Phim ‘Cây táo nở hoa’ nhận được nhiều ý kiến chỉ trích không chỉ vì quá nhiều tình huống éo le, mà một số vai diễn với hành động quá lố cũng khiến khán giả ức chế.

Bà Ích – Người mẹ không nhớ nổi tên con mình

Dù đã xuất hiện từ những tập đầu tiên của phimCây táo nở hoa, nhưng phải đến những tập phát sóng gần đây, bà Ích (Mỹ Duyên) – mẹ của năm anh em nhà Ngọc mới xuất hiện nhiều và thể hiện nhiều tính cách “khó hiểu” hơn.

Vốn đã bỏ đi từ lúc Ngọc và những đứa em còn rất nhỏ, tuy nhiên chỉ mình Ngọc là người biết bản chất của bà Ích. Chính sự im lặng suốt bao năm của Ngọc đã khiến bốn đứa em mặc định rằng người mẹ này bỏ đi vì sự vũ phu của ông chồng. Họ không biết rằng bà Ích chỉ vì muốn kiếm tiền đưa cho người tình mà đã phá khoá nhà Ngọc, ăn cắp hết thứ này đến thứ khác, thậm chí cả mấy chiếc lốp xe.

Khán giả khiếp sợ khi thấy người mẹ đang tâm đẩy con vào chỗ chết.

Chưa dừng lại ở đó, khi đến đám cưới của Châu (Thuý Ngân), bà còn nhầm lẫn không nhớ con mình tên là gì, rồi thừa lúc Ngọc không để ý, cuỗm luôn hòm tiền mừng cưới của Châu. Bà ta cũng chính là người năm xưa đã lấy hết tiền bồi thường thương tật của Dư (Song Luân) khiến đứa con út này không thể chữa trị và chấm dứt giấc mơ trở thành thủ môn. Khi bị Ngọc lật mặt, bà ta lại nói một câu chuyện ngược lại với Dư, đổ hết tội lỗi lên đầu Ngọc.

Đỉnh điểm là trong diễn biến gần nhất, bà Ích hẹn Ngà (Trương Thế Vinh) ra để rủ Ngà kiếm tiền. Sự ngốc nghếch của Ngà cộng với sự “thú tính” của người mẹ đã gây ra một hoàn cảnh không biết nên khóc hay nên cười, đó là một người mẹ sẵn sàng đẩy đứa con ra giữa đường để ô tô tông trúng, hòng lấy tiền bồi thường.

Bà Ích hiện là nhân vật bị ghét số 1 trong Cây táo nở hoa.

Xem đến phân đoạn này, nhiều khán giả than trời vì không thể mường tượng được trên đời này lại có một con người độc ác đến mức đó. Người xưa có câu: “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng bà Ích của Cây táo nở hoa còn đáng sợ hơn. Khó hiểu hơn cả là sau tất cả những hành động đó, cả Châu lẫn Ngọc đều vẫn im lặng, Ngà thì không nhận ra sự nhẫn tâm của mẹ mình, còn Dư và Báu hoàn toàn không biết gì về mẹ của mình.

Bà Thuỷ - Mỗi lần xuất hiện lại khiến khán giả ngơ ngác

Không những bị ghét, nhân vật bà mẹ của bác sĩ Phong (B Trần) do nghệ sĩ Kiều Trinh thủ vai còn khiến khán giả đau đầu vì những lý lẽ của bà. Một mực phản đối cuộc hôn nhân giữa Phong và Châu, ban đầu khán giả còn chưa hiểu lý do gì nên vẫn chấp nhận theo dõi nhân vật này. Tuy nhiên, đến lúc biết rằng lý do thực sự của bà ta chỉ là vì muốn Phong lấy vợ giàu và để bà thoát khỏi kiếp nghèo khó, bán cháo lòng, thì không ít khán giả tỏ ra phẫn nộ, thậm chí nghi ngờ logic của phim.

Không chỉ phản đối tình yêu của Châu và Phong, bà Thuỷ còn luôn tìm cách lăng mạ Châu cùng gia đình cô. Không ít lần bà tìm gặp Ngọc để đay nghiến, yêu cầu Ngọc bắt em gái mình phải chấm dứt với con trai bà. Xét về gia cảnh, bà Thuỷ thiếu cơ sở để khinh ghét gia đình Ngọc. Bà Thuỷ và Ngọc đều là những người lao động chân tay, nếu như bà có thể nuôi Phong học thành bác sĩ thì Ngọc cũng đã làm được điều tương tự với Châu.

Bà Thuỷ dù thương con nhưng mỗi lý lẽ bà đưa ra đều khiến khán giả khó hiểu.

Sự khó chịu đối với nhân vật này không chỉ đến từ những điều phi logic trên, mà còn phần nào đến từ không khí tiêu cực mà nhân vật này mang đến mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, khi Phong và Châu đã làm đám cưới, bà ta vẫn hẹn Châu và Ngọc ra để trù úm rằng họ sẽ sớm ly hôn mà thôi. Tình tiết này không hề mang tính thúc đẩy cho câu chuyện mà chỉ càng gây bực bội cho người xem.

Trên các diễn đàn bình luận về phim, bà Ích và bà Thuỷ hiện đang đứng ‘top’ về số phiếu bị ghét, tuy nhiên bà Ích vẫn chiếm đa số bởi hành động của bà Thuỷ vẫn xuất phát từ lòng thương con. Dù vậy, khi nói về 2 nhân vật bà mẹ của gia đình Cây táo nở hoa, nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí muốn bỏ phim vì quá phi lý.

Diệu Hiền