Kelly Marie Tran được giao vai chính trong 'Raya và rồng thần cuối cùng' bộ phim đầu tiên của Disney lấy bối cảnh văn hóa của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hãng phim Walt Disney vừa xác nhận nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran, người từng thủ vai Rose Tico của loạt phim Star Wars, sẽ tham gia lồng tiếng cho vai Raya trong phim mới Raya And The Last Dragon (Raya và rồng thần cuối cùng).

Hình ảnh đầu tiên về dự án phim hoạt hình lấy bối cảnh Đông Nam Á đầu tiên của Disney.

Dự án Raya và rồng thần cuối cùng được Disney công bố lần đầu tiên tại sự kiện D23 Expo 2019 tại Mỹ. Bộ phim lấy bối cảnh vương quốc Kumandra huyền bí, nơi có một nền văn minh cổ xưa tôn thờ loài rồng. Kumandra được tạo nên từ năm bộ tộc khác nhau và đang bị đe dọa bởi những thế lực hắc ám vì loài rồng thiêng bảo vệ vương quốc này đã dần biến mất. Raya, với sứ mệnh của một nữ chiến binh, đã lên đường tìm kiếm con rồng cuối cùng để cứu lấy vương quốc của mình.

Raya và rồng thần cuối cùng là bộ phim đầu tiên của Disney lấy bối cảnh văn hóa của Đông Nam Á, được đầu tư lớn và công phu. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Walt Disney Animation Studios với một kịch bản gốc hoàn toàn mới. Để có được những hình ảnh về vương quốc Kumandra và mang nét Đông Nam Á đặc trưng và chân thật nhất, ê kíp của bộ phim đã đến thực địa và tìm hiểu văn hóa của một số quốc gia tại khu vực này như Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran.

Ban đầu Cassie Steele – diễn viên, nhạc sĩ người Canada gốc Philippines được chọn lồng tiếng cho nhân vật chính Raya. Tuy nhiên, mới đây hãng Disney xác nhận vai nữ chiến binh Raya sẽ do nữ diễn viên Kelly Marie Tran đảm nhận lồng tiếng. Kelly “là người phụ nữ da màu đầu tiên đóng trong phim Star Wars và là người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair”.

Bên cạnh Kelly Marie Tran, phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên, rapper tài năng gốc Á khác là Awkwafina, người lồng tiếng cho nhân vật rồng Sisu. Awkwafina “quen mặt” với khán giả qua các bộ phim như Crazy Rich Asians, Ocean’s 8 và The Farewell – bộ phim mang lại cho cô một đề cử cho giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Phim hài hay nhạc kịch.

Raya và rồng thần cuối cùng dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ 21/3/2021.

Mỹ Anh