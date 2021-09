Dàn sao hạng A như Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo... nhận được cát-xê ấn tượng khi đóng phim hay xuất hiện trên show truyền hình.

browser not support iframe.

Tỏa sáng với diễn xuất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Kim Soo Hyun… góp phần không nhỏ vào thành công bộ phim. Theo danh sách được công bố bởi chương trình All Year Live của đài KBS 2TV, dàn sao hạng A nổi tiếng Hàn Quốc này nhận được cát-xê khổng lồ khi đóng phim, xuất hiện trên show truyền hình.

Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun là nữ diễn viên Hàn Quốc được trả cát-xê đóng phim cao nhất. Cô nhận được hơn 100 triệu won/tập phim (khoảng 1,9 tỷ VND) trong Vì sao đưa anh đến và Huyền thoại biển xanh.

Jun Ji Hyun là nữ diễn viên Hàn Quốc được trả cát-xê đóng phim cao nhất.

Trên thực tế, Ji Hyun và Lee Young Ae là những nữ diễn viên hiếm hoi kiếm được thù lao 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ VND). Ngoài phim ảnh, “Mợ chảnh” còn kiếm được 20 tỷ won (khoảng 393 tỷ VND) chỉ riêng từ quảng cáo với 1 tỷ won/quảng cáo.

Năm 2021, thu nhập của ngôi sao Cô nàng ngổ ngáo ước tính lên đến 17 tỷ won (khoảng 334 tỷ VND).

Kim Soo Hyun

Phim ăn khách Điên thì có sao giúp Kim Soo Hyun “bỏ túi” lên đến 200 triệu won/tập phim (khoảng 3,9 tỷ VND). Bạn diễn của Jun Ji Hyun trong Vì sao đưa anh đến khẳng định độ nổi tiếng khi mang về 520 triệu won (khoảng 10,2 tỷ VND) trong một lần xuất hiện ở một show giải trí Trung Quốc.

Kim Soo Hyun gây ấn tượng với thù lao đóng phim cao ngất.



Trong phim That Night sắp ra mắt, anh được cho là có cát-xê 500 triệu won/tập phim (khoảng 9,8 tỷ VND). Tài tử sinh năm 1988 được cho là có thu nhập 13 tỷ won (khoảng 256 tỷ VND) trong năm nay.

Yoo Jae Suk

Người dẫn chương trình Running Man có nhiều dự án khác nhau, riêng thù lao mảng show giải trí được cho là giúp anh "bỏ túi" 10-15 triệu won mỗi tập (khoảng 196–295 triệu VND) và cho việc xuất hiện trên truyền hình là 20-25 triệu won (khoảng 393-492 triệu VND).

Yoo Jae Suk được mệnh danh “MC quốc dân” xứ Hàn.

Song Joong Ki

Song Joong Ki đứng ở vị trí thứ 4. Cát-xê của anh tăng đáng kể từ khi xuất hiện trong siêu phẩm Hậu duệ mặt trời năm 2016.

Cát-xê của Song Joong Ki ngày càng tăng kể từ khi đóng chính Hậu duệ mặt trời năm 2016.

Một công ty mỹ phẩm nổi tiếng ở Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị 4 tỷ won (khoảng 78 tỷ VND) để mời ngôi sao hạng A của Hàn Quốc đóng quảng cáo. Song Joong Ki nhận được 180 triệu won/tập phim (khoảng 3,5 tỷ VND) khi tham gia Biên niên sử Arthdal năm 2019. Với phim truyền hình mới nhất Vincenzo, Song Joong Ki mang về 200 triệu won/tập phim (khoảng 3,9 tỷ VND).

Theo All Year Live, mức cát-xê quảng cáo của Song Joong Ki trong một năm là hơn 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ VND).

Lee Seung Gi

Ngôi sao Kẻ săn người - Lee Seung Gi - đứng ở vị trí thứ năm. Là một nghệ sĩ đa tài, mỗi năm Seung Gi đều chăm chỉ xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và dự án phim truyền hình.

Lee Seung Gi là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn.

Năm 2016, Lee Seung Gi được cho là nhận được 70 triệu won/tập phim truyền hình (khoảng 1,3 tỷ VND). Với phim Hoa du ký, thù lao dành cho “Con rể quốc dân” đã tăng lên 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ VND). Với Lãng khách và Kẻ săn người, nam ca sĩ kiêm diễn viên đã kiếm được hơn 100 triệu won mỗi tập.

Song Hye Kyo

“Ngọc nữ màn ảnh” Song Hye Kyo cũng lọt vào danh sách và All Year Live tiết lộ người đẹp đã kiếm được tổng cộng 960 triệu won (khoảng 18,9 tỷ VND) với mức cát-xê 60 triệu won/tập phim (khoảng 1,1 tỷ VND) trong Hậu duệ mặt trời.

“Ngọc nữ màn ảnh” Song Hye Kyo cũng lọt vào danh sách.

Chi phí quảng cáo trên Instagram của minh tinh 40 tuổi là 500 triệu won (khoảng 9,8 tỷ VND) cho mỗi bài đăng. Bên cạnh đó, phí làm người mẫu, quay quảng cáo của cô được cho lên đến 900 triệu won (khoảng 17,7 tỷ VND). Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ tái xuất với phim Now, We Are Breaking Up sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Doãn Phong

Theo Kdramastars