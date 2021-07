Được mệnh danh là công chúa nhạc Pop, Britney Spears có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, 13 năm bị giám hộ khiến nữ ca sĩ không được tự chủ cuộc sống của riêng mình.

Ngày 21/7/2021, Britney Spears lần đầu được tòa án cho phép lái xe trong 13 năm sống dưới sự giám hộ của cha ruột. Theo People, nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi được phép tự lái xe và bày tỏ sự biết ơn vì nhận nhiều sự hỗ trợ gần đây. Trước đó 1 tuần, nữ ca sĩ đã giành chiến thắng đầu tiên khi được tự thuê luật sư để bảo vệ cho mình sau 13 năm sống khổ sở dưới sự giám hộ của cha mình.

Biểu tượng hái ra tiền của làng nhạc thế giới một thời

Britney nổi tiếng rất sớm khi tham gia chương trình ăn khách Disney Mickey Mouse Club năm 1993, lúc mới 12 tuổi. Ngay những năm đầu ra mắt duới danh nghĩa ca sĩ, Britney Spears đã trở thành biểu tượng của văn hoá pop và có sức ảnh hưởng đến giới trẻ lúc bấy giờ, từ gu âm nhạc đến phong cách thời trang.

Đến nay, “công chúa nhạc Pop” sở hữu 9 album phòng thu và 4 album tổng hợp trong suốt sự nghiệp âm nhạc với tổng cộng 372 giải thưởng và 702 đề cử. Theo tờ Forbes ước tính, khối tài sản cô nắm giữ lên tới 60 triệu USD.



Những người yêu Britney Spears sẽ ghi nhớ album đầu tay Hit Me Baby One More Time của cô năm 1998. Với hình tượng cô học sinh trẻ trung năng động và giai điệu cuốn hút, bài hát đã thu được thành công vang dội khi lọt vào Hot 100 của Billboard trong 32 tuần, bán được hơn 10 triệu bản và được tờ Rolling Stone đưa vào danh sách 100 ca khúc ra mắt hay nhất thời đại…

Jeff Fenster, giám đốc điều hành của hãng Jive Records đã chia sẻ với tờ Rolling Stone năm 1999: “Rất hiếm khi nghe thấy ai ở độ tuổi đó có thể truyền tải nội dung xúc động nhưng cũng mang đậm tính thương mại như vậy". Baby one more time đã trở thành ca khúc mở đường cho hàng loạt hit khác như: Oops ! … I Did It Again với doanh thu 1,3 triệu bản ngay trong tuần đầu tiên.

Đến năm 2001, Britney Spears rũ bỏ hình tượng trong sáng của mình sang phong cách gợi cảm và quyến rũ. Tại lễ trao giải VMA, nữ ca sĩ đã không ngần ngại khoác rắn quanh cổ mình để tạo nên màn trình diễn đầy tính biểu tượng cho ca khúc I’m a Slave 4 U. Britney tiếp tục mở rộng chuỗi thành tích nóng bỏng bằng album In the zone với bản hit ăn khách Toxic. Màn hoá thân thành nhiều vai khác nhau từ tiếp viên hàng không đển lái xe mô tô, ăn trộm thuốc độc, khoả thân dát đầy kim cương trong MV đã khiến ca khúc trở thành tâm điểm thời bấy giờ. Bài hát là ca khúc thứ 4 của cô lọt vào top 10 bài hát ở Mỹ và giúp Britney có được giải Grammy đầu tiên.

Britney không chỉ là người đặt nền móng cho nhạc pop mà còn là biểu tượng thời trang trong những năm 2000. Cô là người lăng xê cho những item như bộ váy ôm sát, áo croptop, các đồ denim và quần cargo. Britney Spears cũng là cảm hứng mặc đẹp của rất nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Halsey, siêu mẫu Kendall Jenner, Bella Hadid như bộ váy xuyên thấu mà diễn viên Elsa Hosk diện trong Oscar Party năm 2018 khá giống chiếc mini dress mà nữ ca sĩ đã mặc trong lễ trao giải VMAs năm 2001.

Đời buồn không như mơ sau hào quang



Tuy sở hữu sự nghiệp rực sỡ đáng mơ ước nhưng Britney Spears lại có cuộc sống riêng tư nhiều khổ đau. Trong lần ra toà vào ngày 23/6/2021, nữ ca sĩ gây chấn động khi nói về quyền giám hộ. “Công chúa nhạc pop” tiết lộ tất cả những gì liên quan đến cô đều phải có sự chấp nhận của bố, thậm chí cô còn không mang thai được do đang đeo vòng tránh thai. Cha của Britney - cũng đồng thời là người giám hộ không cho nữ ca sĩ đến gặp bác sĩ vì họ không muốn cô có con.

Những ồn ào trong sự nghiệp của công chúa nhạc pop chủ yếu đến từ cuộc sống đời tư. Sau khi chia tay Britney Spears vào năm 2002, Justin Timberlake đã phát hành ca khúc Cry Me A River ngầm ám chỉ cô đã lừa dối anh khiến nữ ca sĩ phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Năm 2004, chủ nhân của hit Criminal đã lên xe hoa với người bạn thuở nhỏ Jason Allen Alexander. Tuy nhiên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 55 giờ đồng hồ. Cô kết hôn lần thứ hai và có 2 người con với Kevin Federline nhưng đã ly dị vào năm 2007 sau gần 3 năm chung sống.

Kể từ đây, Britney Spears trở nên nổi loạn và bắt đầu xuống dốc trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ đã vào trung tâm cai nghiện nhưng ra ngay ngày hôm sau và quyết định cạo trọc tóc. Chỉ vài ngày sau đó, cô phá xe của một người săn ảnh bằng ô và đến tháng 10 cùng năm, Britney Spears bị tước quyền nuôi con. Người quản lý của cô đã trong phiên toà đã trình bày: “Britney Spears bị nghiện tốc độ và cô ấy đã sử dụng loại ma tuý methamphetamine”.

Năm 2008, Britney Pears bị cha mình, ông Jamie Spears giám hộ sau khoảng thời có vấn đề về tâm lý với lý do cô không thể tự chăm sóc và làm chủ bản thân. Kể từ đó ông có toàn quyền quyết định cuộc sống của Britney bao gồm sức khoẻ, tài sản và đời tư. Nữ ca sĩ chia sẻ trong phiên điều trần ngày 23/6: “Tôi đã nói dối. Tôi nói với cả thế giới rằng mình ổn và hạnh phúc nhưng thực ra đó là lời nói dối". Cô tiết lộ mình bị mất ngủ, trầm cảm và khóc hàng ngày.

Người hâm mộ nữ ca sĩ vô cùng lo lắng và vào năm 2009, họ đã thành lập phong trào #FreeBritney (Giải cứu Britney) để yêu cầu từ bỏ quyền giám hộ của cha cô. Trang web Free Britney đã chỉ ra “Người giám hộ quyết định cô ấy làm việc hay không” và thậm chí nữ ca sĩ không được can thiệp cả những hợp đồng có liên quan tới Britney.

Tuy nhiên từ đó đến nay, nữ ca sĩ vẫn đấu tranh vì quyền tự do của mình mà chưa có kết quả.

Ca khúc 'Baby One More Time' của Britney Spears

