Mỹ nhân 45 tuổi vẫn vô cùng sung sức trong những phân cảnh hành động thót tim trong phim mới 'Monster Hunter' do Paul W.S. Anderson đạo diễn.

'Đả nữ' của loạt phim kinh dị Resident Evil trở lại màn ảnh rộng với một tác phẩm cũng được chuyển thể từ đình đám Monster Hunter do chính chồng cô - đạo diễn Paul W.S. Anderson thực hiện.

Là tựa phim dựa trên series game đình đám, quy tụ đội ngũ sản xuất từ Resident Evil, cùng hai cái tên bảo chứng cho chất lượng hành động (Milla Jovovich và siêu sao võ thuật Thái – Tony Jaa), Thợ săn quái vật (Monster Hunter) đầy hứa hẹn để trở thành bom tấn trong tháng cuối cùng năm 2020. Đây cũng là dự án lớn hiếm hoi quyết định ra rạp trong khi hầu hết các phim đều hoãn sang năm 2021 hoặc 2022 để né dịch Covid-19.

Đạo diễn Paul W.S. Anderson chỉ đạo diễn xuất cho Milla Jovovich và Tony Jaa.



Trailer Monster Hunter có độ dài hơn 2 phút vừa được tung ra, hé lộ một phần nội dung phim cũng như tạo hình của nữ diễn viên chính – Milla Jovovich. Phim xoay quanh nhân vật Đại úy Natalie Artemis (Milla Jovovich đóng) cùng đồng đội bất ngờ bị hút vào một chiều không gian tràn ngập quái vật khổng lồ. Được một nhân vật bí ẩn là Thợ Săn (The Hunter) hỗ trợ, Natalie Artemis phải chiến đấu với bầy quái vật hung hãn để tìm đường trở về thế giới bình thường.



Monster Hunter đánh dấu lần hợp tác mới nhất của đôi vợ chồng lừng danh Hollywood kể từ sau tập cuối của Resident Evil là The Final Chapter ra mắt năm 2016. Milla Jovovich dù năm nay đã 45 tuổi nhưng mỹ nhân 3 đời chồng vẫn tỏ ra vô cùng sung sức trong các pha hành động mãn nhãn.

Tony Jaa và Milla Jovovich trong một cảnh phim.

Ngoài Milla Jovovich, Monster Hunter còn quy tụ dàn diễn viên đa quốc tịch như rapper T.I., người đẹp da màu Meagan Good hay tài tử Mexico điển trai Diego Boneta. Tuy nhiên, cái tên còn lại sở hữu lượng fan đông đảo nhất chính là Tony Jaa – siêu sao võ thuật người Thái Lan.

Tony Jaa từng gây tiếng vang với loạt phim Ong-Bak và sau đó xuất hiện trong hai bộ phim do Vin Diesel sản xuất là Fast & Furious 7 và xXx: Return of Xander Cage. Lần này hóa thân thành nhân vật Thợ Săn (The Hunter), Tony Jaa hứa hẹn cùng Milla Jovovich cống hiến cho người xem những cảnh quay hành động, cận chiến mãn nhãn nhất với những quái vật khổng lồ hung dữ.

Monster Hunter được quay chủ yếu tại Cape Town, Nam Phi với bối cảnh ở những sa mạc rộng lớn – nơi ẩn mình của các quái vật khổng lồ. Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam từ 4/12 tới trong khi tới 30/12 khán giả Mỹ mới được thưởng thức bộ phim trị giá 60 triệu USD này.

Quỳnh An