Nam diễn viên Park Hae Joon thừa nhận anh thậm chí đã nhận phải rất nhiều lời mắng chửi và không dám đọc những bình luận của khán giả kể từ khi bộ phim 'Thế giới hôn nhân' lên sóng.

Mới đây, ê kíp bộ phim Thế giới hôn nhân đã tổ chức buổi họp báo giao lưu chia sẻ về quá trình làm phim, cũng như những câu chuyện xoay quanh hậu trường cùng 2 diễn viên chính. Tại đây, Park Hae Joon và Kim Hee Ae đã có những tiết lộ về những câu chuyện diễn ra bên trong phim trường, cảm nhận riêng về từng nhân vật trong phim, đồng thời, bày tỏ sự cảm kích đối với khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ phim.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn, Park Hae Joon - nam diễn viên thủ vai gã chồng bội bạc Lee Tae Oh chia sẻ vai diễn do anh thể hiện bị nhiều khán giả công kích vì những hành động hèn hạ, bội bạc trong phim. Thậm chí do quá nhập vai, nhiều khán giả đã nhắn tin, gọi điện chửi mắng anh trên mạng, thậm chí muốn đánh anh.

Cặp diễn viên trong buổi họp báo giao lưu.

Bắt đầu buổi họp báo, nam diễn viên đã mở đầu bằng cách xin lỗi khán giả. "Tôi xin lỗi vì khiến mọi người phải tức giận. Tôi bất ngờ và không nghĩ bộ phim lại tạo được sức hút như vậy. Tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại chúc mừng của bạn bè, khán giả. Nhưng không phải tất cả đều là lời chúc mừng vì tôi nhận về rất nhiều lời chỉ trích", nam diễn viên chia sẻ.

Park Hae Joon cũng tiết lộ vì quá sợ hãi nên anh đã không đọc bình luận của khán giả sau tập đầu tiên phát sóng. "Các bình luận có thể làm tôi bị xuống tinh thần và quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu không đọc chúng sau khi một vài tập đầu lên sóng. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ nghĩ tới những cảnh quay tiếp theo và tránh xa các bình luận. Có những lúc tôi không thể không đọc chúng vì mọi người gửi cho nhanh chóng quên đi bằng cách nhắm mắt lại và tập thể dục", anh nói thêm.

Khi được hỏi về diễn biến tiếp theo của phim, Park Hae Joon cũng khéo léo từ chối tiết lộ vì bộ phim vẫn đang quay nên chính anh cũng đang rất tò mò với cái kết.

Park Hae Joon thể hiện xuất sắc vai gã chồng bội bạc trong 'Thế giới hôn nhân'.

Xuất hiện cùng với Park Hae Joon, nữ diễn viên Kim Hee Ae đã có những chia sẻ về bí quyết làm nên sự thành công của bộ phim chính là nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo của nguyên tác bản gốc, kịch bản được chỉnh sửa khéo léo những yếu tố quyết định của biên kịch và đạo diễn. Nữ diễn viên 53 tuổi cũng cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được tham gia trong bộ phim này.

Thế giới hôn nhân khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) phản bội vợ con, ngoại tình với Da Kyung (Han So Hee). Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+.

Theo ghi nhận, tập 10 mới nhất của bộ phim Thế giới hôn nhân có mức rating toàn quốc là 22.9%, vượt qua mức rating 21.7% của Hạ cánh nơi anh. Với những tình tiết hấp dẫn, đầy căng thẳng và bất ngờ, bộ phim được mong đợi sẽ phá kỷ lục rating 23.8% của siêu phẩm Lâu đài trên không.

Phim dự kiến dài 16 tập và hiện vẫn đang phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

Hậu trường phim 'Thế giới hôn nhân'

browser not support iframe.

T.K