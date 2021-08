NSND Trung Hiếu lần đầu chia sẻ về lý do anh vắng bóng trên truyền hình suốt nhiều năm cũng như vì sao lại quyết định đóng phim 'Ngày mai bình yên'.

NSND Trung Hiếu là khách mời của chương trình Bữa trưa vui vẻ trên VTV ngày 20/8. Trong chương trình, nam diễn viên lần đầu chia sẻ lý do anh vắng bóng trên truyền hình nhiều năm.

"Tôi nhớ không lầm thì từ năm 2014 khi tham gia Mưa bóng mây, 7 năm rồi mới quay lại đóng phim truyền hình. Thực ra là trong thời gian đó tôi cũng tham gia vài phim hài Tết nhẹ nhàng, các phim ngắn tập để bà con không quên mình. Các bạn cũng biết các phim truyền hình hiện nay đa số là phim dài tập, ít nhất là 30-40-50 tập, có phim hơn 100 tập như Hương vị tình thân vừa rồi. Thời gian đi quay phải hàng năm hoặc ít nhất 4-5-6 tháng.

NSND Trung Hiếu là khách mời của chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 20/8.

Thực sự là với thời gian đó, phim quay ở Hà Nội thì không sao, chứ nếu quay ở bối cảnh xa thì tôi không sắp xếp được thời gian vì quá nhiều việc ở nhà hát. Nếu tôi đi thời gian dài như vậy thì không giải quyết định việc cơ quan vì công việc chính của Trung Hiếu là ở Nhà hát Kịch Hà Nội".

Về lý do vì sao nhận lời đóng Ngày mai bình yên thời điểm này, NSND Trung Hiếu nói: "Tôi quay lại đóng phim vì lý do đặc biệt, thời điểm đặc biệt. Nếu sống trong thời điểm này thì thấy bình thường nhưng sau này nhìn lại thì sẽ thấy đây là thời điểm cực kỳ đặc biệt của cả thế giới, cả nhân loại chứ không chỉ riêng Việt Nam chúng ta. Đây là đại dịch sẽ đi vào lịch sử với quá nhiều điều đau buồn.

NSND Trung Hiếu trong một cảnh phim 'Ngày mai bình yên'.

Làm phim trong giai đoạn này quá vất vả dưới thời tiết hàng ngày trên dưới 40 độ, rất nắng nóng, mọi sinh hoạt rất khó khăn, anh em áp lực, căng thẳng. Chính vì điều đó mà khi đạo diễn, hãng phim mời tôi rất muốn tham gia để góp một tiếng nói, một món ăn tinh thần cho bà con mùa dịch này".

NSND Trung Hiếu chia sẻ thêm, Ngày mai bình yên là bộ phim đăc biệt. "Các phim khác có thể là có sẵn kịch bản, chuẩn bị bối cảnh rồi mới đi quay nhưng bộ phim này rất đặc biệt, là tất cả cùng làm một lúc. Biên kịch viết, đạo diễn và diễn viên xây ý tưởng các tập tiếp theo, biên kịch ngày đêm viết, bối cảnh hệ thống dựng phim vẫn làm. Trong lúc khán giả xem tập này thì chúng tôi đang quay các tập tiếp theo. Cả 1 ê kíp làm việc liên tục không nghỉ.

Kịch bản phim được sáng tác trên phim trường, xoay theo tình huống và diễn viên.

Thực sự là tôi có 1 cảm giác rất hồi hồi hộp không biết những tập sau như thế nào vì chưa được đọc kịch bản trước. Biên kịch sẽ đi với đoàn phim luôn để xem nhân vật phát triển đến đâu, các diễn viên diễn như thế nào dựa trên đó phát triển nhân vật dựa theo tính cách của các diễn viên. Bên cạnh đó, họ lắng nghe tâm tư của khán giả, biết khán giả thích hay không thích điểm gì để chỉnh sửa ở tập sau".

NSND Trung Hiếu nói Ngày mai bình yên có nhiều cảnh xúc động và đây sẽ là phim ấn tượng nhất trong nghiệp làm nghề của anh. Cuối chương trình, nam diễn viên tặng ê kíp Bữa trưa vui vẻ bức thư pháp anh vừa viết với chữ "An", những mong mọi người sẽ bình an, an toàn vượt qua đại dịch và cuộc sống hạnh phúc sẽ trở lại.

NSND Trung Hiếu khoe tài lẻ viết thư pháp.

Quỳnh An