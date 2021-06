Nightbirde, thí sinh tham dự cuộc thi America's Got Talent 2021 khiến giám khảo khó tính Simon Cowell phải khóc vì quá xúc động.

Tối 9/6, Nightbirde (nghệ danh của Jane Marczewski) tham dự cuộc thi America's Got Talent 2021 như các thí sinh bình thường khác. Khi giám khảo hỏi cô có kiếm sống bằng giọng hát không, giọng ca đến từ Ohio, Mỹ nói mấy năm qua cô không làm được gì vì phải chiến đấu với căn bệnh ung thư khiến tất cả cùng ngỡ ngàng.

Điều đáng nói, trên sân khấu, cô gái có dáng vẻ gày gò rất lạc quan. Cô trình diễn ca khúc It’s OK (Ổn cả thôi) do chính mình sáng tác, kể về những gì cô phải trải qua suốt 1 năm qua như lời an ủi bản thân mọi việc sẽ tốt đẹp dù cuộc sống có quá khó khăn.

Nightbirde chia sẻ cô phát hiện ung thư từ năm 2017 và chiến đấu từ đó đến nay: "Lần gần nhất đi khám, tôi được chẩn đoán bị ung thư ở phổi, gan và cột sống. Ca khúc này viết về quá trình điều trị căn bệnh quái ác của chính tôi trong nhiều năm qua. Hy vọng bài hát sẽ lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người. Đừng nản lòng khi gặp khó khăn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Sau phần trình diễn của Nightbirde, Simon Cowell đã đứng lên ấn nút của giám khảo ngồi cạnh và lên thẳng sân khấu ôm cô, dành cho giọng ca 30 tuổi vé vào thẳng vòng bán kết. Sự lạc quan và tinh thần tích cực của Nightbirde truyền cảm hứng tích cực tới khán giả, giám khảo và hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Quỳnh An