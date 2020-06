Nữ diễn viên thủ vai Ánh trong 'Tình yêu và tham vọng' tiết lộ nhân vật cô đảm nhiệm sẽ còn quá quắt hơn nhiều. Những ngày qua Thùy Anh liên tục nhận những bình luận ác ý.

Thùy Anh vai Ánh trong 'Tình yêu và tham vọng'.

Tình yêu và tham vọng đã phát sóng đến tập 26 và ngày càng tăng kịch tính. Đặc biệt các tập gần đây nhân vật Ánh được dành nhiều đất diễn và luôn là tâm điểm của những trò xấu đố kỵ. Bên cạnh việc mang lại sự ức chế cho khán giả vì nhân vật xấu tính người xem cũng bắt đầu có cái nhìn cảm thông với Ánh khi cô nói ra sự tủi thân vì lúc nào cũng thua kém chị gái và luôn bị so sánh với Linh.

Trong 2 tập gần đây nhất, đỉnh điểm Ánh đã chỉ thẳng mặt nói hỗn với chị gái, phản đối đám cưới của Linh và Sơn, thậm chí dọa tự tử để gây sức ép với Linh hay đẩy chị gái xuống hồ. Tuy nhiên, tiết lộ với VietNamNet, Thùy Anh với VietNamNet đây mới chỉ là sự khởi đầu. "Ánh trong 'Tình yêu và tham vọng' là tuyến nhân vật phản diện nên nhân vật này sẽ ngày càng đáng ghét. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có kịch bản tập cuối nên tôi cũng chưa biết Ánh được thay đổi hay không. Đó là bí mật với cả Thùy Anh và khán giả, để mọi người sẽ còn theo dõi phim đến tập cuối cùng", cô nói.

Thùy Anh và đoàn làm phim 'Tình yêu và tham vọng' vẫn đang thực hiện các cảnh quay cuối.

Thùy Anh tiết lộ đặc biệt trong tập 53 và 54 của phim, cô sẽ phải đảm nhiệm những cảnh phim rất khó với bản thân Thùy Anh và cả nhân vật Ánh. Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết với cô cảnh nào cũng khó vì nhân vật Ánh thay đổi cảm xúc liên tục. "Ánh lúc cười tươi nịnh nọt Tuệ Lâm, lúc ghét Linh, lúc lại tán tỉnh Sơn, lúc buồn bã và ghen tị khi bố mẹ bênh chị gái chứ không bênh mình. Nên với bản thôi, diễn làm sao để giao thoa giữa những cảm xúc đó rất khó", cô chia sẻ.

Trước bình luận của nhiều khán giả rằng mặt và giọng nó của Thùy Anh chỉ hợp đóng vai phản diện, nữ diễn viên cho biết nếu tin vào những bình luận đó có lẽ Thùy Anh đã "đi đập mặt sửa lại hết rồi". Cô cho biết mình là người hay tủi thân và bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác nên nhiều lúc cũng suy nghĩ và buồn khi đọc các bình luận tiêu cực của khán giả. Nhưng sau đó nữ diễn viên tự an ủi bản thân tại sao lại nghe những lời nói của những người không quen mình để nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Đã theo nghệ thuật tôi nghĩ phải biết chấp nhận những lời góp ý. Khi nhân vật càng bị ghét càng nghĩa là ít nhiều mình nhập vai của tôi là đạt" - diễn viên Thùy Anh cho biết.

Bị nhận xét gương mặt và giọng nói chỉ hợp với vai phản diện, Thùy Anh cho biết sắp tới cô sẽ vào vai khác hẳn nhân vật Ánh.

Thùy Anh cho biết cô là người hay than thở, đọc những bình luận không tốt về vai diễn của mình, nữ diễn viên lại đi than với các chị Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Diễm My... , gặp ai cũng than vãn, đến mức được đặt biệt danh là "thánh than". Tuy nhiên sau khi nhận được những lời an ủi tích cực, Thùy Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ mình nên nghe những lời từ những người có chuyên môn và yêu thương mình. Tôi sẵn sàng nhận những bình luận nghe thuận tai nhưng những bình luận xấu tôi để sang một bên".

Nữ diễn viên cho biết 4 tập Tình yêu và tham vọng phát sóng gần đây gần như xoay quanh Ánh và những trò trẻ con ghen tị và điên khùng của nhân vật cô đảm nhiệm. Chính vì vậy đây cũng là những tập đỉnh điểm đẩy khán giả đến cao trào ghét Ánh. "Trước tôi chỉ thấy bình luận xuất hiện sau những trích đoạn đăng trên fanpage phim là chủ yếu nhưng sau tập 26 nhiều người vào tận trang cá nhân của tôi nói những lời không hay nên tôi đã thẳng tay xóa. Thực sự là tôi đang phải học cách đương đầu với những sóng gió phim mang lại cho bản thân mình", cô nói.

Thùy Anh trong trích đoạn tập 26 'Tình yêu và tham vọng'

