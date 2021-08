Hoa hậu Khánh Vân, H'Hen Niê cùng các ca sĩ trong ngoài nước và các vũ công, nhà thiết kế tham gia dự án âm nhạc lan tỏa năng lượng tích cực đến Sài Gòn trong những ngày khó khăn vì dịch.

Sống như tia nắng mặt trời là sáng tác của nhạc sĩ Đình Bảo - cựu thành viên nhóm nhạc AC&M. Ca khúc thu hút người nghe bởi ca từ, giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc được sản xuất bởi Touliver.

Dự án âm nhạc nhận được sự ủng hộ và tham gia của hơn 20 nghệ sĩ, gồm: danh ca Cẩm Vân, Hà Trần, Thanh Hà, Minh Tuyết, Uyên Linh, Hiền Thục, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Hoàng Mỹ An, Tóc Tiên, Orange, Quang Dũng, Đình Bảo, Quốc Thiên, Đỗ An, Khải Đăng, Mai Tiến Dũng, Soobin Hoàng Sơn, Phạm Hoài Nam, Rapper Gonzo.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của rất nhiều những nghệ sĩ múa, các người mẫu, nhà thiết kế,... cùng 2 Hoa hậu H’hen Niê, Khánh Vân. Họ cùng gửi thông điệp yêu thương đến người dân Sài Gòn và cả nước.

Ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ chị buồn và nghẹn lòng trong những ngày thành phố căng thẳng vì dịch bệnh: "Sài Gòn đang bị “tổn thương” nhưng tôi tin tiếng hát sẽ là liều thuốc chữa lành ít nhiều cho mọi người”. Ca sĩ Quang Dũng tỏ ra lạc quan, tin tưởng Sài Gòn và các tỉnh thành cả nước sẽ sớm khống chế được đại dịch.

Với mong muốn truyền tải được thông điệp tích cực đến với những ai đã và đang sinh sống, làm việc ở Sài Gòn, các nghệ sĩ mong mọi người cùng nhau cố gắng vì cộng đồng, vì chính gia đình và bản thân mình.

Đình Bảo - chủ nhân dự án là người gắn bó tuổi thơ và trưởng thành, lập nghiệp tại Sài Gòn. Chính mảnh đất này đã bao dung, yêu thương không chỉ riêng anh mà còn rất nhiều người xa xứ. Khi Sài Gòn "ốm nặng", anh muốn cùng nhiều đồng nghiệp chung tay để thực hiện một sản phẩm động viên người dân và cùng dìu qua những ngày khó khăn.

Do danh sách nghệ sĩ tham gia dự án khá đông và sống ở cả Mỹ lẫn Việt Nam, khâu quay dựng gặp không ít khó khăn. Đạo diễn Đỗ An muốn hướng sản phẩm đến tinh thần mộc mạc, đơn giản. Do đó, các nghệ sĩ sẽ tự thực hiện thu âm và quay hình tại nhà bằng điện thoại di động. Sau đó, phía ê-kíp sẽ xử lý phần âm thanh và hình ảnh để có được một MV hoàn chỉnh.

