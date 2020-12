Mạnh Trường nói bất cứ phim nào anh nhận có cảnh nhạy cảm thì nam diễn viên đều nói trước với bà xã. Anh cũng có quy tắc không gặp riêng bạn diễn nữ bên ngoài.

Vợ tôi quá hiểu công việc của chồng

Cảnh hôn của Mạnh Trường và Kiều Anh trong 'Hồ sơ cá sấu'.

- Kiều Anh nói cô ấy không cho bạn trai xem các tập đầu của "Hồ sơ cá sấu", còn anh có ngăn bà xã xem không? Cô ấy có nói gì về những cảnh phim nóng bỏng của anh?

Tôi cũng có chia sẻ vui trên facebook rằng không cho bà xã xem. Phải nói thật là đến giờ chúng tôi đã yêu nhau và cưới nhau khá lâu rồi. Vợ tôi quá hiểu công việc của chồng nên việc để cô ấy phải lăn tăn về việc làm nghề của tôi gần như là không có đâu.

Cũng may là ngày phát sóng tập đầu đúng vào sinh nhật vợ anh Hồng Đăng nên chúng tôi đi sinh nhật khá muộn. Tối hôm đó về tôi chỉ xem một mình, đến ngày hôm sau mới bật cho vợ xem. Những lúc phát cảnh đó hai vợ chồng cũng trêu vui vui, lúc thì tôi che mắt, lúc thì che tivi. Về cơ bản đó chỉ là sự tếu táo giữa hai vợ chồng. Đương nhiên tôi cũng ý nhị phần nào và có nghĩ đến góc độ cô ấy tâm lý với mình nên không phản ứng. Nhưng thà để những cảnh đó đỡ đập vào mắt cô ấy thì tốt hơn.

- Vợ hay chồng dù hiểu công việc của đối phương cũng khó mà thoải mái hoàn toàn khi thấy một nửa của mình diễn cảnh thân mật với người khác, còn vợ anh thế nào? Cô ấy có bao giờ ghen hay dỗi với anh?

Những gì liên quan đến nghề nghiệp không bao giờ vợ tôi lăn tăn. Với việc làm nghề của chồng vợ tôi rất tâm lý. Với nhiều phim có cảnh nóng vừa phải vợ tôi có xem, thậm chí còn góp ý. Vợ tôi đôi khi là khán giả khó tính hơn bình thường. Còn việc ghen tuông, nếu ghen về phim ảnh thì đúng là chỉ liên quan đến phim đầu tiên tôi đóng khi còn học năm thứ 2. Trong Những cánh hoa bay có cảnh tôi hôn nữ chính. Đó là cảnh khiến cô ấy ghen duy nhất đến bây giờ. Lúc đó chúng tôi mới yêu nhau được vài năm, còn trẻ con nên ghen tuông hờn dỗi mất vài ngày. Đương nhiên phụ nữ không tránh được những lúc trẻ con như vậy. Còn bây giờ chúng tôi quá hiểu nhau nên không còn việc ghen thế nữa.

Mạnh Trường thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình cảm với vợ.

- Nhân vật Hải trên phim ghen tuông một cách thái quá vì yêu vợ, còn anh ngoài đời có bao giờ kiểm soát vợ như thế?

Riêng tính đó của Hải hoàn toàn không giống tôi chút nào ngoài đời. Có thể vì chúng tôi biết nhau từ lúc còn là học sinh, yêu nhau, cưới nhau. Đương nhiên nói về việc ghen tuông hồi trẻ không ai muốn người yêu mình có người khác để ý. Nhưng đó chỉ là sự ghen tuông bình thường chứ không đến mức bệnh hoạn như nhân vật Hải. Kịch bản xây dựng Hải ghen tuông mù quáng ở đầu phim như vậy nhưng sẽ rất hợp lý về sau này, đó là điều tôi rất thích ở nhân vật của mình.

Nói thật không chỉ tôi mà cả vợ có quan điểm giống nhau là không bao giờ kiểm soát đối phương. Trong cuộc sống nếu cứ muốn kiểm soát đối phương thì không còn là tình yêu nữa. Đã đến lúc phải kiểm soát nhau mối quan hệ đó có vấn đề rồi.

