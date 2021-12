Ở tập 31 Phố trong làng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của Đông bỗng nhiên chuyển biến xấu khiến nhiều người lo lắng.

Ở tập 31 phim Phố trong làng lên sóng tối 22/12, Nam (Anh Tuấn) vội vàng chạy vào bệnh viện gặp Ngọc (Ngọc Anh) khi nghe tin Đông (Đức Hiếu) phải cấp cứu lại trong khi trước đó đã qua cơn nguy kịch.

"Họ kết luận như thế nào? Sao lại thành ra thế này?", Nam hỏi Ngọc.

Theo lời Ngọc, sức khỏe Đông vẫn ổn nhưng anh bỗng dưng kêu chóng mặt rồi lịm dần đi. Cũng may, Đông được cấp cứu kịp thời vì đang ở bệnh viện.

Cũng trong tập này, Hiếu (Duy Hưng) nghi ngờ mối quan hệ giữa tên tội phạm đã bị bắt có liên quan tới Thuận (Tuấn Anh) - anh họ Hoài (Trần Vân).

Hiếu muốn lên công an xã thăm dò tình hình mặc bạn gái can ngăn. "Việc cái thằng trốn trại chơi với lão Thuận thì có vi phạm pháp luật đâu, công an người ta biết hết rồi", Hoài nói.

Đáp lại, Hiếu nói: "Cái cách chúng nó nhìn nhau ý, không phải quan hệ bình thường đâu".

Liệu sức khỏe của Đông có chuyển biến xấu tới mức ảnh hưởng tính mạng? Phố trong làng tập 31 sẽ lên sóng tối 22/12.

Hà Lan