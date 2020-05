Nhà sản xuất của “Get Out” và “Us” tiếp tục tấn công màn ảnh rộng với một trong những tác phẩm kinh dị được chờ đợi nhất năm 2020, "Antebellum".

Năm 2017, 3 nhà làm phim Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. cùng đạo diễn Jordan Peele ra mắt tác phẩm kinh dị - hài đen “Get Out” (tựa Việt: Trốn thoát), theo chân chàng thanh niên người Mỹ gốc Phi Chris Washington (Daniel Kaluuya thủ vai) và cuộc chạy trốn khỏi âm mưu kinh hoàng của gia đình cô bạn gái da trắng.

Phim đạt điểm số 7.7/10 trên IMDB, nhận đánh giá 98% trên Rotten Tomatoes và 85% trên Metacritics, tạo nên cơn sốt tại phòng vé và trên các mặt trận giải thưởng điện ảnh, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình “lịch sử” của dòng phim kinh dị giật gân với nhiều tầng nghĩa và tính châm biếm sâu sắc.

Năm 2019, nhà sản xuất Sean McKittrick tiếp tục hợp tác cùng Jordan Peele và cho ra đời siêu phẩm kinh dị “Us” (tựa Việt: Chúng Ta) ấn tượng và cũng gây tiếng vang không kém. Phim xoay quanh gia đình của Gabe và Adelaide Wilson (Winston Duke, Lupita Nyong'o đóng) cùng hai đứa con bất ngờ bị bản sao kỳ dị của chính mình tấn công và săn đuổi. “Us” nhận được 93% đánh giá tích cực từ hơn 500 nhà phê bình điện ảnh trên chuyên trang Rotten Tomatoes và đạt 81 điểm trên trang đánh giá Metacritics.

'Antebellum' tiếp tục được làm theo phong cách của 2 tác phẩm kinh dị thành công trước đó.

Sang năm 2020, Sean McKittrick - nhà sản xuất của cả hai bộ phim trên, đồng thời cũng là nhà làm phim từng được đề cử 2 giải Oscar (với “Get Out” và “BlacKkKlansman”) và đề cử Cành Cọ Vàng (với bộ phim “Southland Tales”) sẽ tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm mang tên Antebellum. Giống như “Get Out” và “Us”, hứa hẹn, đây cũng sẽ là một câu chuyện rùng rợn giật gân, ám ảnh khán giả bởi tính chân thật, song song với việc lồng ghép nhiều yếu tố xã hội sâu sắc và đen tối tột cùng.

Nhân vật chính của Antebellum là Veronica Henley (do ca sĩ - diễn viên Janelle Monáe thủ vai) - một nữ nhà văn, diễn giả da màu nổi tiếng và vô cùng thành công của thời hiện đại. Tưởng chừng như có tất cả mọi thứ: gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, tầm ảnh hưởng sâu rộng với công chúng, thế nhưng khi được “số phận lựa chọn”, bi kịch của cô bắt đầu. Veronica bị một thế lực bí ẩn kéo về kỷ nguyên Antebellum - thời kỳ tiền nội chiến kinh hoàng của quá khứ, khi những người Mỹ gốc Phi giống cô phải sống trong cảnh ngục tù của chế độ nô lệ, buộc phải lao động bằng cả máu và nước mắt trên những đồn điền mía và bông hay những nhánh sông vùng đầm lầy hoang sơ. Mắc kẹt trong địa ngục không lối thoát, cô buộc phải tìm mọi cách để sống sót.

Phim gây chú ý với những phân đoạt nghẹt thở.

Bên cạnh Janelle Monáe, phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như nữ diễn viên từng được đề cử Oscar Gabourey Sidibe, ngôi sao của loạt phim “The Hunger Games” Jena Malone, nam diễn viên Robert Aramayo (góp mặt trong “Game Of Thrones”, “The King's Man”, series “The Lord of the Rings”)... 'Antebellum' dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 21/8/2020.

Mỹ Anh