Phim có cảnh nhạy cảm gì là tôi đều chia sẻ hết với vợ

- Mỗi khi nhận phim mà nhân vật có cảnh nóng, anh có phải báo trước với vợ?

Tất cả phim nào có cảnh nóng hay hôn tôi đều báo trước, đó là nguyên tắc của tôi. Nó phần nào xoa dịu tâm lý và thể hiện sự tôn trọng và coi trọng ý kiến của cô ấy. Khi người phụ nữ thấy mình như vậy cho dù sâu thẳm bên trong có chút gợn sẽ cảm thấy được trân trọng. Trước khi vào phim tôi và vợ hay trao đổi về nhân vật để cô ấy cùng góp ý. Chính vì vậy nhân vật như nào hay phim có cảnh nhạy cảm gì tôi đều chia sẻ hết với vợ trước khi bấm máy.

Vợ chồng nam diễn viên đều có chung nguyên tắc không kiểm soát cuộc sống của nhau.

- Đẹp trai, toàn đóng phim với các mỹ nhân màn ảnh, anh làm gì để vợ tin tưởng? Nghe nói Mạnh Trường có nguyên tắc không bao giờ gặp đồng nghiệp nữ bên ngoài?

Cũng may mắn tôi được đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp. Nhưng may mắn hơn là tôi có người vợ rất hiểu công việc của chồng. Vậy làm thế nào để cô ấy tin tưởng thì người đàn ông phải tâm lý, hiểu người phụ nữ của mình cần gì và muốn gì. Khi mình quan tâm đến người phụ nữ, chỉ cần để ý đến các chi tiết nhỏ để họ cảm thấy mình không coi thường và tôn trọng họ họ sẽ tin tưởng mình nhiều hơn.

Nguyên tắc của tôi cũng không có gì quá ghê gớm, chỉ đơn giản là tránh việc đi cafe hay đi ăn uống chỉ có hai người, dù chỉ là trao đổi công việc. Đó là điều hết sức không nên và cần tránh. Có thể mình rất trong sáng nhưng người ngoài nhìn vào hay bà xã nhìn thấy cảnh đó rất khó xử cho tất cả. Nếu đi với đồng nghiệp nữ nhưng đi cùng cả nhóm sẽ không vấn đề gì cả.

- Diễm My có chia sẻ trong cuộc gặp fan mới đây rằng thích Mạnh Trường lắm nhưng vì anh đã có vợ nên chỉ gửi tình cảm vào phim. Huyền Lizzie nhắn vui muốn làm người yêu Mạnh Trường trên phim mà không được. Anh làm sao để miễn nhiễm trước tình cảm của các người đẹp như thế?

(Cười) Diễm My hay Huyền Lizzie đều là những người em mà tôi rất quý. Anh em ở ngoài cũng thân thiết với nhau nên hay trêu vậy thôi. Với My đây là lần đầu tiên chúng tôi đóng chung còn với Huyền Lizzie hai anh em quay với nhau nhiều phim rồi nên khá hiểu tính cách và quý mến. Do vậy trong các buổi giao lưu các bạn ấy ưu ái nhận xét các điểm tốt là điều tôi trân trọng.

Nhiều người hỏi trong môi trường tiếp xúc với các bạn diễn nữ làm sao tránh cám dỗ nhưng tôi nghĩ môi trường nào cũng có cám dỗ chứ không riêng phim ảnh. Vì diễn viên là nghề liên quan đến nghệ thuật hay công chúng nên được để ý hơn thôi. Tôi nghĩ dù ở môi trường nào quan trọng nhất vẫn là tính người. Trước đây khi làm người mẫu tôi cũng đi diễn nhiều với các bạn diễn nữ nhưng không bao giờ để xảy ra chuyện gì. Tất cả là do tính cách. Có lẽ vì vậy mà các bạn diễn nữ đều quý và tôn trọng khi thấy tôi có khoảng cách nhất định với họ bên ngoài.

browser not support iframe.

Mạnh Trường vào vai người chồng ghen tuông trong 'Hồ sơ cá sấu'

Mỹ Anh