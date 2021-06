Trong vai trò host talkshow The Master of Living Show - Powered by Masterise Homes, ca sĩ Hà Anh Tuấn khéo léo khơi gợi những câu chuyện của khách mời về một phong cách sống văn minh, tinh tế, gần gũi với thiên nhiên.

Vai trò hoàn toàn mới của chàng “hoàng tử âm nhạc”

The Master of Living Show là chuỗi talkshow có concept độc đáo và mới mẻ, được đầu tư bài bản về mặt ý tưởng nhưng lại mang phong cách giải trí, thân mật và dễ tiếp cận.

Được xây dựng bởi nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam - Masterise Homes, chương trình do ca sĩ Hà Anh Tuấn chủ trì cùng các khách mời đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng và chuyên gia trong ngành - những người không chỉ là “bậc thầy” về xây dựng không gian sống mà còn giàu trải nghiệm và có nhiều tư duy đổi mới. Chính vì thế, nội dung của The Master of Living Show không chỉ xoay quanh những không gian sống đẹp mà còn là những cuộc đối thoại cởi mở về tư tưởng và lối sống, mang lại lời những khuyên hữu ích, giúp người xem hiểu được chiều sâu giá trị của một không gian sống lý tưởng và đạt chuẩn quốc tế.

Không gian đầy nghệ thuật của The Master of Living Show - Powered by Masterise Homes

Mỗi tập trong The Master of Living Show lại khai thác những khía cạnh khác nhau, bàn luận về nhiều chủ đề đa dạng từ trang trí nhà cửa, thiết kế nội thất, mang thiên nhiên vào không gian sống cho đến câu chuyện âm nhạc, đời sống, đầu tư tài chính và tích lũy cho tương lai…

Xen kẽ những câu chuyện chưa bao giờ kể, khách mời còn tham gia nhiều thử thách bất ngờ. Điểm nhấn của chương trình là những màn trình diễn của Hà Anh Tuấn và khách mời trên nền nhạc phối mới của ban nhạc Hoài Sa, tạo nên một không gian đậm chất “live show”. Trong không gian có nhạc hay và hoa đẹp của The Master of Living Show, những con người bình tâm, tử tế, thanh lịch sẽ cùng ngồi xuống và kể cho nhau nghe những câu chuyện truyền cảm hứng.

Các khách mời chia sẻ những câu chuyện thú vị về phong cách sống trong The Master of Living Show

Chạm đến vẻ đẹp thiên nhiên

Ở tập 1, với sự tham gia của các khách mời gồm diva Hồng Nhung, chị Thùy Dương - chủ biên của tạp chí ELLE Decoration Vietnam - và ông Youssef Akila - Giám đốc khối thiết kế của Masterise Homes, The Master of Living Show đã mang đến một ngôi nhà mùa Xuân với chủ đề “Home in Spring”.

Nói như diva Hồng Nhung, “tất cả mọi người đều muốn có một tổ ấm đẹp”, và mùa Xuân chính là sinh khí trong một tổ ấm hạnh phúc, được thể hiện qua những dấu ấn cá nhân và đôi khi bị chi phối bởi cả yếu tố văn hóa.

Trong tập 2 vừa ra mắt, hơi thở mùa Xuân được mở rộng sang không gian mênh mông bát ngát của thiên nhiên với chủ đề “Bring nature to home”. Trong khi chị Dương Nguyễn khẳng định mang thiên nhiên vào không gian sống là một xu hướng thịnh hành được thể hiện qua tư duy thiết kế hiện đại thì ông Youssef Akila lại cho rằng, sự kết nối của con người và thiên nhiên không chỉ được thể hiện trong cảnh quan của một dự án mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chức năng khác, với mục đích cuối cùng vẫn là tập trung vào nhu cầu của con người sống tại nơi đó. Đặc biệt, trong bối cảnh đời sống đô thị, nơi chúng ta sống trong những căn hộ, thiên nhiên có khi chỉ là một mầm xanh nhỏ bé nhưng lại giúp nuôi dưỡng tinh thần hòa ái của con trẻ.

Thiên nhiên cũng có thể là một bãi cát với hòn đá mà đi đâu Hồng Nhung cũng mang theo để tạo nên một khu vườn tĩnh lặng cho riêng mình, bởi theo cô, “sự xa hoa chính là khi con người chạm được đến vẻ đẹp của thiên nhiên”. Còn với Hà Anh Tuấn, mang thiên nhiên vào nhà “không phải là xu hướng, đó là một lối sống thông minh”.

Ngoài những câu chuyện thú vị về phong cách sống, khán giả còn được thưởng thức những màn trình diễn đặc biệt chỉ có tại sân khấu của The Master of Living Show, powered by Masterise Homes

Ở cuối tập 2 cũng hé lộ đôi chút về nội dung của tập 3 với chủ đề du lịch - một chủ đề quen thuộc nhưng cũng rất cấp thiết trong bối cảnh đại dịch như hiện nay.

Chương trình được phát sóng hàng tháng trên trang Facebook Fanpage chính thức và kênh Youtube của Masterise Homes.

The Master of Living Show - Powered by Masterise Homes là dự án hợp tác giữa Masterise Homes và ca sĩ Hà Anh Tuấn với cương vị là Đối tác đồng hành (Celebrity Partner) dành cho các sản phẩm thuộc dòng Premium của Masterise Homes bao gồm: Masteri Waterfront (Hà Nội), Masteri Centre Point (HCMC) và dự án sắp ra mắt tại phía tây Hà Nội - Masteri West Heights. Masterise Homes sở hữu năng lực quốc tế nhằm kiến tạo nên những công trình kiến trúc đẳng cấp với chất lượng hàng đầu thế giới cùng trải nghiệm xứng tầm. Masterise Homes hiện là nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt nam với hợp tác lịch sử cùng Marriott International - Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới nhằm mang các thương hiệu căn hộ hàng hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton lần đầu tiên đến Việt Nam.

Bùi Huy