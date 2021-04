Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ritana là viên uống được sản xuất tại Mỹ. Sản phẩm có sự kết tinh từ những thành phần đặc biệt như: L-Glutathione, collagen, sakura, lựu, P. Leucotomos… tác động đến tế bào, mang lại vẻ đẹp cho phụ nữ. Ritana hỗ trợ da trắng hồng, hỗ trợ làm mờ sạm nám. Bên cạnh đó, viên uống này còn hỗ trợ chống năng từ bên trong, hỗ trợ giảm nhăn, khô da, làm chậm lão hóa da, giúp da săn chắc, căng sáng, mịn màng. Giấy phép quảng cáo số 2703/2020/XNQC-ATTP ngày 26/8/2020 do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. browser not support iframe.