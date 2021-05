Trong 'Hãy nói lời yêu' tập 14, ông Tín nói bà Hoài xem lại mình, "cô có thế nào thì tôi mới ngoại tình chứ".

Trong Hãy nói lời yêu tập14 lên sóng tối nay, 28/5, quá bức xúc với việc làm của vợ, ông Tín (NSND Trọng Trinh) nói: "Nói gì thì nói, tôi cũng cần chút mặt mũi để làm ăn. Cô định chặn đường sống của cả nhà đấy à?". Tuy nhiên bà Hoài (Nguyệt Hằng) vẫn cãi: "Tôi không điên mà mang chuyện gia đình mình lên mạng xã hội thế này". Ông Tín cố dồn vợ để bà Hoài thừa nhận chuyện đăng bài trên mạng nói Bình là tên lừa đảo, My chỉ là nạn nhân. Tuy nhiên bà Hoài vẫn một mực cãi: "Không! Muốn giấu còn chẳng được!".

"Cô thấy chưa? Cô cứ rầm rộ chuyện cái My lên thì người ta sẽ đào xới chuyện nhà cô thôi. Mà tôi nói thật, chẳng hay ho gì mang chuyện nhà mình phơi đầy lên mạng cả đâu", ông Tín nói. Nhưng bà Hoài vẫn cố phản bác chồng: "Bây giờ anh lại định đổ lỗi lên đầu tôi đấy à? Nếu như anh không ngoại tình thì đâu có những chuyện như thế này. Lỗi là do anh hết đấy hiểu chưa?". Không thể chịu nổi, ông Tín bật lại và Hoài: "Cô thôi đổ lỗi cho người khác đi, đừng lấy lỗi lầm của người khác làm bình phong. Tôi nói thật, cô xem lại mình đi, cô có thế nào thì tôi mới ngoại tình chứ".

Sự áp đặt của bà Hoài cũng làm Minh (Quang Anh) khốn khổ. Khi Minh hỏi về chuyện chị gái, bà Hoài nói Hoàng My (Quỳnh Kool) ổn và dặn con trai không cần quan tâm, chỉ lo chuyện học. "Việc của con bây giờ mà ôn thi thôi, nếu mà kỳ thi quốc gia sắp tới con đứng thứ nhất thì cầm chắc suất vào thẳng Đại học Y", bà nói. Khi Minh kể ý định muốn vào trường khác thì Hoài hỏi: "Sao lại trường khác, mẹ đã nộp hồ sơ cho con rồi cơ mà".

Trong khi đó, Tú (Bảo Hân) trong cơn say đã khóc lóc kể lể vì lúc nào chủ cũng bắt làm việc mà thiếu quan tâm. "Bóc lột nó ngay cả trong cơn say nó còn ám ảnh thế này cơ mà, thế mà còn đòi tán nó", Phan (Công Dương) quay sang phía Duy (Anh Vũ) nói. "Ai bảo chú là anh tán nó đấy?", Duy hỏi lại. "Cần gì phải ai bảo, đi hỏi cả cái vũ trụ này xem, xem có ông chủ nào đêm hôm đi tìm nhân viên say rượu của mình đưa về nhà cho an toàn thế này không?", Phan khẳng định chắc nịch. Khi Duy hỏi chuyện của Phan và My, Phan chối luôn: "Điên à? Tôi không thích con gái"

Bà Hoài sẽ nói sao chi ông Tín nói vì mình mà chồng ngoại tình? Minh có dám cãi lời mẹ? Chuyện tình cảm của cặp Phan - My, Tú - Duy sẽ ra sao? Diễn biến chi tiết Hãy nói lời yêu tập 14 lên sóng VTV3 lúc 21h30 tối nay, 28/5.

Ngọc Nhi