Trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Phương Ly không làm khán giả thất vọng với 'Missing you'. Bên cạnh chất lượng ca khúc, lượt xem của MV trên các nền tảng trực tuyến đang tăng trưởng mạnh.

Trích MV "Missing you":

Phương Ly vừa phát hành MV Missing you sau gần 2 năm im ắng. Missing you nằm trong series Little Flower (Bông hoa nhỏ), có giai điệu ngọt ngào. MV tiếp tục được quay khung hình dọc nhưng thú vị hơn, đây là góc nhìn của một nhân vật bí ẩn qua kính viễn vọng, tập trung theo dõi Phương Ly - một cô gái đang yêu, dành cả ngày để tưới cây, vẽ tranh, chạy loanh quanh, xem phim rồi khóc sướt mướt...

Không còn "kẹo ngọt" như Anh là ai, Phương Ly cá tính hơn với tóc nhuộm cam, biến hóa rất nhiều phong cách trong xuyên suốt MV. Dù vậy, nét cá tính, nổi loạn của Phương Ly vẫn nữ tính, ngọt ngào rất riêng của ca sĩ. Quan trọng hơn, âm nhạc của Phương Ly dù trong trạng thái cảm xúc nào cũng giữ sự vui tươi, tích cực, không khiến người nghe buồn bã.

Phương Linh từng dành lời yêu thương về cô em gái đáng yêu Phương Ly với VietNamNet: "Ly hoàn hảo hơn tôi. Ly phóng khoáng và khéo giao thiệp, em ấy luôn được mọi người yêu mến. Khi đi chung, mọi người có thể vì quý Ly mà quý cả tôi. Ngay cả chuyện ăn mặc, Ly cũng là người tư vấn cho tôi. Em ấy rất thông minh, có lúc mềm mỏng, khi thì quyết liệt.

Ly chật vật khá nhiều năm mới được mọi người biết đến như bây giờ. Hồi xưa, mọi người gọi Ly là “em gái của Phương Linh” nhưng giờ ngược lại rồi, tôi là “chị gái của Phương Ly". Tôi ủng hộ Ly bằng cách đứng từ xa và tán dương em. Tôi thuộc hết bài hát của Ly nhưng bài hát của tôi chưa chắc Ly đã thuộc".

Gia Bảo