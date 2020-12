The Rock đăng ảnh chơi Barbie với con gái chỉ sau 2 giờ đã có hơn 1,3 triệu lượt thích. Bức ảnh anh xem phim 'Vua sư tử' cùng con gái đăng chưa đầy một ngày đã đạt 6 triệu like.

The Rock xem phim hoạt hình cùng con gái. Bức ảnh đạt gần 6 triệu lượt thích.

The Rock không chỉ là nam diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2020 với 87,5 triệu USD, ngôi sao đầu tiên của Mỹ có Instagram cán mốc 200 triệu người theo dõi mà còn nổi tiếng chiều con. Các bức ảnh anh chơi đùa với các con gái trong nhà dịp nghỉ Giáng sinh vừa qua luôn thu hút lượng like 'khủng' nhờ hình ảnh dễ thương và những status có một không hai của The Rock.

Hơn 1,3 triệu người bấm nút like bức hình này sau 2 giờ The Rock đăng tải trên Instagram.

Ngày 26/12, The Rock đăng bức ảnh anh ngồi xem phim Vua sư tử cùng con gái vô cùng dễ thương. Bức hình hiện gần cán mốc 6 triệu lượt thích sau hơn 18 giờ đăng tải. Anh tự gọi mình là Dwanta và đã chiều con gái đến mức xem cùng Vua sư tử 987 lần như lời The Rock. Nam diễn viên cho biết đã dành nhiều tháng để lên chương trình Giáng sinh nhưng kế hoạch luôn thay đổi vì yêu cầu của "bà chủ", ý chỉ các cô con gái.

The Rock và hai con gái.

"Tôi sống vì những khoảnh khắc đầy bất ngờ như thế này", The Rock nói về quãng thời gian nghỉ Giáng sinh cùng con gái Tiana Gia (2 tuổi rưỡi), Jasmine Lia (5 tuổi). Ngôi sao 48 tuổi cũng gửi lời chúc Giáng sinh tới bạn bè và fan hâm mộ.

Hồi tháng 9/2020, cả gia đình anh đã bị mắc Covid-19 và The Rock thừa nhận đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất từng trải qua cùng người thân bởi nam diễn viên luôn đặt gia đình lên vị trí ưu tiên số 1.

Quỳnh An