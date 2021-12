Những phần quà đặc biệt từ phim 'Doraemon: Stand By Me 2' sẽ dành tặng riêng cho độc giả VietNamNet.

Doraemon: Stand By Me là thương hiệu hoạt hình 3D chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng của nhóm họa sĩ Fujiko F. Fujio. Phần đầu tiên với nhan đề Stand By Me được đón nhận tích cực, trở thành phim ăn khách nhất của thương hiệu “Mèo Ú” Doraemon. Đã 7 năm trôi qua, khán giả Việt Nam chuẩn bị có cơ hội tái ngộ các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh trong phần hai sẽ chính thức ra rạp từ 17/12 tới.

Mèo máy Doraemon và nhóm bạn đã trở thành những biểu tượng văn hóa khó có thể phai nhòa trong tâm trí nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Tuy nhiên, khi ra mắt năm 2014, phim hoạt hình 3D Stand By Me thực sự đưa thương hiệu phim tới một nấc thang mới, giúp Doraemon tiếp cận tới đông đảo nhóm khán giả mới. Doraemon: Stand By Me như kể lại hoàn hảo toàn bộ nội dung chính của thương hiệu truyện tranh mèo máy trong chỉ hơn 90 phút phim.

Kịch bản được xây dựng theo tôn chỉ tôn trọng nguyên tác, tạo cảm tình từ chính những fan trung thành nhất của bộ manga. Biên kịch khéo léo biến những mẩu truyện ngắn thành một bản điện ảnh rõ ràng và trọn vẹn. Fan Doraemon được sống lại những khoảnh khắc màu nhiệm nhất của thương hiệu, với những bảo bối diệu kỳ, nhóm bạn đa tính cách của Nobita... Khán giả mới cũng dễ dàng tiếp cận với nội dung phim mà không cần đọc trước bản truyện tranh.

Sử dụng công nghệ hình ảnh 3D mới mẻ, các nhân vật Nobita, Doraemon hiện lên sống động và đẹp mắt hơn các phiên bản cũ. Ngôn ngữ điện ảnh cũng là điểm sáng trong tác phẩm. Phim mở đầu với những khung hình trong trẻo, hồn nhiên của lứa tuổi thiếu nhi. Khi sóng gió đến với Nobita, êkíp khai thác bối cảnh núi tuyết đen tối và nguy hiểm. Cuối cùng, tác phẩm kết thúc bằng những gam màu rực rỡ, tươi sáng cho một cái kết đẹp, trọn vẹn. Viện Phim Nhật cũng trao giải Hoạt hình xuất sắc cho Doraemon: Stand By Me. Khi ra rạp, tác phẩm dẫn đầu phòng vé trong 5 tuần lễ liên tiếp, trở thành phim hoạt hình ăn khách thứ hai trong năm, chỉ thua bom tấn Frozen của Disney.

Tiếp nối thành công của phần một, hai đạo diễn Ryūichi Yagi và Takashi Yamazaki tiếp tục hợp tác cho phần 2 Doraemon: Stand By Me 2. Sau câu chuyện tình cảm mùi mẫn với Shizuka, bộ phim thứ hai khai thác sâu hơn vào mối quan hệ giữa Nobita và bà nội, một trong những chủ đề được fan truyện tranh yêu thích nhất.

Kịch bản lấy cảm hứng từ loạt phim ngắn Doraemon: A Grandmother's Recollections và The Day When I Was Born từng rất thành công tại Nhật Bản đầu thập niên 2000. Một ngày nọ, Nobita tìm thấy chú gấu bông cũ kỹ trong nhà kho. Món đồ chơi thuở thơ ấu gợi nhớ đến bà nội, người qua đời khi cậu bé đang học mầm non. Trong một khoảnh khắc cảm động, Nobita quyết định trở về quá khứ để gặp bà.

Vy Uyên