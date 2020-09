Ngã do bước vào khoảng trống được phủ tạm bợ bởi thảm sân khấu, Isabelle Huang vẫn gắng gượng hát trọn vẹn ca khúc "Hello".

Trang 38JieJie đưa tin, hôm 26/9, ca sĩ Isabelle Huang - thành viên nhóm Priceless Sisters, bị tai nạn bất ngờ khi biểu diễn trong Lễ hội âm nhạc điện tử Hoàng Hà tại thị trấn Trung Vệ, tỉnh Ninh Hạ (Trung Quốc).

Khoảnh khắc Isabelle Huang bị ngã.

Khi trình diễn ca khúc Hello, Isabelle Huang đi ngang phần tiếp giáp giữa sân khấu và khán đài rồi bất ngờ ngã sấp mặt khiến mọi người hốt hoảng. Lập tức, ca sĩ được các nhân viên hậu trường chạy đến giúp đỡ trong khi MC lại cố trấn an khán giả rằng có thể do sân khấu quá nhiều cát khiến cô bị ngã.

Chia sẻ "chữa cháy" của MC không khớp với thực tế video ghi lại cảnh Isabelle ngã nhào khiến khán giả phẫn nộ. Có thể thấy, phần tiếp giáp giữa sân khấu và khán đài là khoảng trống, được ban tổ chức đậy tạm bợ bằng một tấm thảm. Khu vực này chẳng khác gì cái bẫy khiến Isabelle bị ngã, nhất là khi cô đang tập trung giao lưu và biểu diễn.

Đùi Isabelle bầm tím.

Không chỉ Isabelle Huang, một ca sĩ khác tên Tai Yi (phiên âm: Thái Nhất) cũng bị ngã với lý do tương tự và được ban tổ chức giải thích do gió sông Hoàng Hà thổi cát khiến sân khấu kém ma sát, làm ca sĩ trượt ngã.

Đến ngày 27/9, đại diện ban tổ chức đổi sang một lý do khác trong phát ngôn chính thức song vẫn không hợp lý hơn: "Gió sông Hoàng Hà đã thổi tung phần thảm ở rìa sân khấu. Do đó, khi 2 nghệ sĩ bước đến rìa sân khấu, họ đã không biết đó là khoảng trống nên bị hụt chân. Sàn sân khấu không hề bị sập".

Isabelle xuất hiện hôm sau.

Bên cạnh chỉ trích ban tổ chức, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và bản lĩnh sân khấu của Isabelle Huang. Sau cú ngã đau, Isabelle Huang gượng dậy xin lỗi khán giả vì "đã không nhìn thấy khoảng trống". Cô khẳng định mình ổn và tiếp tục phần trình diễn. Xong tiết mục, ca sĩ được công ty đưa vào bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe. May mắn, Isabelle không bị gì nghiêm trọng ngoài bầm tím một vùng lớn đùi và trầy xước đầu gối.

"Tôi thành thật cảm ơn mọi người đã thông cảm cho sự cố lần này. Tôi nỗ lực thực hiện đúng hợp đồng cũng như tôn trọng khán giả. Hy vọng mọi người có mặt tối đó không cảm thấy phí tiền mua vé", Isabelle thông tin.

Isabelle Huang.

Isabelle Huang sinh năm 1987 tại Thượng Hải, là ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng từ bài hit Itch được trình diễn tại 2 cuộc thi One Million Star và Super Girl. Cô theo phong cách Pop đương đại pha lẫn dòng cổ phong Trung Quốc với kỹ thuật thanh nhạc ổn định. Ca khúc Ahiba của Isabelle được sử dụng trong trò chơi điện tử Sims 2 cũng rất được yêu thích. Sau thành công từ album đầu tay Itch vào năm 2007, cô phát hành album thứ 2 có tên Special vào năm 2010.

Cẩm Lan