Sự kết hợp từ bốn cá tính khác nhau này khiến If you have a dream mang nhiều màu sắc nhưng vẫn rất hài hòa.

Ca khúc If you have a dream - Min và R.Tee:

Tối 6/1, Min và R.Tee chính thức ra mắt ca khúc If you have a dream. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ kết hợp với nam rapper đến từ team Binz. Đây là một món quà gửi đến khán giả năng lượng tích cực, cảm hứng sống lạc quan trong thời điểm chúng ta đang trải qua nhiều nhiều khó khăn và lo lắng.

Đây là sản phẩm âm nhạc kết hợp lần đầu tiên của 4 nghệ sĩ.

If you have a dream là ca khúc đầu tiên đến từ album Diệu kỳ Việt Nam. Sản phẩm bao gồm 8 ca khúc, là album chủ đề của We Choice Awards 2020. Dự án âm nhạc đầy ý nghĩa này thu hút sự tham gia của 29 nghệ sĩ với 8 "tổ hợp" lần đầu tiên xuất hiện ở làng nhạc Việt.

Ca khúc được sáng tác bởi Kai Đinh - chủ nhân của loạt hit Điều buồn nhất, Lâu phai, phải có em,...Phần lời rap của If you have a dream do R.Tee vừa viết vừa thể hiện với phần hòa âm phối khí của Tinle từ team SpaceSpeakers phụ trách.

Phần lời rap được chính R.Tee viết và thể hiện.

Trong ca khúc, 4 cá tính âm nhạc thực sự được dung hòa, phần sáng tác và hoà âm của Kai Đinh và Tinle không cầu kỳ mà rất đơn giản, khiến tinh thần của ca khúc càng dễ lan tỏa với khán giả. Không quá đặt nặng về kỹ thuật và phần beat, flow không cầu kỳ nhưng phần rap của R.Tee vẫn tôn lên phần lyrics đầy ý nghĩa được sáng tác riêng.

Mỗi nghệ sĩ đảm nhận một phần việc riêng nhưng vẫn kết hợp hài hòa trong If you have a dream.

Phần điệp khúc của Min thực hiện. Giọng hát trong sáng, nhẹ nhàng của Min khiến phần giai điệu thêm cân bằng sự gai góc từ phần rap của R.Tee, tạo nên sự kết hợp hài hòa. Phần bè của tác giả Kai Đinh là một điểm nhấn, giúp phần giai điệu thêm thu hút.

Chia sẻ về lý do hợp tác trong sản phẩm lần này, R.Tee phấn khích: "Tôi thực sự rất bất ngờ khi được ngỏ lời mời góp mặt trong dự án âm nhạc đầy ý nghĩa này, đặc biệt nhất là được làm việc với chị Min cùng Kai Đinh và anh Tinle.

Phần rap được tôi thực hiện rất thoải mái, phản ánh đúng những suy nghĩ của tôi về những khó khăn mà tôi thực sự đã đối mặt trong cuộc sống. Nhưng rồi cuối cùng, chính âm nhạc và niềm đam mê đã vực tôi dậy khỏi những ngày tối tăm. Tôi muốn chia sẻ chính nguồn năng lượng tích cực ấy đến khán giả qua phần rap của mình”.

Thanh Nhàn