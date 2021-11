Hai bom tấn lớn nhất năm 2021 cuối cùng cũng ra mắt khán giả Việt Nam sau thời gian dài bị hoãn chiếu vì dịch bệnh.

Trailer 'No Time To Die'

Nhà phát hành CGV vừa thông báo sẽ tung bộ phim No Time To Die (Không phải lúc chết) - phần phim thứ 25 của loạt phim James Bond vàlà bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Daniel Craig trong vai 007 ra rạp vào ngày 31/12/2021, chậm hơn gần 3 tháng sau khi No Time To Die ra mắt khán giả toàn cầu.

Khi Bond đang tận hưởng cuộc sống yên bình tại Jamaica sau khi rời tổ chức, người bạn cũ từ CIA đã đề nghị anh giúp đỡ. Nhiệm vụ của Bond lần này là giải cứu các nhà khoa học bị bắt cóc nhưng sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa khiến Bond phải đối đầu với một kẻ thù vô cùng bí hiểm.

Ngoài Daniel Craig, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas và Léa Seydoux.

Trailer 'Fast & Furious 9'

Ra mắt sau No time to die đúng 1 tuần là Fast & Furious 9 (Huyền thoại tốc độ). Đáng lẽ phần 9 của bom tấn tốc độ này đã ra rạp Việt từ cuối tháng 5/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các rạp phim đóng cửa nên Fast & Furious 9 đành phải đắp chiếu. Phim sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam từ 7/1/2022 và nhiều khán giả hy vọng thời điểm đó nhiều rạp chiếu phim tại Hà Nội - thị trường lớn thứ hai cả nước sẽ mở cửa.

Fast & Furious 9 ngoài sự đổ bộ của dàn nhân vật cũ gây shock, sẽ là những pha đua xe mãn nhãn. Phim tiếp tục thách thức khả năng “chịu đựng” của người xem trước các màn tàn phá xe cộ đến khó tin. Và lần đầu tiên trong lịch sử, khán giả sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của những chiếc xe nam châm hạng nặng trong đường đua.

Fast & Furious 9 được đầu tư ngân sách lên tới 200 triệu USD cùng sự tham gia của Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson và Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang. Siêu sao đô vật WWE John Cena thủ vai “em trai màn ảnh” của Vin. Hai diễn viên nữ kỳ cựu Helen Mirren và Charlize Theron cũng góp mặt.

An Na

