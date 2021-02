MV 'Chuyện nhà bé thôi, con đừng về'

Chuyện nhà bé thôi, con đừng về là câu chuyện về vụ cháy nhà của chính ca sĩ/nhạc sĩ Kai Đinh. Chiều 17/4/2017, Kai Đinh bất ngờ nghe nhiều cuộc điện thoại thông báo nhà của mình bị cháy. Anh gọi cho bố, mẹ, các dì đều không được nên rất hoảng hốt. Đang dọn hành lý về quê, mẹ anh gọi lại thông báo nhẹ nhàng: "Nhà bị chập điện, nãy giờ mẹ lo xử lý, có gì đâu con, về chi?".

Mẹ Kai Đinh quả quyết mọi chuyện vẫn ổn nên bảo con trai đừng về nhưng anh vẫn lên xe. Trên đường về, nhìn clip quay cảnh căn nhà thân thương của mình ở Kon Tum bốc cháy hừng hực, anh chua xót nhận ra hơn 20 năm mình đã sống quá vô tư, hời hợt rồi khóc cả đêm. Anh tự hỏi, đến chuyện nhà bị cháy mà mẹ vẫn nói "không sao đâu" thì còn bao nhiêu chuyện tương tự từng xảy ra mẹ không nói?

3 tháng sau khi sự kiện nhà bị cháy và câu nói Không sao đâu nhẹ bẫng của mẹ, Kai Đinh viết nên ca khúc Chuyện nhà bé thôi, con đừng về. Đó là ký ức, trải nghiệm thay đổi quan điểm sống và đánh thức trái tim Kai Đinh sau nhiều năm anh tự thấy mình vô tâm với gia đình.

Nội dung bài hát bám sát câu chuyện thật, từ khi Kai Đinh nhấc điện thoại được họ hàng báo nhà cháy cho tới khi lật đật chạy ra bến xe và trở về nhà. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản nhưng hàm chứa nhiều kỷ niệm lẫn yêu thương. Cả anh và Min khi quay MV đều nghẹn ngào, nhiều lần rơi nước mắt.

MV được thực hiện tối giản với bối cảnh là cuốn sách cháy loang lổ, tái hiện hình ảnh ngôi nhà tan hoang sau trận cháy từ vệt ám khói trên tường, sofa, đệm, bàn ghế xơ xác trong dòng ký ức của Kai Đinh về ngày 17/4/2017 định mệnh.

MV Chuyện nhà bé thôi, con đừng về là món quà âm nhạc Kai Đinh và Min gửi tặng người nghe, đặc biệt là những người vì hoàn cảnh dịch bệnh mà không thể về quê sum họp gia đình. Bài hát như lời nhắn nhủ: Hãy trân trọng và yêu thương gia đình khi còn có thể.

“Một năm thật sự buồn bã với tôi và cả thế giới vừa trôi qua. Nếu không có âm nhạc, chắc tôi không thể gượng dậy, không thể có một Kai Đinh ở đây và kể câu chuyện này một cách lưu loát. Tôi thật sự mang ơn cuộc đời rất nhiều, mang ơn mẹ, bố, mang ơn sự may mắn đã cho tôi được gặp gỡ và kết bạn với chị Min và những người đồng hành cùng tôi trong sản phẩm này. Bài hát đã hàn gắn những thương tổn trong tôi và phần nào đó của những người bạn cùng tham gia MV", Kai Đinh nói.

