Trước khi có được hạnh phúc hiện tại bên Anwar Hadid, nữ ca sĩ Dua Lipa cũng từng trải qua nhiều mối tình.

Dua Lipa sinh năm 1995 tại London, Anh. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm người mẫu đốn gục bao trái tim của những sao nam nổi tiếng.

Tình trường gây chú ý

Dua Lipa gắn bó nhất với chàng người mẫu kiêm đầu bếp Isaac Carew.

Trong các mối quan hệ từ trước đến nay, Dua Lipa gắn bó nhất với chàng người mẫu kiêm đầu bếp Isaac Carew. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2013, yêu nhau 3 năm rưỡi trước khi chia tay lần đầu vào năm 2017 và mới tái hợp vào tháng 1/2018. Tuy nhiên, cả hai cuối cùng vẫn không thể níu kéo được mối quan hệ này do không thể sắp xếp công việc để ở bên nhau. Có thông tin Dua Lipa chia tay Isaac vì không thể tha thứ việc anh từng phản bội cô. Isaac bị tố lừa dối Dua khi từng bị phát hiện tán tỉnh một cô gái tại một quán bar ở London, Anh.

Dua Lipa và Paul Klein.

Đầu năm 2017, Dua Lipa kết hợp với DJ Martin Garrix thực hiện MV Scared to be lonely và tạo thành hit đình đám trong giới trẻ. Sau đó không lâu, cặp đôi bị phát hiện hẹn hò ở Miami, nam DJ số 1 thế giới đã ôm lấy Dua và trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào lên má.

Dua Lipa từng hẹn hò với bạn trai hơn cô 7 tuổi, Paul Klein - thủ lĩnh ban nhạc Indie Pop mang tên LANY. Mặc dù được đánh giá là cặp thanh mai trúc mã của làng nhạc, cặp đôi chia tay sau 5 tháng bên nhau. Khi được hỏi về cô bạn gái cũ, Paul Klein cho biết Dua Lipa là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.

Dua Lipa đang hẹn hò với nam người mẫu kém 4 tuổi Anwar Hadid.

Hiện tại, Dua Lipa đang hẹn hò với nam người mẫu kém 4 tuổi Anwar Hadid, em trai của siêu mẫu đình đám Gigi Hadid. Nữ ca sĩ cho biết cả hai hẹn hò vào tháng 6/2019 và người mai mối cho cô không ai khác chính là Gigi Hadid. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng Anwar Hadid chính là nguồn động lực giúp cô vui vẻ, tràn đầy năng lượng hơn.

Sự nghiệp thành công

Sinh ra tại Anh nhưng năm 2008, Dua Lipa cùng gia đình chuyển tới Kosovo sinh sống. Vì cha cô cũng là một ca sĩ nên Dua sớm phát triển niềm đam mê với âm nhạc. Năm 14 tuổi, Dua Lipa bắt đầu đăng tải những video cover các bài hát của P!nk hay Nelly Furtado lên YouTube.

Với ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, năm 15 tuổi Dua Lipa trở về London một mình. Để kiếm sống và theo đuổi ước mơ của mình, cô làm người mẫu part-time. Với ngoại hình xinh đẹp, giọng hát trầm lạ và khả năng tự sáng tác nhạc, năm 18 tuổi, Dua Lipa đã lọt vào mắt xanh và kí hợp đồng thu âm với hãng đĩa Warner Music Group. Sau đó, cô bắt tay vào sản xuất album đầu tay của mình với đĩa đơn đầu tiên mang tên New Love.

Nhưng phải tới đĩa đơn thứ hai Be The One, Dua Lipa mới gặt hái được vài thành công và lọt vào top 10 một số bảng xếp hạng của các nước châu Âu, cũng như New Zealand và Australia. Trên đà thành công, Dua Lipa tiếp tục phát hành đĩa đơn thứ ba Last Dance và thứ tư có tên Hotter Than Hell. Bài hát lập tức trở thành hit ở Anh khi được coi là một trong những bài hát hay nhất, phổ biến vào mùa hè năm 2016. Đĩa đơn thứ năm Blow Your Mind (Mwah) giúp nữ ca sĩ có được bài hát đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 72. Đĩa đơn này đồng thời cũng xếp vị trí số một trên bảng xếp hạng Dance Club Songs của Billboard.

Ngày 21/7/2017, Dua Lipa phát hành đĩa đơn thứ sáu, New Rules. Đây chính là điểm nhấn lớn nhất sự nghiệp của Dua Lipa, giúp cô vụt sáng trở thành một ngôi sao toàn cầu. Ca khúc thuộc thể loại tropical house và electro pop này đại diện cho những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bài hát đã gặt hái được thành công vang dội, xếp thứ 1 bảng xếp hạng của Anh, thứ 6 Billboard Hot 100 và lọt vào top 10 của các bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Chưa hết, MV New Rules cũng đã cán mốc hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Sau năm 2017 rực rỡ, Dua Lipa nhận được đề cử ở năm hạng mục tại Brit Awards 2018. Thành công của New Rules giúp Dua ẵm về hai giải lớn là Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất và Nghệ sĩ đột phá của năm.

Năm 2018, Dua Lipa tiếp tục làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng và các trang nghe nhạc trực tuyến. Cô được đề cử tại lễ trao giải Brit Awards 2019 với hai ca khúc IDGAF và One Kiss (đồng sáng tác với Calvin Harris) và giành chiến thắng ở hạng mục Đĩa đơn xuất sắc nhất. Thành công tiếp tục gọi tên Dua Lipa khi cô nhận được hai giải thưởng danh giá tại Grammy 2019, trong đó có giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trong cùng năm, giọng ca New Rules gây bất ngờ cho người hâm mộ khi kết hợp với BlackPink trong ca khúc Kiss and Make Up.

Năm 2020, Dua Lipa phát hành album Future Nostalgia cùng các đĩa đơn phát hành trước đó là Don't Start Now, bài hát lọt vào top 2 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và UK Official Singles Chart. Hai đĩa đơn tiếp theo Physical và Break My Heart đều lọt top 10 bảng xếp hạng UK Official Singles Chart. Với album phòng thu thứ 2, Dua Lipa phá vỡ 3 kỷ lục trên Spotify, là album được nghe nhiều nhất trên toàn cầu. Future Nostalgia cũng đã chính thức thắng giải thưởng Album nhạc pop của năm tại lễ trao giải Grammy thứ 63 năm 2021.

Tính đến nay, với khối tài sản 59,3 triệu USD, Dua Lipa đứng vị trí thứ 8 trong danh sách sao trẻ giàu nhất nước Anh. Không chỉ thành công trong sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ người Anh cũng được các nhãn hàng lớn mời hợp tác, trong đó có Versace, YSL, Puma...

MV ca khúc 'New Rules' đạt hơn 2 tỷ lượt xem của Dua Lipa

