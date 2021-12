Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương cùng các sao Việt đến dự buổi ra mắt phim 'Rừng thế mạng' để ủng hộ tinh thần ê-kíp sau nhiều lần bị trì hoãn vì Covid-19.

Tối 28/12, buổi công chiếu phim Rừng thế mạng diễn ra tại TP.HCM. Dàn diễn viên và ê-kíp không ngăn nổi những giọt nước mắt khi trải lòng về hành trình gian nan, nhiều vất vả từ những ngày đầu khởi quay đến khi phim chính thức được ra rạp.

Các diễn viên trẻ xúc động khi chia sẻ kỷ niệm về phim. Do ảnh hưởng dịch bệnh, dự án phải dời lịch ba lần.

Diễn viên Huỳnh Thanh Trực - nam chính của phim nói anh tự hào vì tất cả thành viên phim giờ như những người bạn, một thành viên trong gia đình. "Hai năm qua mọi thứ đều đóng băng vì Covid-19. Phim mang đề tài sinh tồn và chính bản thân nó cũng đã nỗ lực sinh tồn trong suốt một chặng đường gian nan. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tấm chân tình từ toàn bộ ê-kíp", anh nói.

Diễn viên Thùy Anh cho biết hai năm kể từ thời điểm quay phim, mọi cảm xúc với cô tưởng chừng như phai mờ. Đến khi lần đầu được xem những thước phim trên màn ảnh rộng, cô vỡ òa, mọi ký ức lần lượt ùa về. Nữ diễn viên tự hào vì tác phẩm bước đầu đã cho thấy sự can đảm khi nhà sản xuất quyết định giữ lịch chiếu để ra rạp đúng hẹn. Cô mong phim sẽ chinh phục số đông khán giả dù ý thức rõ đề tài phim sẽ ít nhiều kén người xem. Trong khi đó, các diễn viên Trần Phong, Lê Quang Vinh, Nguyễn Phước Lộc,... gọi cơ hội tham gia phim là một trải nghiệm khó quên trong đời.

Rừng thế mạng lấy bối cảnh tại Tà Năng - Phan Dũng, cung đường phượt nổi tiếng nằm ở ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trên hành trình, phượt thủ Kiên (Huỳnh Thanh Trực) bị lạc đoàn, phải đơn độc trải qua cuộc chiến sinh tồn giữa rừng.

Ê-kíp gồm 120 người mất 36 ngày để hoàn thành bộ phim với 12 đến 14 tiếng ghi hình mỗi ngày. Ngoài ra, các cảnh nguy hiểm trong phim như: đu, ngã hay nhảy thác đều do diễn viên tự thực hiện, không có diễn viên đóng thế. Mỗi diễn viên cũng phải mang trên vai ba lô nặng 15 kg trong suốt quá trình để đảm bảo tính chân thật.

Phim với dàn diễn viên trẻ triển vọng về diễn xuất, nội dung tạo sự lôi cuốn về hành trình phượt của nhóm bạn.

Rừng thế mạng hiện cũng là dự án Việt duy nhất được công chiếu trên hệ thống các rạp. Trước đó, thị trường dự kiến có đến 3 tác phẩm trong nước cạnh tranh nhau trong dịp Tết Dương lịch là Bóng đè, Bẫy ngọt ngào và Rừng thế mạng. Tuy nhiên, hai phim còn lại đều thông báo dời lịch chiếu vì lo ngại ảnh hưởng doanh thu. Điều này cũng đồng nghĩa tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn phải gặp sức ép cạnh tranh lớn với những "bom tấn" ngoại như: Spider-Man: No Way Home, No Time To Die...

Với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ, phim truyền tải câu chuyện nhiều cảm xúc về tình bạn, tình yêu, giá trị gia đình. Mỗi nhân vật đều có những góc khuất với hoàn cảnh khác biệt. Qua chuyến đi trekking đầy thử thách, nguy hiểm, ê-kíp muốn kể về những chuyến đi của thanh xuân, khát khao tuổi trẻ cũng như sai lầm buộc mỗi người phải trả giá và những bài học cần được rút ra sau những vấp ngã. Dù còn ít nhiều hạn chế về lỗi tình tiết, phim ghi điểm bởi diễn xuất triển vọng của dàn diễn viên trẻ, nội dung tạo sự lôi cuốn người xem cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ được thể hiện qua góc quay đẹp.

Ngoài dàn diễn viên chính, thảm đỏ sự kiện có nhiều sao Việt tham dự như: Ninh Dương Lan Ngọc, Vân Trang, Nhã Phương, Khánh Vân, Minh Dự, BB Trần, Ali Hoàng Dương, Khổng Tú Quỳnh,... Họ gửi lời chúc mừng đến ê-kíp sau nhiều khó khăn và thử thách đã đưa tác phẩm đến với công chúng.

