm với thú vui chăm sóc cây kiểng, tập thể dục và gặp gỡ vài người bạn. Những ngày không đi diễn, ông dành thời gian sum họp gia đình, vui vầy cùng con cháu.

Minh Vương có 3 người con và may mắn cả 3 đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Dù bận rộn công việc, họ luôn dành thời gian dẫn các cháu sang thăm ông vào mỗi dịp cuối tuần.

Minh Vương hiện cũng là quản lý Câu lạc bộ cafe nghệ sĩ Minh Vương. Nhóm gồm những nghệ sĩ, nhân viên hậu cần lớn tuổi, từng nổi tiếng một thời trong giới cải lương. Mỗi dịp tụ họp, họ chia sẻ với nhau về những buồn vui, nỗi niềm cuộc sống.

Theo Minh Vương, đa số các nghệ sĩ tuổi xế chiều đều sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn. May mắn có được cuộc sống an yên, ông muốn dùng danh tiếng của mình kêu gọi quyên góp tiền và nhu yếu phẩm cần thiết và xem đó như chút quà nhỏ an ủi tinh thần những đồng nghiệp.

Hỏi Minh Vương, điều ông trăn trở nhất hiện tại là gì? Nam nghệ sĩ nói: “70 năm cuộc đời, điều tôi hay hạnh phúc nhất là lúc nào cũng được mọi người yêu thương. Giờ tôi luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tận hưởng niềm vui bên gia đình vợ con. Chỉ mong sức khỏe ổn định như thế này để tôi còn có thể tiếp tục làm nghề thêm vài năm nữa”.

Cũng vì suy nghĩ trả ơn đời, Minh Vương có nguyện vọng sẽ hiến tạng sau khi mình mất. Nam nghệ sĩ tâm niệm người chết là hết, thân thể cũng trở về cát bụi. Nhưng nếu mỗi bộ phận trên cơ thể có thể sử dụng được đó cũng là một cách để chúng ta cứu được một mạng người.

Clip Minh Vương và Lệ Thủy hát ca cổ

browser not support iframe.

Tuấn Chiêu

Ảnh, clip: Minh Tuyền